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أجمل 7 أبواب للمنازل لن تصدقها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
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تعودنا دومًا على الأشكال التقليدية لأبواب المنازل، والتي غالبًا ما تكون مصنوعة من الخشب التقليدي، ولكن لأن بيتك عنوان لشخصيتك وأناقتك، لذلك فإن مدخله وبابه يجب أن يكون مميز.

ولذلك نقدم لك في هذا المقال أجمل 7 أبواب للمنازل لن تصدقها.

1- باب أسود أنيق

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

لدنيا في هذه الصورة باب لإحدى المنازل، باللون الأسود الداكن، ويعتبر اللون الأسود لون الرقي وعنوان الحداثة والقوة، حيث يظهر أمامنا باب خشبي متين بشقين يُغلاقا على بعضهما البعض في المدخل. ذلك إلى جانب سجادة صغيرة مكتوب عليها مرحبًا، مع بعض اللمسات الخضراء على الجانبين.

2- نصف خشب ونصف زجاج

Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN أبواب رئيسية
HORMANN

HORMANN
HORMANN
HORMANN

لدنيا هنا باب نصفه زجاجي والنص الاّخر خشبي، حيث يتم الوصول إليه من خلال السلالم البيضاء التي تفصل المنزل عن الشارع، لنجد الباب البسيط، من الزجاج والخشب الأسود، وينقسم إلى نصفين يفتح أحدهما فقط وهو الجزء الخشبي، ولا يتم فتح الجزء الزجاجي، بالإضافة إلى الجدران الخشبية من الجانبين للمنزل، واللمسة الجمالية الخضراء التي تزين المدخل.

3- باب خشبي مضلع

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos شبابيك نحاس/برونز
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

وهنا نجد باب خشبي مُضلع بحيث ينقسم إلى عدة أجزاء بعضها مفرغ بشكل أوراق الشجر، وربما لم تكن رأيت مثله في حياتك، فهو جذاب مميز، لا مثيل له من قبل، مصنوع من الخشب المتين وتلتف حوله الأشجار التي تزين مدخل المكان.

4- باب بني كبير

Casa | 762, Estúdio IR Estúdio IR شبابيك
Estúdio IR

Estúdio IR
Estúdio IR
Estúdio IR

يعد هذا الباب بسيط وجميل، ينقسم إلى نصفين يتم فتحهما مع بعض، وهو من الخشب البني المتين، ويحيطه جدران المنزل الخرسانية البيضاء البسيطة والتي تُزينها وحدات الإضاءة الصغيرة على جانبي الباب من أسفل.

5- باب خشبي مرصع بالزجاج

Malton Diamond Double Side Panel Door Set Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب
Modern Doors Ltd

Malton Diamond Double Side Panel Door Set

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

لدينا هنا باب خشبي مُرصع بقطع الزجاج الجميلة التي تضفي عليه حداثة وتسمح بمرور الضوء من الخارج، ويناسب هذا التصميم الفيلات، فهو راقي ويحتاج إلى مكان واسع وكبير، حيث الباب من الخشب الفاتح اللون غير المنقوش.

6- باب كامل من الزجاج

Moderne taatsdeuren op maat, Anyway Doors Anyway Doors أبواب زجاجية
Anyway Doors

Anyway Doors
Anyway Doors
Anyway Doors

هنا نرى باب زجاجي كامل لا مثيل له، ربما رأيت من قبل أبواب بها قطع من الزجاج أو نصفها زجاجي والنص الاّخر خشبي، ولكن هنا نجد الباب بأكمله من الزجاج الشفاف بحيث يرى الشخص ما يوجد خلفه، ولكن يتم فتحه بطريقة مختلفة كما نرى عن طريق جذبه إلى أحد الطرفين فيُفتح من الجانبين.

7- باب كلاسيكي بسيط

Portoni da esterno, Porte del Passato Porte del Passato شبابيك و أبوابأبواب
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

لدنيا هنا باب مُصمم على طراز قديم بعض الشيء، فهو باب خشبي بجانبين يتم فتحه من الطرفين بسهولة، وغير مطلي بل من الخشب التقليدي المتين، إلى جانب أن المبنى في الأساس من الأحجار التقليدية البسيطة.

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