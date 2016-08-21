12 فكرة مدهشة لتزيين الحديقة

إذا كنت لا تملك الوقت لكي تفكر في أفكار تصاميم جديدة للاستفادة من حديقة منزلك أو شرفته أو حتى الفناء الخاص به، نحن هنا لمساعدتك بتصاميم مختلفة، أفكار غير تقليدية ولا يمكن أن تكون رأيتها في مكان آخر، نعرض لك في هذا الموضوع 12 فكرة مختلفة اعتمد الخبراء عليها في تزيين حدائق في جنوب أفريقيا .
على مدار السنة يمكنك أن تستمتع بجلسة هادئة حول حفرة من النار في إحد حدائق جنوب أفريقيا.
السياج الخشبي مع قليل من النباتات يمكنهما أن يصنعا مساحة جميلة في الهواء الطلق.
تصميم حديث وأنيق للحديقة وفيه تكون الحديقة أحد أجزاء المساحة الداخلية للمنزل وكأنها غرفة من غرفه من خلال الاعتماد على ألواح زجاجية شفافة .
لماذا لا تجعل الحديقة الخاصة بك أكثر حداثة من خلال تصميم جلسة مريحة محاطة بألواح خشبية على هيئة مربعات مختلفة الحجم يمكن أن نضع عليها مزهريات أنيقة وجميلة .
للحصول على جلسة لطيفة في شرفة منزلك من خلال جلسة مريحة وإضاءة المكان المحيط جبدًا ستكون في النهاية شرفة جميلة جدًا .
بعيدًا عن الاكشاك التقليدية يمكنك إنشاء كشك غير تقليدي يسمح لك بالتمتع بالطقس، أنه حقًا أمر مذهل .
وضع النباتات في قدور كبيرة فكرة غير تقليدية لتحديد المكان وفصله عن باقي المساحة، بالإضافة إلى الأثاث المنخفض للجلوس فكرة حديثة وتعطيك المزيد من الحرية .
الجدران الخضراء في الحديقة الصغيرة يمكنها أن تعطي إيحاء بأن هذه المساحة المحدودة تبدو وكأنها أكثر اتساعًا، بالإضافة إلى أن هذه الجدران تمنح المكان خصوصية أكثر.
إذا كان الطبخ يحظي باهتمامك اكثر من الجلوس وسط النباتات فيمكنك جعل حديقة منزلك مكان مناسب للطهي والشواء، فكرة مدهشة وحديثة للغاية .
التركيز على مميزات أكثر إثارة للانتباه أمر مهم في خلق مكان مثير للاهتمام، منشآت المياه بالطبع ستكون مثيرة للاهتمام إذا وضعت عدد منها على شكل مكعبات في حديقتك .
الخطوط الطويلة التي تزين النجيلة إذا نُحتت عليها بعض الرسومات والزخارف يمكن أن تخلق لك مساحة رائعة في حديقتك.
جلسة من الخشب الأملس في الحديقة أمر حديث ومذهل ويسمح لك بالتمتع في الهواء الطلق، الخشب والخرسانة يمكن أن يحققا لك الأناقة في حديقتك .
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