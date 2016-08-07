7 تصميمات لغرف معيشة شرقية

تنوع التصميم الداخلي بين النمط العصري والإنتقائي، في المنازل التركية في الآونة الأخيرة، وأيضًا المنيمال والعصري، وتميزت جميعها بالرقي والأناقة، مع عودة الصالون المذهب، والاتجاه نحو المساحات المفتوحة، واستبدال الجدران الأسمنيتة بأخرى زجاجية.
في هذا المقال، نستعرض معكم 7 من أفضل تصميمات غرف المعيشة التركية، والتي تتنوع في أنماطها التصميمية، ولكنها تجتمع في أناقتها.
التصميم الأول يجمع بين العصرية واللمسات الكلاسيكية، حيث الأقمشة الأرجوانية المخملية التي غطت الكراسي والوسائد، والتي تتناسب مع السجادة الفاخرة الموضوعة أسفل المنضدة، فضلًا عن قطع الديكور النحاسية، والستائر.
على عكس التصميم السابق، الذي يتمتع بالكثير من الفخامة والمبالغة، يتسم هذا التصميم بالأجواء الهادئة المريحة، حيث الألوان المحايدة، بين الأبيض والبيج، والأثاث القليل، وبما تكمن المبالغة فقط في وحدات الإضاءة المتدلية من السقف، خاصة وأنها تتداخل في المشهد مع تلك الخاصة بالمطبخ.
تتمتع تلك الغرفة بتصميم عصري بكل المقاييس، بدءًأ من الأثاث البسيط المثير للانتباه، خاصة مع اللمسات الصفراء التي تكسر رتابة اللون الرمادي، وحتى البناء الرخامي للموقد، والمنضدة العصرية المتداخلة التصميم، فضلًأ عن اللمسات الخشبية في الجدران، وبالطبع لا يمكن إغفال وحدة الإضاءة الفريدة التصميم.
على الرغم من قدم الصالون المذهب، إلا أنه قد عاد وبقوة؛ لينافس الأثاث المودرن، ولكن بتصميمات حديثة قادرة على المواكبة، فكما في تلك الغرفة نجد الأثاث الخشبي المذهب، وأطرافه الملتوية، مع الألوان المحايدة، والمنضدة ذات السطح الرخامي، والثريا الكرستالية، وأيضًا ورق الجدران.
تصميم داخلي مثالي بالنسبة للمساحة الصغيرة للغرفة، حيث الجدار الرمادي الذي يتوسط الغرفة بين الباب الأبيض، والستائر البيضاء، فيما تجلت اللمسة الفنية في اختيار وحدات الإضاءة بتصميمها العصري، واللمسات الأرجوانية التي تكسر من سيطرة الرمادي، فضلًا عن اللمسات الخشبية التي تُضفي أجواءًا دافئة على الغرفة.
انتشر هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة، لما يتمتع به من إشراقة طبيعية خلابة، حيث استبدال الجدران بالنوافذ الزجاجية الضخمة الممتدة من الأرض وحتى اسقف، وتميزت تلك الغرفة بجدرانها الحجرية، وال‘مدة الخشبية المزينة للسقف، مع مصابيح الإضاءة، بينما اتخذ الأثاث تصميمًا عمليا من الجلد، وضع فوق أرضية من الألواح الخشبية.
تناقض الأبيض والأسود يخلق أجواءًا مثيرة لانتباه، حيث الاكتفاء بجدار أو اثنين باللون الأسود، مع سيطرة اللون الأبيض لمنح الغرفة المزيد من الاتساع، والتحلي بالجرأة لاختيار الاثاث الأبيض.
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