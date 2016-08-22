تعودنا دومًا على الأشكال التقليدية لأبواب المنازل، والتي غالبًا ما تكون مصنوعة من الخشب التقليدي، ولكن لأن بيتك عنوان لشخصيتك وأناقتك، لذلك فإن مدخله وبابه يجب أن يكون مميز.
ولذلك نقدم لك في هذا المقال أجمل 7 أبواب للمنازل لن تصدقها.
لدنيا في هذه الصورة باب لإحدى المنازل، باللون الأسود الداكن، ويعتبر اللون الأسود لون الرقي وعنوان الحداثة والقوة، حيث يظهر أمامنا باب خشبي متين بشقين يُغلاقا على بعضهما البعض في المدخل. ذلك إلى جانب سجادة صغيرة مكتوب عليها مرحبًا، مع بعض اللمسات الخضراء على الجانبين.
لدنيا هنا باب نصفه زجاجي والنص الاّخر خشبي، حيث يتم الوصول إليه من خلال السلالم البيضاء التي تفصل المنزل عن الشارع، لنجد الباب البسيط، من الزجاج والخشب الأسود، وينقسم إلى نصفين يفتح أحدهما فقط وهو الجزء الخشبي، ولا يتم فتح الجزء الزجاجي، بالإضافة إلى الجدران الخشبية من الجانبين للمنزل، واللمسة الجمالية الخضراء التي تزين المدخل.
وهنا نجد باب خشبي مُضلع بحيث ينقسم إلى عدة أجزاء بعضها مفرغ بشكل أوراق الشجر، وربما لم تكن رأيت مثله في حياتك، فهو جذاب مميز، لا مثيل له من قبل، مصنوع من الخشب المتين وتلتف حوله الأشجار التي تزين مدخل المكان.
يعد هذا الباب بسيط وجميل، ينقسم إلى نصفين يتم فتحهما مع بعض، وهو من الخشب البني المتين، ويحيطه جدران المنزل الخرسانية البيضاء البسيطة والتي تُزينها وحدات الإضاءة الصغيرة على جانبي الباب من أسفل.
لدينا هنا باب خشبي مُرصع بقطع الزجاج الجميلة التي تضفي عليه حداثة وتسمح بمرور الضوء من الخارج، ويناسب هذا التصميم الفيلات، فهو راقي ويحتاج إلى مكان واسع وكبير، حيث الباب من الخشب الفاتح اللون غير المنقوش.
هنا نرى باب زجاجي كامل لا مثيل له، ربما رأيت من قبل أبواب بها قطع من الزجاج أو نصفها زجاجي والنص الاّخر خشبي، ولكن هنا نجد الباب بأكمله من الزجاج الشفاف بحيث يرى الشخص ما يوجد خلفه، ولكن يتم فتحه بطريقة مختلفة كما نرى عن طريق جذبه إلى أحد الطرفين فيُفتح من الجانبين.
لدنيا هنا باب مُصمم على طراز قديم بعض الشيء، فهو باب خشبي بجانبين يتم فتحه من الطرفين بسهولة، وغير مطلي بل من الخشب التقليدي المتين، إلى جانب أن المبنى في الأساس من الأحجار التقليدية البسيطة.
تفضلوا لقراءة المقال التالي، بيوت جذابة.. لكل الجيوب