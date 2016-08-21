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بيت إسباني مدهش

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO مسبح سيراميك Grey
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بناء منزل من نقطة الصفر يعطينا الكثير من الاحتمالات، يمكن أن يبدو لك الأمر مربك للغاية، ومن هنا تأتي أهمية اختيار المعماريين المهرة لجعل تجربة بناء منزل الأحلام تجربة سعيدة، في هذا الموضوع نصحبكم في رحلة إلى إسبانيا تحديدًا إلى بطليوس، لرؤية هذا المشروع الناجح . 

من الخارج

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO منازل سيراميك White
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

استغرق الخبراء وقت طويل لدراسة هذا المنزل حتى يمكنهم وضع برنامج منظم ومُنجز لتنفيذه بهذا الشكل، فالمنزل كما نرى من الخارج متناسق جدًا مع أجزاءه الداخلية وواجهته غير تقليدية أبدًا. 

في مدخله

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك White
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

مدخل هذا المنزل رحب ومفتوح، وهو بمثابة المنطقة الواصلة بين المنزل والأستوديو، وبهذه الطريقة عُزلت منطقة العمل عن المنزل لكن مازال الاتصال قائم بينهما.  

التنظيم الداخلي

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب White
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

المساحة الداخلية منظمة في طابقين يصل بينهما درج خشبي بسيط، وفي الطابق العلوي يوجد ثلاث غرف وهما غرفة مخصصة للمكتبة وغرفة للنوم ومساحة مفتوحة تضم غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة نوم خاصة بالضيوف. 

الواجهة الخلفية

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO منازل سيراميك White
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

الواجهة الخلفية للمنزل رائعة حقًا وذات تصميم فريد يحافظ على خصوصية المنزل، وتعطيه طابع من الحيوية . 

الفناء في ضوء القمر

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO مسبح سيراميك Grey
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

فناء هذا المنزل يضم مسبح صغير الحجم تعلوه منصة خشبية توفرالأمن والخصوصية لأصحاب هذا المنزل، وإضاءتها بالضوء الصناعي جعل المظهر في النهاية خلاب لا يمكن إغفاله . 

إطلالة بانورامية

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, ESTUDIO P ARQUITECTO ESTUDIO P ARQUITECTO بلكونة أو شرفة جرانيت White
ESTUDIO P ARQUITECTO

ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO
ESTUDIO P ARQUITECTO

يمكنك من خلال الطابق الثاني رؤية مشهد خلاب من النوافذ يطل على السماء، صُمم بطريقة استراتيجية توفر لك إطلالة بانورامية كما نرى في هذه الصورة . 

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