7 تصميمات لغرف معيشة شرقية

تنوع التصميم الداخلي بين النمط العصري والإنتقائي، في المنازل التركية في الآونة الأخيرة، وأيضًا المنيمال والعصري، وتميزت جميعها بالرقي والأناقة، مع عودة الصالون المذهب، والاتجاه نحو المساحات المفتوحة، واستبدال الجدران الأسمنيتة بأخرى زجاجية.

في هذا المقال، نستعرض معكم 7 من أفضل تصميمات غرف المعيشة التركية، والتي تتنوع في أنماطها التصميمية، ولكنها تجتمع في أناقتها.