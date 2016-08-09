5 نصائح للحصول على بيت اقتصادي

مع كثرة النفقات نبحث دائمًا على التوفير، والتوفير يجب أن يبدا من منزلك ولذلك نقدم لك مجموعة من النصائح في هذا الموضوع تساعدك في الحصول على بيت اقتصادي للغاية، بأقل التكلفة ستحصل على منزل متكامل أنيق وبسيط وموفر في نفس الوقت أحلامك تتحقق معنا .
بأريكة واحدة ممتدة بطول الحائط يمكنك الحصول على غرفة معيشة أنيقة، ما عليك فقط هو تلوين الجدار بعدة ألوان واستخدام سجادة من نفس ألوان الجدار حتى لا تبدو الغرفة رتيبة ومملة.
المساحة لن تعيقك أبدًا في الحصول على ما تريد، الكثير يعتقد إنه إذا امتلكت مساحة ضيقة لا يمكن أن تستعين بالألوان الغامقة في أي جزء من المكان، اطمئن هذا اعتقاد خاطيء يمكنك أن تستعين باللون الرمادي الغامق كما ترى في هذا الحمام جدار غرفة الاستحمام وجدار الحوض والحوض نفسه اعتمدوا على اللون الرمادي الغامق.
لم يخلق أي مشكلة استخدامه طالما أن اللون الأغلب هو البيج الفاتح، وبهذه الفكرة استفدنا من تأثير اللون البيج في جعل المساحة تبدو أكبر ولم نفقد لمسة الغموض التي تركها لنا الرمادي الغامق، الحمام بسيط جدًا لم يبالغ في شيء فاستبدل حوض الاستحمام بغرفة الاستحمام فهي عملية واقتصادية اكثر، ولم توضع بالحمام أي خزانات لأن الجدار به رف داخلي وفر علينا استخدام الخزانات .
كراسي بيضاء قاعدتها ملونة وطاولة زجاجية الآن تمتلك غرفة سفرة بسيطة وأنيقة، لا تحتاج أبدًا للبهرجة والاستعانة بقطع كبيرة وكثيرة حتى تحصل على غرفة جميلة، البساطة تنتصر على كل هذا.
ينصحك الخبراء باستغلال أي مساحة ممكنة، كما ترى في هذه الصورة السرير ارتفع قليلًا عن الأرض واستغلت المساحة التي تركها في الأسفل للتخزين، فيمكنك وضع عدة صناديق وتخزين الأحذية مثلًا وتوفر عليك الاستعانة بخزانة إضافية .
كما نرى أن المطبخ بسيط للغاية ورقيق أيضًا كرسيين وطاولة صغيرة تكفي لتناول وجبة خفيفة يعلوها مصباجين منسدلين من السقف لتبرز جمالها أكثر.
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