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7 تصميمات لغرف معيشة شرقية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Emre & Cansu Evi, Update İç Mimarlık Update İç Mimarlık غرفة المعيشة
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تنوع التصميم الداخلي بين النمط العصري والإنتقائي، في المنازل التركية في الآونة الأخيرة، وأيضًا المنيمال والعصري، وتميزت جميعها بالرقي والأناقة، مع عودة الصالون المذهب، والاتجاه نحو المساحات المفتوحة، واستبدال الجدران الأسمنيتة بأخرى زجاجية.

في هذا المقال، نستعرض معكم 7 من أفضل تصميمات غرف المعيشة التركية، والتي تتنوع في أنماطها التصميمية، ولكنها تجتمع في أناقتها.

1. الجمع بين العصرية واللمسات الكلاسيكية

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

التصميم الأول يجمع بين العصرية واللمسات الكلاسيكية، حيث الأقمشة الأرجوانية المخملية التي غطت الكراسي والوسائد، والتي تتناسب مع السجادة الفاخرة الموضوعة أسفل المنضدة، فضلًا عن قطع الديكور النحاسية، والستائر.

2. أجواء مريحة هادئة

EVRIM & GUNAY ASLAN EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

على عكس التصميم السابق، الذي يتمتع بالكثير من الفخامة والمبالغة، يتسم هذا التصميم بالأجواء الهادئة المريحة، حيث الألوان المحايدة، بين الأبيض والبيج، والأثاث القليل، وبما تكمن المبالغة فقط في وحدات الإضاءة المتدلية من السقف، خاصة وأنها تتداخل في المشهد مع تلك الخاصة بالمطبخ.

3. تصميم عصري بكل المقاييس

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تتمتع تلك الغرفة بتصميم عصري بكل المقاييس، بدءًأ من الأثاث البسيط المثير للانتباه، خاصة مع اللمسات الصفراء التي تكسر رتابة اللون الرمادي، وحتى البناء الرخامي للموقد، والمنضدة العصرية المتداخلة التصميم، فضلًأ عن اللمسات الخشبية في الجدران، وبالطبع لا يمكن إغفال وحدة الإضاءة الفريدة التصميم.

4. عودة الصالون المذهب

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

على الرغم من قدم الصالون المذهب، إلا أنه قد عاد وبقوة؛ لينافس الأثاث المودرن، ولكن بتصميمات حديثة قادرة على المواكبة، فكما في تلك الغرفة نجد الأثاث الخشبي المذهب، وأطرافه الملتوية، مع الألوان المحايدة، والمنضدة ذات السطح الرخامي، والثريا الكرستالية، وأيضًا ورق الجدران.

5. تصميم مثالي لغرفة صغيرة

Oturma odası, Dmd Design Dmd Design غرفة المعيشة
Dmd Design

Dmd Design
Dmd Design
Dmd Design

تصميم داخلي مثالي بالنسبة للمساحة الصغيرة للغرفة، حيث الجدار الرمادي الذي يتوسط الغرفة بين الباب الأبيض، والستائر البيضاء، فيما تجلت اللمسة الفنية في اختيار وحدات الإضاءة بتصميمها العصري، واللمسات الأرجوانية التي تكسر من سيطرة الرمادي، فضلًا عن اللمسات الخشبية التي تُضفي أجواءًا دافئة على الغرفة.

6. استبدال الجدران بالنوافذ

Emre & Cansu Evi, Update İç Mimarlık Update İç Mimarlık غرفة المعيشة
Update İç Mimarlık

Update İç Mimarlık
Update İç Mimarlık
Update İç Mimarlık

انتشر هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة، لما يتمتع به من إشراقة طبيعية خلابة، حيث استبدال الجدران بالنوافذ الزجاجية الضخمة الممتدة من الأرض وحتى اسقف، وتميزت تلك الغرفة بجدرانها الحجرية، وال‘مدة الخشبية المزينة للسقف، مع مصابيح الإضاءة، بينما اتخذ الأثاث تصميمًا عمليا من الجلد، وضع فوق أرضية من الألواح الخشبية.

7. تناقض الأبيض والأسود

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. غرفة المعيشة
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

تناقض الأبيض والأسود يخلق أجواءًا مثيرة لانتباه، حيث الاكتفاء بجدار أو اثنين باللون الأسود، مع سيطرة اللون الأبيض لمنح الغرفة المزيد من الاتساع، والتحلي بالجرأة لاختيار الاثاث الأبيض.

لمزيد من تصميمات غرف المعيشة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 8 غرف معيشة في منتهى الأناقة.

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