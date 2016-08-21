شقة بمساحة داخلية مذهلة

هل ترغب في الحصول على شقة بلمسة من افخامة والأناقة وفي الوقت نفسه لابد أن تكون عصرية إذا كان الأمر كذلك فنحن وجدنا المشروع المناسب لك، مواد ذات جودة عالية اتحدت مع عناصر مثيرة للاهتمام ليكون هذا المشروع هو النتيجة النهائية لذلك، دعنا نعرض عليك من خلال هذا الموضوع هذه الشقة المذهلة.
صالون مرتب من اللون الرمادي والأزرق مزود بمجموعة من الوسائد الملونة التي أضافت لمسة أنيقة لغرفة المعيشة، والتي توجد في مساحة مفتوحة مع المطبخ وغرفة السفرة، التصميم حديث جدًا ويوفر الراحة لأصحاب هذا المنزل.
بمجرد دخولك الشقة ستجد نفسك في قاعة مزينة جميلة، صمم الخبراء الديكور الداخلي لها من أجود مواد التشطيب، الحجر الطبيعي الثلاثي الأبعاد يزين الجدار، وفي نهاية الممر توجد مرآة كبيرة لافتة للانتباه، كما اعتمدوا على إضاءة واضحة جعلت كل هذه العناصر ظاهرة وواضحة .
صُمم المطبخ بطريقة تجعلك تستفيد استفادة قصوى من كل سم، خزانات المطبخ الخشبية ذات تصميم حديث جدًا، والخزانات البيضاء التي تعلو الجدار الأزرق الفاتح بدت وكأنها سماء لبحر،
تم تجهيزالغرفة بأثاث حديث جدًا، بداية من السرير الراقي إلى المفروشات الفخمة والسجادة الارستقراطية والستائر الثقيلة الغامضة، ألوان هذه الغرفة عميقة جدًا وتلمع تحت الأضواء المميزة.
الحمام ذو لون الرمال الذهبية جميل للغاية، استخدم فيه الخزانات الكبيرة حتى تستوعب كافة الأشياء المراد تخزينها، مع جدار من الفسيفساء المزخرف، إنه حقًا حمام فاخر .
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