الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

إكسسوارات غير مكلفة للحمام

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Loading admin actions …

لأن إكسسوار الحمام أمر لا يجب الاستهانة به مطلقًا، يقوم البعض بإنفاق الكثير من الأموال حرصًا منهم على اقتناء الأفضل، غير آبهين إلى أنه يمكنهم ببساطة استخدام إكسسوار بسيط وغير مكلف مع تطعيمه بلمسات إبداعية مستنبطة من عقلية ذكية تجمل إطلالته وتجعله أفضل من ذلك الأغلى ثمنًا!

هنا نماذج عدة تنقل لكم كيف احتفظت تلك الحمامات بإطلالتها الساحرة رغم ما بها من إكسسوار غير مكلف..

بلمسة خشبية بسيطة

Ein Bad wie im Freien, raphaeldesign raphaeldesign حمام
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

إكسسوار نمطي ميزته عوامل أخرى بطابع البهجة

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

نلاحظ هنا أول نموذج لإكسسوار الحمام غير المكلف، والذي يتجلى بوضوح في ذلك الحوض النمطي الذي تبدلت هيئته تمامًا بتلك الوحدات المتناثرة حوله يمينًا ويسارًا، وبالأعلى والأسفل، مما ساهم بنهاية المطاف في ظهور الحمام بإطلالة مبهرة ومبهجة في آنٍ واحد!

رغم أن الحوض لا يَمُت للعصرية بصلة من قريب أو من بعيد على عكس تلك الإكسسوارات حديثة الطراز التي باتت منتشرة في كل مكان بالعالم بتصميماتها الذكية الخارجة عن المألوف، كانت روعة فكر المصمم هي اليد المنقذة التي انتشلت هذا الحمام من التقليدية للتحَضُّر، حيث استطاع المصمم بلمسة واحدة فقط تحويل الحمام من نمطي عادي لآخر مميز بألوان جريئة تسر النظارين.

إكسسوار أنيق رغم هدوء تفاصيله

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أما هذا النموذج الموضح هنا، فيمكن القول أنه اعتمد على إكسسوارات بسيطة في متناول الجميع. لجأ مهندس الديكور في هذا الحمام إلى الاستعانة بحوض دائري بإطلالة عادية إلى جانبه مقعد تواليت بتصميم أكثر بساطة، بالإضافة إلى أن استغنائه كان واضحًا عن حوض الاستحمام، وذلك نظرًا لضيق مساحة الحمام بشكل عام، فاكتفى فقط بتوفير مساحة للدُش بالحائط المقابل لباب الحمام، وبالقرف منه استغل الحائط في تثبيت رفين لأغراض الاستحمام المختلفة.

رغم مساحة الحمام الصغيرة، إلا أنه أنيق ببعض اللمسات المميزة، أولها ذلك السقف الدافئ  بحيوية اللون الأحمر، ثم تلك المرآة الدائرية وما يعلوها من أسبوت جميل يوفر إضاءة هادئة، وكذلك ما يقابلهما من لوحة فنية متعددة الألوان جعلت الحمام أكثر تميزًا.   

إكسسوار بسيط المعالم ولكنه أحدث نقله في إطلالة الحمام

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

وفي هذا النموذج، عنصر البساطة مشترك أيضًا، ولكن ما يميزه عن النموذج السابق هو أن الحمام أكثر اتساعًا مما سمح للمصمم استخدام كل جزء فيه بشكل منظم أضاف الكثير لإطلالته.

أولًا، مساحة الحمام الكبيرة منحت للمصمم فرصة اللجوء لحوض مستطيلي كبير يسكن وحدة أكبر حجمًا، نصفها العلوي يتحلى بالرخام، والآخر السفلي بلمسة خشبية فريدة تجمع العديد من الأغراض وتغني عن خزانة الحمام! 

وفي مساحة أخرى من الحمام، نجد أرضية خشبية بنفس تصميم الجزء السفلي لوحدة الأدرج ولكنها مخصصة فقط للاستحمام! يميزها لوح زجاجي بإطار خشبي حاوط أطرافه ليفصل بين حوض الاستحمام والحوض وبالتأكيد بقية الحمام لضمان بقائه جافًا أطول وقت ممكن.  

إكسسوار عصري في متناول الكثيرين

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

هنا الأمر مشابه للحمام السابق، وذلك يتضح في تقسيمته ما بين مساحة مخصصة للاستحمام تخلو من البانيو، وحوض مستطيلي بسيط إما ملحق بوحدة أدراج، أو قائمة بنفسها أي منفصلة عنه وتسكن إلى جواره! 

إكسسوار بسيط الملامح

نموذج هادئ من الحمامات، بخلفية بسيطة وإكسسوار أبسط قد يراه البعض نمطي من وجهة نظره!، نظرًا لصغر مساحة الحمام، قسمه المصمم بحرص ما بين مساحة لحوض استحمام مستطيل بتصميم تقليدي ميزه لوح زجاجي غطى نصفه فقط، يقابل هذا اللوح مقعد تواليت الحمام مما يفسر سبب اللجوء لإقامة ذلك اللوح المشار إليه.

بجانب كلًا من البانيو ومقعد التواليت، نجد الحوض بوحدة أدراج تحتوى على درج واحد فقط عريض يسع جميع أغراض الحمام من مناشف ومناديل وربما أيضًا المنظقات! تعلوه مرآه عريضة ومستطيلة هي الأخرى بتصميم عادي ولكنه متناسق تمامًا مع التصميم العام للحمام.  

إكسسوار أخّاذ يواكب التصميمات المنتشرة بالأسواق

Badkamer & tegels magazine nummer 51, Badkamer & Tegels magazine Badkamer & Tegels magazine حمام
Badkamer &amp; Tegels magazine

Badkamer & Tegels magazine
Badkamer &amp; Tegels magazine
Badkamer & Tegels magazine

ليس معنى الاعتماد على إكسسوار حمام غير مكلف أن تكون إطلالة الحمام رديئة أو عادية! بل بالعكس.. ذكاء التصميم هو الجمع بين الامرين في آنٍ واحد، عدم الإنفاق كثيرًا والخروج عن الحد المخصص للميزانية، وفي الوقت ذاته تحقيق عنصر الاناقة من الدرجة الأولى!

حمام بهذه المساحة الشاسعة كان يمكن أن يستغل استغلالًا مخالفًا لذلك تمامًا!، ولكن مصممه برع في المزج بين الإبداع وهدوء التفاصيل.. الإكسسوار هنا بسيط وشديد العصرية، أي يواكب التصميمات المنتشرة حاليًا بالأسواق المختلفة وتكلفته غالبًا في متناول الكثيرين.

خلفية الحمام من حيث الأرضية والجدران واحدة، أي أنهما بنفس التصميم وكذلك الألوان، وقد ميزه اللون الكاكي المختلط بدرجات البني الفاتحة والداكنة ليمنحوا الحمام عُمق داخلي أبرز ما وضع فيه من إكسسوار.

ننصحكم بقراءة المقال التالي: حلول عملية لتنظيف منزلك فى 20 دقيقة

5 مطابخ ريفية عنوان للجمال
أي نموذج أحببت؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً