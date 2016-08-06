شقة صغيرة ذات شخصية

يشكل تجديد أي شقة صغيرة تحدياً كبيراً فالمساحة تشكل العائق الأكبر مما يعني أنه يتوجب علينا الأخذ بالإعتبار كل جانب من جوانب التصميم عند إختيار أي عنصر من عناصره.

لا يوجد أفضل من المشروع الذي سنستعرضه معاً اليوم كمثال نضربه لهذا التحدي. فقد قام فريق التصميم في استوديو Ekaterina Donde بإستخدام عناصر مقدمة لأول مرة في السوق لخلق نمط حياة جديداً ذو طابع مودرن. وكان أول تحدي يواجهونه هو حجم الأثاث ونمطه وخلق التوازن بين كل عناصر الديكور فتطلب إيجاد التناغم الكثير من الصبر ولكن الناتج النهائي كان ناجحاً جداً.