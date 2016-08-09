5 نصائح للحصول على بيت اقتصادي

المساحة لن تعيقك أبدًا في الحصول على ما تريد، الكثير يعتقد إنه إذا امتلكت مساحة ضيقة لا يمكن أن تستعين بالألوان الغامقة في أي جزء من المكان، اطمئن هذا اعتقاد خاطيء يمكنك أن تستعين باللون الرمادي الغامق كما ترى في هذا الحمام جدار غرفة الاستحمام وجدار الحوض والحوض نفسه اعتمدوا على اللون الرمادي الغامق.

لم يخلق أي مشكلة استخدامه طالما أن اللون الأغلب هو البيج الفاتح، وبهذه الفكرة استفدنا من تأثير اللون البيج في جعل المساحة تبدو أكبر ولم نفقد لمسة الغموض التي تركها لنا الرمادي الغامق، الحمام بسيط جدًا لم يبالغ في شيء فاستبدل حوض الاستحمام بغرفة الاستحمام فهي عملية واقتصادية اكثر، ولم توضع بالحمام أي خزانات لأن الجدار به رف داخلي وفر علينا استخدام الخزانات .