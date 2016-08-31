5 أفكار إبداعية للشرفات

الطبيعية الخلابة دائماً لها سحراً خاصاً، كما نري تصميم تلك الشرفة اعتمد بالكامل على عنصر الطبيعة الخلابة من الزهور والنباتات وتنسيقها معاً بشكل يشعرك انها قطعة من الجنة.

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