بيت إسباني مدهش

بناء منزل من نقطة الصفر يعطينا الكثير من الاحتمالات، يمكن أن يبدو لك الأمر مربك للغاية، ومن هنا تأتي أهمية اختيار المعماريين المهرة لجعل تجربة بناء منزل الأحلام تجربة سعيدة، في هذا الموضوع نصحبكم في رحلة إلى إسبانيا تحديدًا إلى بطليوس، لرؤية هذا المشروع الناجح .
استغرق الخبراء وقت طويل لدراسة هذا المنزل حتى يمكنهم وضع برنامج منظم ومُنجز لتنفيذه بهذا الشكل، فالمنزل كما نرى من الخارج متناسق جدًا مع أجزاءه الداخلية وواجهته غير تقليدية أبدًا.
مدخل هذا المنزل رحب ومفتوح، وهو بمثابة المنطقة الواصلة بين المنزل والأستوديو، وبهذه الطريقة عُزلت منطقة العمل عن المنزل لكن مازال الاتصال قائم بينهما.
المساحة الداخلية منظمة في طابقين يصل بينهما درج خشبي بسيط، وفي الطابق العلوي يوجد ثلاث غرف وهما غرفة مخصصة للمكتبة وغرفة للنوم ومساحة مفتوحة تضم غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة نوم خاصة بالضيوف.
الواجهة الخلفية للمنزل رائعة حقًا وذات تصميم فريد يحافظ على خصوصية المنزل، وتعطيه طابع من الحيوية .
فناء هذا المنزل يضم مسبح صغير الحجم تعلوه منصة خشبية توفرالأمن والخصوصية لأصحاب هذا المنزل، وإضاءتها بالضوء الصناعي جعل المظهر في النهاية خلاب لا يمكن إغفاله .
يمكنك من خلال الطابق الثاني رؤية مشهد خلاب من النوافذ يطل على السماء، صُمم بطريقة استراتيجية توفر لك إطلالة بانورامية كما نرى في هذه الصورة .
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