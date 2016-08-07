منزل خاص جداً

في بعض جوانب المنزل الخارجية، يمكننا ملاحظة اللمسات الخزفية الملونة والمميزة، والتي تُكمل اللوحة الزرقاء للكوخ، ليكتمل المشهد الجمالي، خاصة مع تلك الحديقة الحجرية وما يتوسطها من خضرة.

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