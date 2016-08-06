شقة صغيرة ذات شخصية

يشكل تجديد أي شقة صغيرة تحدياً كبيراً فالمساحة تشكل العائق الأكبر مما يعني أنه يتوجب علينا الأخذ بالإعتبار كل جانب من جوانب التصميم عند إختيار أي عنصر من عناصره.
لا يوجد أفضل من المشروع الذي سنستعرضه معاً اليوم كمثال نضربه لهذا التحدي. فقد قام فريق التصميم في استوديو Ekaterina Donde بإستخدام عناصر مقدمة لأول مرة في السوق لخلق نمط حياة جديداً ذو طابع مودرن. وكان أول تحدي يواجهونه هو حجم الأثاث ونمطه وخلق التوازن بين كل عناصر الديكور فتطلب إيجاد التناغم الكثير من الصبر ولكن الناتج النهائي كان ناجحاً جداً.
نبدأ جولتنا من غرفة الطعام وكما نري فإن محدودية المساحة تعني محدودية الإختيارات كذلك ولكن علي الرغم من ذلك فقد تم إنتقاء الخيار الأمثل هنا كإختيار المقعد الطويل العملي لما يوفره من مساحة جلوس دون أن يشغل مساحة كبيرة.
المساحة المشتركة للمطبخ وتناول الطعام تتفجر بالطاقة وتنضح بالشخصية فالمصممون لم يدخروا جهداً في الإعتناء بالتفاصيل والمخاطرة المحسوبة والتي أتت بنتائجتها، كما أن الأرضية بالأخص تجذب الإنتباه بفضل تصميمها الكلاسيكي وكل هذه التفاصيل علي إختلاف طرازها تمتزج في كيان واحد فريد من نوعه.
من الطبيعي أن ترغب في إعطاء إنطباع أول جيد للزائرين وفي واقع الأمر فإن القليل من صالات الإستقبال يمكنها أن تنافس ما نراه أمامنا هنا من حسن تنظيم حيث تشعر وأن كل شيء له مكان محدد بعناية. فهذا إختيار موفق للمقعد المنخفض والذي يتيح خلع أو إرتداء الحذاء بسهولة بينما يستغل أسفل المقعد في التخزين في هذه السلال الجميلة. من الإضافات الذكية أيضاً السبورة فوق خزانة الأحذية حيث تمكنك من تذكير نفسك أو الغير بالأشياء كالمفاتيح.
تشع غرفة النوم الرئيسية بالأناقة والإحساس المودرن مع باليتة من الألوان الأزرق والأبيض والرمادي، ألوان هادئة و محايدة، و الذي يمنح الغرفة جواً مميزاً من الهدوء. أحد التفاصيل المميزة في هذه الغرفة هي التجليد الخشبي المثبت علي أسفل الحائط و الذي يعمل كظهر صلب للسرير و يعطي إحساس مختلف للغرفة.
دائماً ما تكون غرفة نوم الأطفال أكثر الغرف فوضي لذا فإن جعلها بسيطة ومنظمة بشكل جيد، يحد من تكون الفوضى ويسهل من حياتنا كما نري في هذه الصورة فتلك غرفة مرتبة محكمة التنظيم من دون أن تفقد روحها الشابة بمزج الوسادات متعددة الألوان و المصابيح السحابية العبقرية وهو ما يضفي جواً من المرح والبهجة علي المكان.
يمتليء هذا الحمام بالتفاصيل المثيرة للإهتمام فالمرآة المرصعة باللمبات تعلن عن وجودها المتألق فوق الحوض الهندسي البديع، و مرة أخري نري التجليد الخشبي الرائع للحائط بتجزيعته المميزة.
في الجهة المقابلة من السرائر، هناك مساحة توفر للأبناء الفرصة للإسترخاء ، المذاكرة وإستضافة الأصدقاء. كما يوجد سريران يوجد أيضاً مكتباً مزدوجاً بكرسيين وهو مثالي لعمل الواجبات المنزلية أو القراءة. تمتاز الغرفة أيضاً بالعملية من خلال توفير مساحة تخزينية من خلال الأرفف الموجودة فوق المكاتب والتي تساعد في تنظيم الألعاب والكتب بشكل مرتب وجذاب.
يمكن لقاطني الشقة الاستمتاع بالهواء المنعش بالخارج في خصوصية هذه الشرفة فطراز الديكور هنا غاية في العملية كما أنه يوفر الراحة و الاسترخاء. وهو ما يرجع لحسن إختيار الأثاث وتوزيعه فالكراسي المجدولة الأنيقة التي لا غني عنها، الستائر تضيف لأناقة الشرفة و إحساس الدفئ كما يمنح اللون الأبيض المكان إحساساً بالمساحة والإرتفاع وتمنح اصص النباتات لمسة طبيعية لا غني عنها هي الأخري.