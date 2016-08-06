كيف ترفع من قيمة منزلك المؤجر

هل لديك عقار قديم تريد تأجيره بحيث يكون مصدر دخل إضافي إليك؟ بعض الناس لا تهتم بكيف يرى المستأجر المحتمل المنزل، فإذا كان هذا المنزل قديم واضح عليه عدم الإهتمام فهذا سيعطي إنطباع سئ عن ما بحوذتك، حتى لو كان المنزل ذو مميزات و إمكانيات كبيرة. حيث يميل الناس للبدائل التي ستجعلهم يدفعوا أموال أقل في التصليحات، كما أن قليل منهم فقط قد يمكنهم تخيل المنزل بأي صورة غير التي يرونها.
فإذا كان منزلك به عيوب واضحة، قد تحتاج إلى تصليحات فهذا سوف يؤدي إلى ردع المستأجرين، ولكن ببعض الإصلاحات البسيطة والتي قد تظهر الإمكانيات الكاملة لمنزلك وتجعلهم يتمنون أن يكون هذا منزلهم. إنظر لهذه الإصلاحات بعين الاستثمار، فمن أجل أن تحصل على الأموال يجب عليك أن تدفع بعض الأموال.
و لذلك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار لإلهامكم ببعض الأفكار التى حتماَ سوف تزيد من قيمة عقارتكم..
الواجهة هي أول إنطباع يأخذه المستأجرعن شكل البيت الداخلي، لذلك يجب أن تهتم بتشطيب واجهة منزلك بشكل يليق بالطراز المستخدم في الداخل. لا يجب أن تدفع أموالاً طائلة للحصول على واجهة أنيقة ففي أغلب الوقت قد تحتاج فقط إلى تجديدها بطبقتين من الدهان. و إذا أمكن فقم بإضافة عناصر نباتية والتي تعطي حيوية و لمسة سحرية على أي واجهة.
أي شخص يبحث عن مكان يسكن فيه، فإنه يميل أكثر للفراغات التي تتسم بالاتساع. هناك بعض الحيل التي يمكنك إتباعها لتعطي إيحاء بالاتساع و لعمل خداع بصري و لتزيد رغبة المسأجرين في عقارك.
ألوان الحوائط الفاتحة مثلاً تعطي إيحاء بالاتساع، الستائر العالية تعطي إيحاء بالفخامة. الشبابيك الواسعة والتي تدخل كمية أكبر من الضوء تجعل الفراغ رحب، و نشر المرايات في الغرف تعطي عمق للفراغات.
إذا كان هناك غرفة يمكنك أن تستثمر أموالك فيها فهي المطبخ، يجب أن تنظر إلى حالة الحوائط، والأرضية. أيضاً الأثاث والخزانات. إذا كان هناك أسطح تحتاج للإصلاح يجب أيضاً أن تراجع حالة السباكة و تعمل صيانة دورية لها.
الحمام يجب أن يعطي إيحاء بالنظافة و الإنتعاش، فيجب عليك أن تفتش عن أي عيوب قد تكون موجودة في الأطقم الصحية، و أن تبدل الأشياء التي قد تحتاج إستبدال، فمثلاً تغير الصنابير ورأس الدوش قد يعطي إيحاء بأن الحمام جديد.
إذا كان عقارك يتمتع بوجود فناء أو شرفة فإهتمامك بهذه الفراغات الخارجية و إظهارها بشكل جيد قد يكون ميزة يتطلع إليها المستأجرين. ضع بعض النباتات و التي سوف تظهر الفراغ الخارجي بشكل مختلف و رائع، و إهتم بهذه المزروعات حتى تعيش لوقت أطول، فيمكنك الإستعانه بالمختصين للعناية بحديقة فناءك.