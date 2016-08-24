منزلك ممل؟.. لنضف بعض المرح

بعد أن تقيم في منزلك لفترة طويلة تشعر بالملل والرغبة في التغيير، فتبدأ في تغيير ألوان الديكورات أو تغيير قطع الأثاث. المشكلة التي تواجهك هي ما الذي ستضيفه؟ وهل سيبدو كما تتخيل أم سيكون سيئًا؟ إن كنت تفكر في فعل ذلك إليك عدة أفكار قابلة للتطبيق في منزلك أيا كانت مساحته يمكنك الاحتفاظ بما يروق ك منها وتطبيقه وقتما تريد.