منزلك ممل؟.. لنضف بعض المرح

بعد أن تقيم في منزلك لفترة طويلة تشعر بالملل والرغبة في التغيير، فتبدأ في تغيير ألوان الديكورات أو تغيير قطع الأثاث. المشكلة التي تواجهك هي ما الذي ستضيفه؟ وهل سيبدو كما تتخيل أم سيكون سيئًا؟ إن كنت تفكر في فعل ذلك إليك عدة أفكار قابلة للتطبيق في منزلك أيا كانت مساحته يمكنك الاحتفاظ بما يروق ك منها وتطبيقه وقتما تريد.
أريكة بيضاء ضخمة تسيطر على أغلب مساحة الغرفة في مواجهة تلفاز كبير مع سقف خشبي مُطعم باللون الأسود ومصباح أسود يتدلى بحميمية من السقف، غرفة معيشة مثالية للاسترخاء.
لا داعي لأن تضع طاولة أمام الأريكة كما هو متبع، كِبر حجم الأريكة يجعلك في حاجة لتعويض ذلك بترك مساحة في وسط الغرفة دون أثاث لسهولة الحركة.
إن لم تكن حجرة النوم أكثر حجرات المنزل راحة فأنت في ورطة حقيقية، فهذه الحجرة تحديدا يجب أن تكون ألوانها هادئة ومريحة للعين والأعصاب. إن كانت حجرة نومك بيضاء، يمكنك تغيير لون جدار واحد فقط ورسم لوحة فنية عليه، مثل صورة للسماء والطيور تنطلق فيها بحرية وحيوية. كلما استيقظت من نومك وسمحت لضوء الشمس بالدخول ستشعر أن الطيور تتحرك وتلتحم مع الطيور خارج المنزل.
إن كانت مساحة حمامك تكفي، فيمكنك تغيير شكل الحمام الأصلي واستبدال البانيو التقليدي بآخر بيضاوي في وسط الحمام. تخيل فقط أن تعود من عملك مُتعبا لتملأ البانيو بالرغوة والعطر المفضل لك وتسترخي فيه كيفما تريد، هل هناك ما هو أكثر راحة وأناقة؟
أرضية خشبية، أريكة بيضاء مريحة، سقف خشبي تتدلى منه مصابيح جذابة، طاولة مستطيلة بكرسيين فقط وأريكة طويلة بوسادات منقوشة باللونين الأبيض والأسود، سجادة جلدية، بل وحتى اللعب بالإضاءة وإظهار جمال الغرفة. كل ما في تلك الحجرة ينطق بالجمال، ستتمنى لو تبقى فيها إلى الأبد.
فكرة المطبخ المفتوح أصبحت منتشرة هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى. هناك طريقة بسيطة لجعل الضيوف يميزون بين مساحة المطبخ وسائر غرف المنزل عن طريق تغيير أرضية المطبخ بأخرى مختلفة تماما. أرضية المنزل بالكامل خشبية فيما يتلون سيراميك المطبخ بالرمادي.
من الطرق السهلة وغير المكلفة التي يمكنك بها تجديد منزلك هو بناء جدار صغير يفصل بين غرفتين مفتوحتين، كأن تكون غرفة السفرة مفتوحة على الصالون. تمكنك هذه الطريقة من فصل الحجرتين جزئيًا، فيما يمكنك استغلال هذه الجدار من الناحيتين بتعليق الصور واللوحات المحببة لك، أو حتى تعليق أرفف فوقها وجعلها مكتبتك الصغيرة.
حسنًا، بمجرد النظر لهذا السرير ستشعر بالاسترخاء وترغب في البقاء عليه لأطول فترة ممكنة. سرير معلق في السقف ببكرات قوية تمكنك من التحكم في ارتفاعه، مع نظام إضاءة خاص، يجعلها غرفة نوم راقية ومثالية لنوم هادئ ومريح.
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