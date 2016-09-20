إكسسوارات غير مكلفة للحمام

لأن إكسسوار الحمام أمر لا يجب الاستهانة به مطلقًا، يقوم البعض بإنفاق الكثير من الأموال حرصًا منهم على اقتناء الأفضل، غير آبهين إلى أنه يمكنهم ببساطة استخدام إكسسوار بسيط وغير مكلف مع تطعيمه بلمسات إبداعية مستنبطة من عقلية ذكية تجمل إطلالته وتجعله أفضل من ذلك الأغلى ثمنًا!
هنا نماذج عدة تنقل لكم كيف احتفظت تلك الحمامات بإطلالتها الساحرة رغم ما بها من إكسسوار غير مكلف..
نلاحظ هنا أول نموذج لإكسسوار الحمام غير المكلف، والذي يتجلى بوضوح في ذلك الحوض النمطي الذي تبدلت هيئته تمامًا بتلك الوحدات المتناثرة حوله يمينًا ويسارًا، وبالأعلى والأسفل، مما ساهم بنهاية المطاف في ظهور الحمام بإطلالة مبهرة ومبهجة في آنٍ واحد!
رغم أن الحوض لا يَمُت للعصرية بصلة من قريب أو من بعيد على عكس تلك الإكسسوارات حديثة الطراز التي باتت منتشرة في كل مكان بالعالم بتصميماتها الذكية الخارجة عن المألوف، كانت روعة فكر المصمم هي اليد المنقذة التي انتشلت هذا الحمام من التقليدية للتحَضُّر، حيث استطاع المصمم بلمسة واحدة فقط تحويل الحمام من نمطي عادي لآخر مميز بألوان جريئة تسر النظارين.
أما هذا النموذج الموضح هنا، فيمكن القول أنه اعتمد على إكسسوارات بسيطة في متناول الجميع. لجأ مهندس الديكور في هذا الحمام إلى الاستعانة بحوض دائري بإطلالة عادية إلى جانبه مقعد تواليت بتصميم أكثر بساطة، بالإضافة إلى أن استغنائه كان واضحًا عن حوض الاستحمام، وذلك نظرًا لضيق مساحة الحمام بشكل عام، فاكتفى فقط بتوفير مساحة للدُش بالحائط المقابل لباب الحمام، وبالقرف منه استغل الحائط في تثبيت رفين لأغراض الاستحمام المختلفة.
رغم مساحة الحمام الصغيرة، إلا أنه أنيق ببعض اللمسات المميزة، أولها ذلك السقف الدافئ بحيوية اللون الأحمر، ثم تلك المرآة الدائرية وما يعلوها من أسبوت جميل يوفر إضاءة هادئة، وكذلك ما يقابلهما من لوحة فنية متعددة الألوان جعلت الحمام أكثر تميزًا.
وفي هذا النموذج، عنصر البساطة مشترك أيضًا، ولكن ما يميزه عن النموذج السابق هو أن الحمام أكثر اتساعًا مما سمح للمصمم استخدام كل جزء فيه بشكل منظم أضاف الكثير لإطلالته.
أولًا، مساحة الحمام الكبيرة منحت للمصمم فرصة اللجوء لحوض مستطيلي كبير يسكن وحدة أكبر حجمًا، نصفها العلوي يتحلى بالرخام، والآخر السفلي بلمسة خشبية فريدة تجمع العديد من الأغراض وتغني عن خزانة الحمام!
وفي مساحة أخرى من الحمام، نجد أرضية خشبية بنفس تصميم الجزء السفلي لوحدة الأدرج ولكنها مخصصة فقط للاستحمام! يميزها لوح زجاجي بإطار خشبي حاوط أطرافه ليفصل بين حوض الاستحمام والحوض وبالتأكيد بقية الحمام لضمان بقائه جافًا أطول وقت ممكن.
هنا الأمر مشابه للحمام السابق، وذلك يتضح في تقسيمته ما بين مساحة مخصصة للاستحمام تخلو من البانيو، وحوض مستطيلي بسيط إما ملحق بوحدة أدراج، أو قائمة بنفسها أي منفصلة عنه وتسكن إلى جواره!
نموذج هادئ من الحمامات، بخلفية بسيطة وإكسسوار أبسط قد يراه البعض نمطي من وجهة نظره!، نظرًا لصغر مساحة الحمام، قسمه المصمم بحرص ما بين مساحة لحوض استحمام مستطيل بتصميم تقليدي ميزه لوح زجاجي غطى نصفه فقط، يقابل هذا اللوح مقعد تواليت الحمام مما يفسر سبب اللجوء لإقامة ذلك اللوح المشار إليه.
بجانب كلًا من البانيو ومقعد التواليت، نجد الحوض بوحدة أدراج تحتوى على درج واحد فقط عريض يسع جميع أغراض الحمام من مناشف ومناديل وربما أيضًا المنظقات! تعلوه مرآه عريضة ومستطيلة هي الأخرى بتصميم عادي ولكنه متناسق تمامًا مع التصميم العام للحمام.
ليس معنى الاعتماد على إكسسوار حمام غير مكلف أن تكون إطلالة الحمام رديئة أو عادية! بل بالعكس.. ذكاء التصميم هو الجمع بين الامرين في آنٍ واحد، عدم الإنفاق كثيرًا والخروج عن الحد المخصص للميزانية، وفي الوقت ذاته تحقيق عنصر الاناقة من الدرجة الأولى!
حمام بهذه المساحة الشاسعة كان يمكن أن يستغل استغلالًا مخالفًا لذلك تمامًا!، ولكن مصممه برع في المزج بين الإبداع وهدوء التفاصيل.. الإكسسوار هنا بسيط وشديد العصرية، أي يواكب التصميمات المنتشرة حاليًا بالأسواق المختلفة وتكلفته غالبًا في متناول الكثيرين.
خلفية الحمام من حيث الأرضية والجدران واحدة، أي أنهما بنفس التصميم وكذلك الألوان، وقد ميزه اللون الكاكي المختلط بدرجات البني الفاتحة والداكنة ليمنحوا الحمام عُمق داخلي أبرز ما وضع فيه من إكسسوار.
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