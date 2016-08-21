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شقة بمساحة داخلية مذهلة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design غرفة نوم
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هل ترغب في الحصول على شقة بلمسة من افخامة والأناقة وفي الوقت نفسه لابد أن تكون عصرية إذا كان الأمر كذلك فنحن وجدنا المشروع المناسب لك، مواد ذات جودة عالية اتحدت مع عناصر مثيرة للاهتمام ليكون هذا المشروع هو النتيجة النهائية لذلك، دعنا نعرض عليك من خلال هذا الموضوع هذه الشقة المذهلة. 

صالون

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design غرفة المعيشة
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

صالون مرتب من اللون الرمادي والأزرق مزود بمجموعة من الوسائد الملونة التي أضافت لمسة أنيقة لغرفة المعيشة، والتي توجد في مساحة مفتوحة مع المطبخ وغرفة السفرة، التصميم حديث جدًا ويوفر الراحة لأصحاب هذا المنزل.  

مدخل مثير للإعجاب

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design الممر الحديث، المدخل و الدرج
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

بمجرد دخولك الشقة ستجد نفسك في قاعة مزينة جميلة، صمم الخبراء الديكور الداخلي لها من أجود مواد التشطيب، الحجر الطبيعي الثلاثي الأبعاد  يزين الجدار، وفي نهاية الممر توجد مرآة كبيرة لافتة للانتباه، كما اعتمدوا على إضاءة واضحة جعلت كل هذه العناصر ظاهرة وواضحة .  

المطبخ

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design مطبخ
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

صُمم المطبخ بطريقة تجعلك تستفيد استفادة قصوى من كل سم، خزانات المطبخ الخشبية ذات تصميم حديث جدًا، والخزانات البيضاء التي تعلو الجدار الأزرق الفاتح بدت وكأنها سماء لبحر،  

غرفة النوم

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design غرفة نوم
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

تم تجهيزالغرفة بأثاث حديث جدًا، بداية من السرير الراقي إلى المفروشات الفخمة والسجادة الارستقراطية والستائر الثقيلة الغامضة، ألوان هذه الغرفة عميقة جدًا وتلمع تحت الأضواء المميزة.  

الحمام

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design حمام
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

الحمام ذو لون الرمال الذهبية جميل للغاية، استخدم فيه الخزانات الكبيرة حتى تستوعب كافة الأشياء المراد تخزينها، مع جدار من الفسيفساء المزخرف، إنه حقًا حمام فاخر .  

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