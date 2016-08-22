إعادة الحياة لإحدى المنازل القديمة

نحن نقدم لك في هذا المقال بيتًا يستعيد الحياة على يد المُصممين، الذين خرجوا به من مرحلة متدهورة للغاية وشكلٍ قديم وأثاث رديء، إلى اّخر غاية في الروعة والجمال، هذا البيت التركي زو الطابقين الذي تم إعادة تصميمة وتشكيله بحيث يخرج من القدم إلى الحداثة، ومن القبح إلى الجمال.

ولذلك سوف نأخذ جولة بين الصور لتتعرف على البيت الذي تغير مئة بالمئة وأصبح راقي، ميثالي وحديث