إعادة الحياة لإحدى المنازل القديمة

نحن نقدم لك في هذا المقال بيتًا يستعيد الحياة على يد المُصممين، الذين خرجوا به من مرحلة متدهورة للغاية وشكلٍ قديم وأثاث رديء، إلى اّخر غاية في الروعة والجمال، هذا البيت التركي زو الطابقين الذي تم إعادة تصميمة وتشكيله بحيث يخرج من القدم إلى الحداثة، ومن القبح إلى الجمال.
ولذلك سوف نأخذ جولة بين الصور لتتعرف على البيت الذي تغير مئة بالمئة وأصبح راقي، ميثالي وحديث
كان المنزل بأرضية ترابية وواجهة متكسرة، وجدارن ممزقة، وسوف نرى كيف عُدلت هذه الأشياء وصولًا إلى منزل عصري جديد وحديث وأنيق، مع استغلال المساحات الصغيرة في المكان استغلال جيد.
في المنزل القديم كانت الأرضية من البلاط والجدران خرسانية بيضاء تملئها الأتربة، إلى جانب المطبخ التقليدي، فيما لم يكن هناك تباين في الألوان، بحيث يملىء اللون الأبيض البيت، حيث أصبح البيت باهت خالي من الروح.
كان الحمام غير مُضيء وتقليدي جدًا، حيث السيراميك الوردي الباهت مع البني، ونافذة صغيرة إلى جانب الدواليب الصغيرة أسفل الحوض السيراميكي، حيث يخلوا الحمام من الجمال والروح والرقي.
لنجد أنه كان يجب وأن يخضع هذا المنزل للتجديد ويخرج من الكلاسيكية والردائة إلى الرقي والجمال والحداثة.
ونجد هنا انه قد تم تجديد الطابق الأرضي جذريًا، وطلاء الجدران من جديد، وتغيير الأرضية، كل شيء يبدو حديث وأنيق، فيما يسرق الدرج لجديد الأنظار بشكلة الجديد الأنيق.
لنجد الباب الرئيسي للمنزل يتغير إلى باب خشبي بني متين، مع تغيير البلاط على الأرض وعمل سيراميك بيج فاتح، إلى جانب طلاء الجدران بالون الأبيض، مع الدرج الذي يتكون من وحدات خشبية متينة مع سور معدني، ليبدو المكان عكس ما كان عليه تمامًا، حيث تملئة بهجة وتباين في الألوان.
إلى جانب ذلك يأتي الأثاث الجديد بألوانه البسيطة في غرفة المعيشة بهذا الطابق ويعطي جمال للمكان، حيث الأريكة البيج الفاتحة، وعليها الوسائد المنقوشة الزرقاء، مع المنضدة الخشبية بأرجلها المعدنية البسيطة أمام شاشة التلفزيون الكبيرة.
في المطبخ الجديد لدينا أثاث خشبي أبيض أنيق، وجدران مطلية باللون الأبيض، إلى جانب وحدة الإضاءة الصغيرة في السقف الخرساني، كل هذا مع نافذة صغيرة للتهوية.
أصبح الحمام حديث وأنيق وجميل، حيث تم تغيير السيراميك التقليدي الأول الفاتح بالسيراميك البني، مع تغيير أثاث الحمام، ليصبح باللون البني الغامق، والمراّة المستديرة على الحائط، وحوض الوجه السيراميكي أبيض اللون، ليتغير الحمام 180 درجة، ويصبح حديث وأنيق وبسيط.
لدينا هنا غرفة نوم بسيطة حديثة في الطابق الثاني، الأرضية خشبية والجدران خرسانية بيضاء، مع دولاب كبير للأغراض المختلفة، وهكذا تم تجديد المنزل بأكمله وتغيير كل الأشياء الرديئة والكلاسيكية، والانتقال به إلى بيت عصري أنيق وحديث.
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