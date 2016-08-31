5 نصائح عبقرية في تنظيف المنزل

تنظيف المنزل يعد بلا شك من الأمور الشاقة التي تؤرقنا جميعاً، فالمنزل الجميل الأنيق لا يعتمد فقط على الذوق الراقي في اختيار الديكور أو الأثاث بل للنظافة أيضاً دوراً كبيراً في أظهار جمال وأناقة المنزل، لذلك يستهلك مننا عملية التنظيف وقتاً وجهداً كبيراً حتي يظهر المنزل في أبهى صوره، لذلك اليوم في Homify سوف نعرض مجموعة من النصائح والحلول المنزلية التس ستعينك وتساعدك في عملية التنظيف.
غرفة المعيشة وتنظيفها يحتاج مجهوداً كبيراً بعض الشئ، لأن غرفة المعيشة تجمع أجزاء كثيرة وتفاصيل أكثر من المنزل، ومن أهم تلك الأشياء في التنظيف هي السجاد، فالسجاد يعتبر المأوي السري للأتربة والبقع، لكن بكل سهولة يمكنك تنظيفه فقط من خلال قطعة قماش نظيفة مبللة بالخل والماء.
أما تنظيف الأرائك وخصوصاً الجلدية يمكنك تنظيفها فقط ببعض من الماء المقطر، سائل التنظيف الخالي من الماء، أو باستخدام المكنسة الكهربائية ولكن يجب الأبتعاد عن الماء حتي لا يتغير لون الجلد.
اذا كانت أرضيات المنزل خشبية من الباركيه، فبالتأكيد تواجهك مشاكل كبيرة في تنظيفها، خاصةً من العلامات التى تعلق فيها، ولكن يمكنك ذلك بمنتهى السهولة من خلال فرك البقع العالقة في الخشب باستخدام قطعة قماش نظيفة ومعجون اسنان.
المطبخ يعتبر من أصعب الاماكن في التنظيف لأنه يحتوي على تفاصيل كثيرة ومجهدة في تنظيفها، فعلى سبيل المثال يمكنك استخدام الملح للتخلص بسهولة من البقع بالأواني والقوارير ، وتنظيف المايكرويف يمكنك تنظيفة عن طريق وضع بداخله إسفنجة مبللة بالماء لمدة دقيقة لقتل البكتريا الحية بداخله.
أما تنظيف البوتجاز فالأمونيا هي الحل الامثل في تنظيفه والتخلص من البقع به بكل بسهولة من خلال دعك البوتاجاز بواسطة قطعة اسفنجية مضاف إليها ملعقة من الأمونيا.
أما لتنظيف غرفة النوم، يجب فتح نوافذ الغرفة باستمرار لدخول أشعة الشمس وتجديد الهواء بها، فتجديد الهواء في الغرفة بشكل يومي يمنع أرتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغرفة.
الليمون يعتبر مادة سحرية في التنظيف خاصةً تنظيف الحمامات،يمكنك الاستعانة به في تنظيف مصارف الحمام وإزالة الروائح أيضاً،كما يمكنك اسنتخدام الخل الأبيض وصودا الخبز والمزج بينهم للتخلص من البقع الصفراء بالأحواض.
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