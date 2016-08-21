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12 فكرة مدهشة لتزيين الحديقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects حديقة
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إذا كنت لا تملك الوقت لكي تفكر في أفكار تصاميم جديدة للاستفادة من حديقة منزلك أو شرفته أو حتى الفناء الخاص به، نحن هنا لمساعدتك بتصاميم مختلفة، أفكار غير تقليدية ولا يمكن أن تكون رأيتها في مكان آخر، نعرض لك في هذا الموضوع 12 فكرة مختلفة اعتمد الخبراء عليها في تزيين حدائق في جنوب أفريقيا . 

Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

1- حفرة نار

Ayrshire outdoor living, Lithic Fire Lithic Fire حديقة حجر رملي
Lithic Fire

Ayrshire outdoor living

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

على مدار السنة يمكنك أن تستمتع بجلسة هادئة حول حفرة من النار في إحد حدائق جنوب أفريقيا.

2- سياج خشبي

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd حديقة
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

السياج الخشبي مع قليل من النباتات يمكنهما أن يصنعا مساحة جميلة في الهواء الطلق. 

3- ألواح زجاجية

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects حديقة
Gregory Phillips Architects

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

تصميم حديث وأنيق للحديقة وفيه تكون الحديقة أحد أجزاء المساحة الداخلية للمنزل وكأنها غرفة من غرفه من خلال الاعتماد على ألواح زجاجية شفافة .

4- ألواح خشبية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

لماذا لا تجعل الحديقة الخاصة بك أكثر حداثة من خلال تصميم جلسة مريحة محاطة بألواح خشبية على هيئة مربعات مختلفة الحجم يمكن أن نضع عليها مزهريات أنيقة وجميلة . 

5- شرفة جميلة

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects حديقة
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

للحصول على جلسة لطيفة في شرفة منزلك من خلال جلسة مريحة وإضاءة المكان المحيط جبدًا ستكون في النهاية شرفة جميلة جدًا . 

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6- كشك غير تقليدي

Smoking Pavilion Gianni Botsford Architects حديقة
Gianni Botsford Architects

Smoking Pavilion

Gianni Botsford Architects
Gianni Botsford Architects
Gianni Botsford Architects

بعيدًا عن الاكشاك التقليدية يمكنك إنشاء كشك غير تقليدي يسمح لك بالتمتع بالطقس، أنه حقًا أمر مذهل . 

7- قدور كبيرة وأثاث منخفض

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd حديقة
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

وضع النباتات في قدور كبيرة فكرة غير تقليدية لتحديد المكان وفصله عن باقي المساحة، بالإضافة إلى الأثاث المنخفض للجلوس فكرة حديثة وتعطيك المزيد من الحرية . 

8- جدران هضراء

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers حديقة
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

الجدران الخضراء في الحديقة الصغيرة يمكنها أن تعطي إيحاء بأن هذه المساحة المحدودة تبدو وكأنها أكثر اتساعًا، بالإضافة إلى أن هذه الجدران تمنح المكان خصوصية أكثر. 

9- طهي وشواء

wooden louvres and fire magic bbq wood-fired oven حديقة
wood-fired oven

wooden louvres and fire magic bbq

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

إذا كان الطبخ يحظي باهتمامك اكثر من الجلوس وسط النباتات فيمكنك جعل حديقة منزلك مكان مناسب للطهي والشواء، فكرة مدهشة وحديثة للغاية . 

10- منشآت مياه

Contemporary Modern Family Garden Rosemary Coldstream Garden Design Limited حديقة
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Contemporary Modern Family Garden

Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

التركيز على مميزات أكثر إثارة للانتباه أمر مهم في خلق مكان مثير للاهتمام، منشآت المياه بالطبع ستكون مثيرة للاهتمام إذا وضعت عدد منها على شكل مكعبات في حديقتك . 

11- خطوط منحوتة

A Modern Garden with Traditional Materials Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

A Modern Garden with Traditional Materials

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

الخطوط الطويلة التي تزين النجيلة إذا نُحتت عليها بعض الرسومات والزخارف يمكن أن تخلق لك مساحة رائعة في حديقتك. 

12- خشب وخرسانة

Contemporary Garden Design Balham homify حديقة
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

جلسة من الخشب الأملس في الحديقة أمر حديث ومذهل ويسمح لك بالتمتع في الهواء الطلق، الخشب والخرسانة يمكن أن يحققا لك الأناقة في حديقتك .  

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 16 فكرة عظيمة لتزيين حديقتك

7 أفكار سهلة التطبيق تجعل حديقة منزلك جنة!
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