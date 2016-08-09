الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 نصائح للحصول على بيت اقتصادي

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Red
Loading admin actions …

مع كثرة النفقات نبحث دائمًا على التوفير، والتوفير يجب أن يبدا من منزلك ولذلك نقدم لك مجموعة من النصائح في هذا الموضوع تساعدك في الحصول على بيت اقتصادي للغاية، بأقل التكلفة ستحصل على منزل متكامل أنيق وبسيط وموفر في نفس الوقت أحلامك تتحقق معنا . 

1- استخدام الألوان المبهجة

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Red
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

بأريكة واحدة ممتدة بطول الحائط يمكنك الحصول على غرفة معيشة أنيقة، ما عليك فقط هو تلوين الجدار بعدة ألوان واستخدام سجادة من نفس ألوان الجدار حتى لا تبدو الغرفة رتيبة ومملة. 

2 – معرفة الإمكانيات المتاحة لديك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المساحة لن تعيقك أبدًا في الحصول على ما تريد، الكثير يعتقد إنه إذا امتلكت مساحة ضيقة لا يمكن أن تستعين بالألوان الغامقة في أي جزء من المكان، اطمئن هذا اعتقاد خاطيء يمكنك أن تستعين باللون الرمادي الغامق كما ترى في هذا الحمام جدار غرفة الاستحمام وجدار الحوض والحوض نفسه اعتمدوا على اللون الرمادي الغامق. 

لم يخلق أي مشكلة استخدامه طالما أن اللون الأغلب هو البيج الفاتح، وبهذه الفكرة استفدنا من تأثير اللون البيج في جعل المساحة تبدو أكبر ولم نفقد لمسة الغموض التي تركها لنا الرمادي الغامق، الحمام بسيط جدًا لم يبالغ في شيء فاستبدل حوض الاستحمام بغرفة الاستحمام فهي عملية واقتصادية اكثر، ولم توضع بالحمام أي خزانات لأن الجدار به رف داخلي وفر علينا استخدام الخزانات . 

3- البساطة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

كراسي بيضاء قاعدتها ملونة وطاولة زجاجية الآن تمتلك غرفة سفرة بسيطة وأنيقة، لا تحتاج أبدًا للبهرجة والاستعانة بقطع كبيرة وكثيرة حتى تحصل على غرفة جميلة، البساطة تنتصر على كل هذا.

4- استغلال المساحة

Bett, Stahlmanufaktur Wind Stahlmanufaktur Wind غرفة نومأسرة نوم حديد
Stahlmanufaktur Wind

Stahlmanufaktur Wind
Stahlmanufaktur Wind
Stahlmanufaktur Wind

ينصحك الخبراء باستغلال أي مساحة ممكنة، كما ترى في هذه الصورة السرير ارتفع قليلًا عن الأرض واستغلت المساحة التي تركها في الأسفل للتخزين، فيمكنك وضع عدة صناديق وتخزين الأحذية مثلًا وتوفر عليك الاستعانة بخزانة إضافية . 

5- الأثاث العملي

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

كما نرى أن المطبخ بسيط للغاية ورقيق أيضًا كرسيين وطاولة صغيرة تكفي لتناول وجبة خفيفة يعلوها مصباجين منسدلين من السقف لتبرز جمالها أكثر.   

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 7 نصائح لغرفة نوم أكثر راحة

5 تصميمات لمطابخ مصرية ملونة
هل أعجبت هذه النصائح أم لا؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً