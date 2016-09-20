إكسسوارات غير مكلفة للحمام

لأن إكسسوار الحمام أمر لا يجب الاستهانة به مطلقًا، يقوم البعض بإنفاق الكثير من الأموال حرصًا منهم على اقتناء الأفضل، غير آبهين إلى أنه يمكنهم ببساطة استخدام إكسسوار بسيط وغير مكلف مع تطعيمه بلمسات إبداعية مستنبطة من عقلية ذكية تجمل إطلالته وتجعله أفضل من ذلك الأغلى ثمنًا!

هنا نماذج عدة تنقل لكم كيف احتفظت تلك الحمامات بإطلالتها الساحرة رغم ما بها من إكسسوار غير مكلف..