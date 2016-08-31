5 واجهات صخرية صنعت من الجمال

في الفن المعماري كل يوم يوجد الجديد والجديد، والأفكارالجديدة والغير تقليدية التي يبرع المصممون في خلقها، واليوم نحن في جولة مع مجموعة تصميمات لواجهات المنازل المختلفة والغير تقليدية، اعتمدت جميعها على الحجر الجيري في تصميمها سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي كما سنري، ما هي المزايا التي يمكن أن يعطيها الحجر الجيري في تصميم الواجهات؟ هذا ما سنتعرف علية اليوم، لذلك أذا كنت تنوى تصميم منزلك أو أعادة تجديد واجهة المنزل الخاصة بك شاهد معنا على هذة التصميمات، فحتماً ستجد ما سيعجبك.
البداية مع واجهة هذا المنزل التي اجتمعت بها الأناقة والانسيابية معاً كما نري في هذا التصميم، تم استخدام الحجر الجيري بشكل جزئي في تصميم الواجهة كما نري بلوناً مختلفاً عن باقي ألوان الواجهة لتسليط الضوء وجذب الانتباه لهذا الجزء من الواجهة، فعندما تنظر لواجهة هذا المنزل أول ما سيلفت انتباهك ويجذبك للنظر أليه هذا الحائط الجيري في المنتصف، لذلك أذا كنت تريد تسليط الضوء على جزءً ما في واجهة هذا المنزل عليك بتلك التصميم.
مثل التصميم السابق، تم استخدام الحجر الجيري في تصميم تلك الواجهة بشكل جزئي كما نري، ولكن ليس بغرض تسليط الضوء وجذب الانتباه لجزء محدد في الواجهة، بل بغرض تناقض التفاصيل معاً في تصميم واحد لتشعر وكأنك أمام منزلاً مختلفاً، اللون البيج الداكن كان اللون الأساسي لواجهة المنزل، وتم استخدام الحجر الجيري بلون البني الفاتح عند مدخل المنزل لخلق روحاً متناقضة لتفاصيل المنزل.
على عكس تصميمات السابقة جاء هذا التصميم، واجهة هذا المنزل اعتمدت في تصميمها على الحجر الجيري بالكامل كما نري، اللون موحد مع التدرج في درجاته أعطي للواجهة روحاً مختلفة، بجانب استخدام زجاج النوافذ بهذا الشكل الجمالى كما نري، كل هذا خلق لوحة فنية من الجمال الكامل لهذا المنزل.
أما هذا المنزل فقد تم المزج في تصميم واجهته بين الخشب والحجر معاً كما نري، تم استخدام الحجر الجيري بشكل جزئي في تصميم الواجهة على شكل تلك العمدان الحجرية.
وختام جولتنا مع تصميمات الواجهة الحجرية مع هذا التصميم، هذا التصميسم مختلف بعض الشئ فكما نري تم استخدام الحجر الجيري بشكل جزئي على هيئة سور عند المدخل، بشكل اضاف لمسة مختلفة ورائعة للواجهة تم تدعيمها بأضافة لمسة من الأضاءة بشكل أنيق.
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