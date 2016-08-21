بيت إسباني مدهش

بناء منزل من نقطة الصفر يعطينا الكثير من الاحتمالات، يمكن أن يبدو لك الأمر مربك للغاية، ومن هنا تأتي أهمية اختيار المعماريين المهرة لجعل تجربة بناء منزل الأحلام تجربة سعيدة، في هذا الموضوع نصحبكم في رحلة إلى إسبانيا تحديدًا إلى بطليوس، لرؤية هذا المشروع الناجح .