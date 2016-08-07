منزل خاص جداً

في منطقة ريفية تتمتع بالطبيعة الخلابة، في جنوب شرق إسبانيا، حيث جزيرة فورمونتيرا التي تشبه قطعة من الجنة، قامت شركة XAVI REQUENO بتصميم كوخ يتمتع بتصميم داخلي أنيق، وأساليب عصرية في استغلال المساحات، مع لمسات من الطبيعة تجمع بين الخضرة والأخشاب، ويتميز بعدة شرفات رائعة، لكل منها استخدامها الخاص.
أهم ما يميز هذا المنزل، شرفاته المتعددة، والتي تم تأثيث كل منها لغرض محدد، فتلك الشرفة المظللة أمامنا، قد وضع فيها كرسيان من الخيزران، للاستمتاع بغروب الشمس مع كوب من القهوة، وتبادل أطراف الحديث في أجواء منعشة حميمية.
صممت الواجهة من بناء أسمنتي، تم طلائه بالأبيض، مربعات ومستطيلات زرقاء اللون، تُضفي لمسة من الحيوية على تلك المنطقة الصخرية، وشجيراتها الصغيرة. يتكون المنزل من طابق واحد، ويتمتع بدعائم خشبية، وشرفتان مظللتان بعريشتان خشبيتان، فضلًا عن البئر الذي يدعم المظهر الريفي للكوخ.
أما عن تلك الشرفة، فقد صممت للاستمتاع بوجبة شهية في الهواء الطلق، مع أجواء طبيعية، يدعمها الأرضية التي صممت من الحجارة داخل البناء الخشبي للمنزل، وقد صمم مقعد بديل من الأسمنت، على شكل حرف L، للسماح بجلوس أكبر عدد من الأفراد، فيما وضعت طاولة تتزين بمفرش ملون ومبهج، إضافة إلى كرسي خشبي قابل للطي والنقل.
الشرفة الثالثة، تبدو وأنها صممت خصيصًا من أجل تناول الإفطار وربما فنجان من الشاي، والاستمتاع بالشمس الدافئة صباحًا، حيث الالتفاف حول تلك الطاولة الخشبية البسيطة التصميم، وكراسيها الخشبية، بما يتناسب مع كل تلك الأخشاب في الأرضية والمظلة والأعمدة المثبتة لها.
بالانتقال إلى داخل الكوخ، نجد أنفسنا في مساحة صغيرة، قد تم استغلالها بشكل مثالي، حيث المقاعد البديلة المصممة في الحائط، بدلًا من قطع الأثاث التي قد تشغل حيز كبير، مع وسائد ومفروشات باللونين الأبيض والبيج، بينما تلونت الأطر الخشبية للنوافذ الزجاجية باللون الأزرق، وسيطرت الأخشاب على التصميم الداخلي لـ غرفة المعيشة، حيث السقف المعلق، والأرضية، وأيضًا باب المنزل. كما تم استغلال ارتفاع السقف لتصميم رف معلق، استخدم في وضع قطع الديكور وترتيب الكتب.
صمم المطبخ في ذات المساحة المفتوحة التي تضم غرفة المعيشة، حيث تضمن منضدة تعلو خزانة بأدراج بعضها مفتوح وبعضها مغلق، وقد اتخذت شكل حرف L، كما صممت فوقها مجموعة من الأرفف للترتيب والتنظيم، فيما استخدم جزء من منضدة المطبخ كطاولة طعام خشبية تشبه في تصميمها البار، مع كراسي خشبية مرتفعة.
في بعض جوانب المنزل الخارجية، يمكننا ملاحظة اللمسات الخزفية الملونة والمميزة، والتي تُكمل اللوحة الزرقاء للكوخ، ليكتمل المشهد الجمالي، خاصة مع تلك الحديقة الحجرية وما يتوسطها من خضرة.
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