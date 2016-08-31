5 نصائح عبقرية في تنظيف المنزل

غرفة المعيشة وتنظيفها يحتاج مجهوداً كبيراً بعض الشئ، لأن غرفة المعيشة تجمع أجزاء كثيرة وتفاصيل أكثر من المنزل، ومن أهم تلك الأشياء في التنظيف هي السجاد، فالسجاد يعتبر المأوي السري للأتربة والبقع، لكن بكل سهولة يمكنك تنظيفه فقط من خلال قطعة قماش نظيفة مبللة بالخل والماء.

أما تنظيف الأرائك وخصوصاً الجلدية يمكنك تنظيفها فقط ببعض من الماء المقطر، سائل التنظيف الخالي من الماء، أو باستخدام المكنسة الكهربائية ولكن يجب الأبتعاد عن الماء حتي لا يتغير لون الجلد.