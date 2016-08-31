منزل راكب الأمواج الرائع

جميعنا نحلم بمنزل الأحلام، ودائماً ما يأتى في مخيلتنا كيف سيكون، بألوانه، تصميمه وبكل التفاصيل التي نريدها ونحلم بها، ولكن دائماً ما تقف الميزانية عائقاً في تصميم هذا المنزل، أليس كذلك؟؟؟! ولكن حلاً لهذة المشكلة اليوم نحن في Homify في جولة مع منزل الأحلام لراكبي الأمواج ولكن مصمم بأقل التكاليف، لتتعرف على أفكار مختلفة ستساعدك على تصميم منزل الأحلام الخاص بك ولكن بتفاصيل بسيطة.
البداية مع حمام السباحة كمانري قامت الشركة الكورية بتبني منطقة حمام السباحة بالكامل واستغلالها بطريقة جيدة وبعيدة عن التكلفة العالية، فقد كان هدف الشركة من الأساس أن تخلق لك منزل أحلامك أقل تكلفة وهذا فعلياً ما تحقق، كما نري حمام سباحة بسيط محاط بالطبيعة في واجهة المنزل ليكمل لك الشعور بالأسترخاء والهدوء بالأضافة إلى بعض الديكورات البسيطة في التصميم.
تصميم غرفة السفرة داخل المنزل كما نري بسيطة ومطلة على الجمال وعلى الطبيعة من الخارج، عن طريق تلك النوافذ الواسعة، قام المصمم بأتباع النمط البسيط والأنيق في آن واحد من خلال هذا الأثاث البسيط واستخدام الللون البيج الهادئ ليكون اللون الأساسي للغرفة بالكامل بالأضافة لبعض اللمسات من الزهور والنباتات الطبيعية في الغرفة لتعطي للمشهد بساطة وأناقة كما نري.
اذا كنت من عشاق المغامرة ومحبي ركوب الأمواج، دعنى اخبرك ان هذا المنزل هو منزل احلامك، فركوب الأمواج ليس فقط مجرد هواية داخل هذا المنزل، بل هو لمسة من لمسات الديكور العبقرية جداً، فقد قام المصمم بتصميم هذا المنزل بطريقة ابداعية، فكما نري قد اعتمد على الخشب الطبيعي ليكون اللمسة الأساسية للغرفة بالكامة كما نري، بالأضافة إلى الألواح ركوب الأمواج التى زينت المدخل بالكامل وجعلت من تلك المنطقة منطقة ابداعية وأنيقة في تصميمها البسيط.
العبقرية والأختلاف هما عنوان تصميم هذا المنزل بجانب التوفير، فكما نري تصميثم هذا الحمام مميز وعبقري جداً برغم بساطته، فقد تم الأعتماد على لمسة الخشب بالكامل لتكون هي العنصر الأساسي في تصميم الحمام، الأرضيات، الجدران وحتى منزل حوض الأسىتحمام مصمم بالخشب مع الزجاج كما نري، وما أضاف لمسة من الراحة حقاً، الضوء الطبيعي الذى يكمن في تلك النافذة الواسعة.
بأقل تكاليف حقاً يمكنك الحصول على ما تريد، فالحصول على الأحلام ليس بالضرورة دائماً أن يكون باهظاًَ الثمن، فبأقل تكاليف يمكنك الحصول على منزل أحلامك فقط سلمه في اليد الصحيحة، كما فعلت الشركة الكورية في تصميم هذا المنزل.
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