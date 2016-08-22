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إعادة الحياة لإحدى المنازل القديمة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
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نحن نقدم لك في هذا المقال بيتًا يستعيد الحياة على يد المُصممين، الذين خرجوا به من مرحلة متدهورة للغاية وشكلٍ قديم وأثاث رديء، إلى اّخر غاية في الروعة والجمال، هذا البيت التركي زو الطابقين الذي تم إعادة تصميمة وتشكيله بحيث يخرج من القدم إلى الحداثة، ومن القبح إلى الجمال.

ولذلك سوف نأخذ جولة بين الصور لتتعرف على البيت الذي تغير مئة بالمئة وأصبح راقي، ميثالي وحديث

الواجهة القديمة للمنزل

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

كان المنزل بأرضية ترابية وواجهة متكسرة، وجدارن ممزقة، وسوف نرى كيف عُدلت هذه الأشياء وصولًا إلى منزل عصري جديد وحديث وأنيق، مع استغلال المساحات الصغيرة في المكان استغلال جيد.

مدخل قديم وأرضية من البلاط

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

في المنزل القديم كانت الأرضية من البلاط والجدران خرسانية بيضاء تملئها الأتربة، إلى جانب المطبخ التقليدي، فيما لم يكن هناك تباين في الألوان، بحيث يملىء اللون الأبيض البيت، حيث أصبح البيت باهت خالي من الروح.

حمام يفتقد الضوء

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

كان الحمام غير مُضيء وتقليدي جدًا، حيث السيراميك الوردي الباهت مع البني، ونافذة صغيرة إلى جانب الدواليب الصغيرة أسفل الحوض السيراميكي، حيث يخلوا الحمام من الجمال والروح والرقي.

لنجد أنه كان يجب وأن يخضع هذا المنزل للتجديد ويخرج من الكلاسيكية والردائة إلى الرقي والجمال والحداثة.

من القدم إلى الحداثة

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

ونجد هنا انه قد تم تجديد الطابق الأرضي جذريًا، وطلاء الجدران من جديد، وتغيير الأرضية، كل شيء يبدو حديث وأنيق، فيما يسرق الدرج لجديد الأنظار بشكلة الجديد الأنيق.

لنجد الباب الرئيسي للمنزل يتغير إلى باب خشبي بني متين، مع تغيير البلاط على الأرض وعمل سيراميك بيج فاتح، إلى جانب طلاء الجدران بالون الأبيض، مع الدرج الذي يتكون من وحدات خشبية متينة مع سور معدني، ليبدو المكان عكس ما كان عليه تمامًا، حيث تملئة بهجة وتباين في الألوان.

إلى جانب ذلك يأتي الأثاث الجديد بألوانه البسيطة في غرفة المعيشة بهذا الطابق ويعطي جمال للمكان، حيث الأريكة البيج الفاتحة، وعليها الوسائد المنقوشة الزرقاء، مع المنضدة الخشبية بأرجلها المعدنية البسيطة أمام شاشة التلفزيون الكبيرة.

المطبخ بعد التجديد

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

في المطبخ الجديد لدينا أثاث خشبي أبيض أنيق، وجدران مطلية باللون الأبيض، إلى جانب وحدة الإضاءة الصغيرة في السقف الخرساني، كل هذا مع نافذة صغيرة للتهوية.

الحمام حديث وأنيق

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

أصبح الحمام حديث وأنيق وجميل، حيث تم تغيير السيراميك التقليدي الأول الفاتح بالسيراميك البني، مع تغيير أثاث الحمام، ليصبح باللون البني الغامق، والمراّة المستديرة على الحائط، وحوض الوجه السيراميكي أبيض اللون، ليتغير الحمام 180 درجة، ويصبح حديث وأنيق وبسيط. 

غرفة نوم أنيقة

İzmir-Çeşme'de Yazlık Ev, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

لدينا هنا غرفة نوم بسيطة حديثة في الطابق الثاني، الأرضية خشبية والجدران خرسانية بيضاء، مع دولاب كبير للأغراض المختلفة، وهكذا تم تجديد المنزل بأكمله وتغيير كل الأشياء الرديئة والكلاسيكية، والانتقال به إلى بيت عصري أنيق وحديث.

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