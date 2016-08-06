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شقة صغيرة ذات شخصية

Marwa Hasan Marwa Hasan
Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
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يشكل تجديد أي شقة صغيرة تحدياً كبيراً فالمساحة تشكل العائق الأكبر مما يعني أنه يتوجب علينا الأخذ بالإعتبار كل جانب من جوانب التصميم عند إختيار أي عنصر من عناصره.

لا يوجد أفضل من المشروع الذي سنستعرضه معاً اليوم كمثال نضربه لهذا التحدي. فقد قام فريق التصميم في استوديو Ekaterina Donde بإستخدام عناصر مقدمة لأول مرة في السوق لخلق نمط حياة جديداً ذو طابع مودرن. وكان أول تحدي يواجهونه هو حجم الأثاث ونمطه وخلق التوازن بين كل عناصر الديكور فتطلب إيجاد التناغم الكثير من الصبر ولكن الناتج النهائي كان ناجحاً جداً.

غرفة طعام أنيقة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

نبدأ جولتنا من غرفة الطعام وكما نري فإن محدودية المساحة تعني محدودية الإختيارات كذلك ولكن علي الرغم من ذلك فقد تم إنتقاء الخيار الأمثل هنا كإختيار المقعد الطويل العملي لما يوفره من مساحة جلوس دون أن يشغل مساحة كبيرة.

مطبخ ذو شخصية

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

المساحة المشتركة للمطبخ وتناول الطعام تتفجر بالطاقة وتنضح بالشخصية فالمصممون لم يدخروا جهداً في الإعتناء بالتفاصيل والمخاطرة المحسوبة والتي أتت بنتائجتها، كما أن الأرضية بالأخص تجذب الإنتباه بفضل تصميمها الكلاسيكي وكل هذه التفاصيل علي إختلاف طرازها تمتزج في كيان واحد فريد من نوعه.

الإنطباع الأول يدوم

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

من الطبيعي أن ترغب في إعطاء إنطباع أول جيد للزائرين وفي واقع الأمر فإن القليل من صالات الإستقبال يمكنها أن تنافس ما نراه أمامنا هنا من حسن تنظيم حيث تشعر وأن كل شيء له مكان محدد بعناية. فهذا إختيار موفق للمقعد المنخفض والذي يتيح خلع أو إرتداء الحذاء بسهولة بينما يستغل أسفل المقعد في التخزين في هذه السلال الجميلة. من الإضافات الذكية أيضاً السبورة فوق خزانة الأحذية حيث تمكنك من تذكير نفسك أو الغير بالأشياء كالمفاتيح.

غرفة نوم مريحة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

تشع غرفة النوم الرئيسية بالأناقة والإحساس المودرن مع باليتة من الألوان الأزرق والأبيض والرمادي، ألوان هادئة و محايدة، و الذي يمنح الغرفة جواً مميزاً من الهدوء. أحد التفاصيل المميزة في هذه الغرفة هي التجليد الخشبي المثبت علي أسفل الحائط و الذي يعمل كظهر صلب للسرير و يعطي إحساس مختلف للغرفة.

غرفة الأطفال

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة الاطفال
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

دائماً ما تكون غرفة نوم الأطفال أكثر الغرف فوضي لذا فإن جعلها بسيطة ومنظمة بشكل جيد، يحد من تكون الفوضى ويسهل من حياتنا كما نري في هذه الصورة فتلك غرفة مرتبة محكمة التنظيم من دون أن تفقد روحها الشابة بمزج الوسادات متعددة الألوان و المصابيح السحابية العبقرية وهو ما يضفي جواً من المرح والبهجة علي المكان.

حمام أنيق

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design حمام
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

يمتليء هذا الحمام بالتفاصيل المثيرة للإهتمام فالمرآة المرصعة باللمبات تعلن عن وجودها المتألق فوق الحوض الهندسي البديع، و مرة أخري نري التجليد الخشبي الرائع للحائط بتجزيعته المميزة.

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غرفة متكاملة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة الاطفال
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

في الجهة المقابلة من السرائر، هناك مساحة توفر للأبناء الفرصة للإسترخاء ، المذاكرة وإستضافة الأصدقاء. كما يوجد سريران يوجد أيضاً مكتباً مزدوجاً بكرسيين وهو مثالي لعمل الواجبات المنزلية أو القراءة. تمتاز الغرفة أيضاً بالعملية من خلال توفير مساحة تخزينية من خلال الأرفف الموجودة فوق المكاتب والتي تساعد في تنظيم الألعاب والكتب بشكل مرتب وجذاب.

الشرفة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design بلكونة أو شرفة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

يمكن لقاطني الشقة الاستمتاع بالهواء المنعش بالخارج في خصوصية هذه الشرفة فطراز الديكور هنا غاية في العملية كما أنه يوفر الراحة و الاسترخاء. وهو ما يرجع لحسن إختيار الأثاث وتوزيعه فالكراسي المجدولة الأنيقة التي لا غني عنها، الستائر تضيف لأناقة الشرفة و إحساس الدفئ كما يمنح اللون الأبيض المكان إحساساً بالمساحة والإرتفاع وتمنح اصص النباتات لمسة طبيعية لا غني عنها هي الأخري.

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