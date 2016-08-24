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منزلك ممل؟.. لنضف بعض المرح

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
kate apt, labzona labzona غرفة نوم
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بعد أن تقيم في منزلك لفترة طويلة تشعر بالملل والرغبة في التغيير، فتبدأ في تغيير ألوان الديكورات أو تغيير قطع الأثاث. المشكلة التي تواجهك هي ما الذي ستضيفه؟ وهل سيبدو كما تتخيل أم سيكون سيئًا؟ إن كنت تفكر في فعل ذلك إليك عدة أفكار قابلة للتطبيق في منزلك أيا كانت مساحته يمكنك الاحتفاظ بما يروق ك منها وتطبيقه وقتما تريد.

أبيض وأسود.. وخشب

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

أريكة بيضاء ضخمة تسيطر على أغلب مساحة الغرفة في مواجهة تلفاز كبير مع سقف خشبي مُطعم باللون الأسود ومصباح أسود يتدلى بحميمية من السقف، غرفة معيشة مثالية للاسترخاء.

لا داعي لأن تضع طاولة أمام الأريكة كما هو متبع، كِبر حجم الأريكة يجعلك في حاجة لتعويض ذلك بترك مساحة في وسط الغرفة دون أثاث لسهولة الحركة.

هيا نطير!

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

إن لم تكن حجرة النوم أكثر حجرات المنزل راحة فأنت في ورطة حقيقية، فهذه الحجرة تحديدا يجب أن تكون ألوانها هادئة ومريحة للعين والأعصاب. إن كانت حجرة نومك بيضاء، يمكنك تغيير لون جدار واحد فقط ورسم لوحة فنية عليه، مثل صورة للسماء والطيور تنطلق فيها بحرية وحيوية. كلما استيقظت من نومك وسمحت لضوء الشمس بالدخول ستشعر أن الطيور تتحرك وتلتحم مع الطيور خارج المنزل.

البانيو البيضاوي.. راحة متكاملة

Vov bathtub, Mastella Design Mastella Design حمام دوش وأحواض إستحمام مواد مُصنعة White
Mastella Design

Mastella Design
Mastella Design
Mastella Design

إن كانت مساحة حمامك تكفي، فيمكنك تغيير شكل الحمام الأصلي واستبدال البانيو التقليدي بآخر بيضاوي في وسط الحمام. تخيل فقط أن تعود من عملك مُتعبا لتملأ البانيو بالرغوة والعطر المفضل لك وتسترخي فيه كيفما تريد، هل هناك ما هو أكثر راحة وأناقة؟

من السقف إلى الأرضية.. كل قطعة تنطق بالجمال

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة المعيشة
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

أرضية خشبية، أريكة بيضاء مريحة، سقف خشبي تتدلى منه مصابيح جذابة، طاولة مستطيلة بكرسيين فقط وأريكة طويلة بوسادات منقوشة باللونين الأبيض والأسود، سجادة جلدية، بل وحتى اللعب بالإضاءة وإظهار جمال الغرفة. كل ما في تلك الحجرة ينطق بالجمال، ستتمنى لو تبقى فيها إلى الأبد.

اعبر الحدود!

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor مطبخ خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

فكرة المطبخ المفتوح أصبحت منتشرة هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى. هناك طريقة بسيطة لجعل الضيوف يميزون بين مساحة المطبخ وسائر غرف المنزل عن طريق تغيير أرضية المطبخ بأخرى مختلفة تماما. أرضية المنزل بالكامل خشبية فيما يتلون سيراميك المطبخ بالرمادي.

جدار اللوحات

Liva Serie , Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.

Liva Serie

Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.

من الطرق السهلة وغير المكلفة التي يمكنك بها تجديد منزلك هو بناء جدار صغير يفصل بين غرفتين مفتوحتين، كأن تكون غرفة السفرة مفتوحة على الصالون. تمكنك هذه الطريقة من فصل الحجرتين جزئيًا، فيما يمكنك استغلال هذه الجدار من الناحيتين بتعليق الصور واللوحات المحببة لك، أو حتى تعليق أرفف فوقها وجعلها مكتبتك الصغيرة.

لأحلام سعيدة.. علّق سريرك!

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds غرفة نومأسرة نوم
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

حسنًا، بمجرد النظر لهذا السرير ستشعر بالاسترخاء وترغب في البقاء عليه لأطول فترة ممكنة. سرير معلق في السقف ببكرات قوية تمكنك من التحكم في ارتفاعه، مع نظام إضاءة خاص، يجعلها غرفة نوم راقية ومثالية لنوم هادئ ومريح.

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لمسات بسيطة وغير مكلفة لتجديد السفرة
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