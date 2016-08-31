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5 أفكار إبداعية للشرفات

منة اسماعيل منة اسماعيل
Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
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شرفة المنزل حالة عشق داخل كل منزل، فهى المكان المفضل لنا جميعاً للهروب والأسترخاء بعيداً عن أى شئ، لذلك الأهتمام بها يزيد من حالة الأنبساط والهدوء تلك التي تشعر بها بداخلها، خاصةً أذا كانت المساحة داخل الشرفة صغيرة بعض الشئ، لذلك نقدم لكم اليوم في  Homify  مجموعة من الأفكار لتزيين ديكور الغرفة بشكل جيد ورائع. 

1- حديقة عمودية صغيرة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

شرفة صغيرة لكن ببعض اللمسات البسيطة يمكنك جعلها حديقة مميزة وهادئة داخل منزلك بمنتهى البساطة فقط ببعض اللمسات والاستغلال الجيد للمساحات، فهذة الشرفة تم استغلال المساحات بداخلها بطريقة مميزة جداً، وضع ذلك الرف العمودي وتزيينه بالنباتات خلق للشرفة روحاً مختلفة وأضاف لها لمسة جمالية، وكأنها حديقة عموديية صغيرة داخل الشرفة، ويمكنك أيضاً وضع بعض القطع من الأثاث البسيطة داخل الشرفة كما هو واضح في تلك الصورة.

2- تعريشة داخل الشرفة

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

وجود التعريشة في تصميم الحدائق دائماً ما يعطي للتصميم روحاً مختلفة، فبمجرد وجود التعريشة تشعر وكأنك في جزر المالديف أو هاواى شيئاً من هذا القبيل،  لذلك وجودها دائماص يعطي لمية وأطلالة مختلفة للحديقة، تصميم تلك الشرفة اعتمد على وجود التعريشة كما نري، مع الاهتمام بالجلسة وتزويد الشرفة بلمسة خاصة من الزهور والنباتات لتندمج مع الأضاءة وكافة التفاصيل.

3- شرفة خشبية

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London حديقة
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

عندما نريد أن نفكر في طرق استخدام الخشب في عالم الديكور، يجب أن نذهب بخيالنا لأبعد من كون الخشب استخدامه فقط في الأثاث والأرضيات، ففى هذا التصميم للشرفة تم استخدام الخشب بطريقة مبتكرة اخري عن تلك الطرق التقليدية، فقد تم استخدام الخشب ليكون اللمسة الأساسية على جدران الشرفة كما نري في هذا التصميم، مع وجود النباتات الطبيعية في الشرفة وتلك الجلسة البسيطة،أصبحت شرفة المنزل متألقة في جمالها.

4- حفلة باربكيو داخل الشرفة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لعشاق الشواء تصميم هذة الشرفة سينال أعجابكم كثيراً، فقد تم تصميم هذة الشرفة بوجود مكان مخصص للشواء، مع بعض لمسات من الديكور والأثاث البسيط كما نري.

5- قطعة من الجنة

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

الطبيعية الخلابة دائماً لها سحراً خاصاً، كما نري تصميم تلك الشرفة اعتمد بالكامل على عنصر الطبيعة الخلابة من الزهور والنباتات وتنسيقها معاً بشكل يشعرك انها قطعة من الجنة.

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