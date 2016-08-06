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كيف ترفع من قيمة منزلك المؤجر

Marwa Hasan Marwa Hasan
Gartenmöbel, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG حدائقأثاث خشب
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هل لديك عقار قديم تريد تأجيره بحيث يكون مصدر دخل إضافي إليك؟ بعض الناس لا تهتم بكيف يرى المستأجر المحتمل المنزل، فإذا كان هذا المنزل قديم واضح عليه عدم الإهتمام فهذا سيعطي إنطباع سئ عن ما بحوذتك، حتى لو كان المنزل ذو مميزات و إمكانيات كبيرة. حيث يميل الناس للبدائل التي ستجعلهم يدفعوا أموال أقل في التصليحات، كما أن قليل منهم فقط قد يمكنهم تخيل المنزل بأي صورة غير التي يرونها.

فإذا كان منزلك به عيوب واضحة، قد تحتاج إلى تصليحات فهذا سوف يؤدي إلى ردع المستأجرين، ولكن ببعض الإصلاحات البسيطة والتي قد تظهر الإمكانيات الكاملة لمنزلك وتجعلهم يتمنون أن يكون هذا منزلهم. إنظر لهذه الإصلاحات بعين الاستثمار، فمن أجل أن تحصل على الأموال يجب عليك أن تدفع بعض الأموال.

و لذلك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار لإلهامكم ببعض الأفكار التى حتماَ سوف تزيد من قيمة عقارتكم..

​إهتم بالواجهة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل رخام White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

الواجهة هي أول إنطباع يأخذه المستأجرعن شكل البيت الداخلي، لذلك يجب أن تهتم بتشطيب واجهة منزلك بشكل يليق بالطراز المستخدم في الداخل. لا يجب أن تدفع أموالاً طائلة للحصول على واجهة أنيقة ففي أغلب الوقت قد تحتاج فقط إلى تجديدها بطبقتين من الدهان. و إذا أمكن فقم بإضافة عناصر نباتية والتي تعطي حيوية و لمسة سحرية على أي واجهة.

​أضف إتساع للفراغات الصغيرة

APPARTEMENT SIMON BOLIVAR 35 M2, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة Grey
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

أي شخص يبحث عن مكان يسكن فيه، فإنه يميل أكثر للفراغات التي تتسم بالاتساع. هناك بعض الحيل التي يمكنك إتباعها لتعطي إيحاء بالاتساع و لعمل خداع بصري  و لتزيد رغبة المسأجرين في عقارك.

ألوان الحوائط الفاتحة مثلاً تعطي إيحاء بالاتساع، الستائر العالية تعطي إيحاء بالفخامة. الشبابيك الواسعة والتي تدخل كمية أكبر من الضوء تجعل الفراغ  رحب، و نشر المرايات في الغرف تعطي عمق للفراغات.

​مطبخ عملي

Cedar House The Chase Architecture مطبخإضاءة
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

إذا كان هناك غرفة يمكنك أن تستثمر أموالك فيها فهي المطبخ، يجب أن تنظر إلى حالة الحوائط، والأرضية. أيضاً الأثاث والخزانات. إذا كان هناك أسطح تحتاج للإصلاح يجب أيضاً أن تراجع حالة السباكة و تعمل صيانة دورية لها.

حمام منتعش

homify حمام بلاط
homify

homify
homify
homify

الحمام يجب أن يعطي إيحاء بالنظافة و الإنتعاش، فيجب عليك أن تفتش عن أي عيوب قد تكون موجودة في الأطقم الصحية، و أن تبدل الأشياء التي قد تحتاج إستبدال، فمثلاً تغير الصنابير ورأس الدوش قد  يعطي إيحاء بأن الحمام جديد.

​إهتم بالفناء أوالشرفة

Gartenmöbel, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG حدائقأثاث خشب
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG

Sunchairs GmbH & Co.KG
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG

إذا كان عقارك يتمتع بوجود فناء أو شرفة فإهتمامك بهذه الفراغات الخارجية و إظهارها بشكل جيد قد يكون ميزة يتطلع إليها المستأجرين. ضع بعض النباتات و التي سوف تظهر الفراغ الخارجي بشكل مختلف  و رائع، و إهتم بهذه المزروعات حتى تعيش لوقت أطول، فيمكنك الإستعانه بالمختصين للعناية بحديقة فناءك.

منزل صغير على الطراز المودرن
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