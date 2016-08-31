5 واجهات صخرية صنعت من الجمال

في الفن المعماري كل يوم يوجد الجديد والجديد، والأفكارالجديدة والغير تقليدية التي يبرع المصممون في خلقها، واليوم نحن في جولة مع مجموعة تصميمات لواجهات المنازل المختلفة والغير تقليدية، اعتمدت جميعها على الحجر الجيري في تصميمها سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي كما سنري، ما هي المزايا التي يمكن أن يعطيها الحجر الجيري في تصميم الواجهات؟ هذا ما سنتعرف علية اليوم، لذلك أذا كنت تنوى تصميم منزلك أو أعادة تجديد واجهة المنزل الخاصة بك شاهد معنا على هذة التصميمات، فحتماً ستجد ما سيعجبك.