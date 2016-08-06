كيف ترفع من قيمة منزلك المؤجر

هل لديك عقار قديم تريد تأجيره بحيث يكون مصدر دخل إضافي إليك؟ بعض الناس لا تهتم بكيف يرى المستأجر المحتمل المنزل، فإذا كان هذا المنزل قديم واضح عليه عدم الإهتمام فهذا سيعطي إنطباع سئ عن ما بحوذتك، حتى لو كان المنزل ذو مميزات و إمكانيات كبيرة. حيث يميل الناس للبدائل التي ستجعلهم يدفعوا أموال أقل في التصليحات، كما أن قليل منهم فقط قد يمكنهم تخيل المنزل بأي صورة غير التي يرونها.

فإذا كان منزلك به عيوب واضحة، قد تحتاج إلى تصليحات فهذا سوف يؤدي إلى ردع المستأجرين، ولكن ببعض الإصلاحات البسيطة والتي قد تظهر الإمكانيات الكاملة لمنزلك وتجعلهم يتمنون أن يكون هذا منزلهم. إنظر لهذه الإصلاحات بعين الاستثمار، فمن أجل أن تحصل على الأموال يجب عليك أن تدفع بعض الأموال.

و لذلك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار لإلهامكم ببعض الأفكار التى حتماَ سوف تزيد من قيمة عقارتكم..