الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 نصائح عبقرية في تنظيف المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Verrassende uitbouw achter traditionele gevel, ENZO architectuur & interieur ENZO architectuur & interieur مطبخ
Loading admin actions …

تنظيف المنزل يعد بلا شك من الأمور الشاقة التي تؤرقنا جميعاً، فالمنزل الجميل الأنيق لا يعتمد فقط على الذوق الراقي في اختيار الديكور أو الأثاث بل للنظافة أيضاً دوراً كبيراً في أظهار جمال وأناقة المنزل، لذلك يستهلك مننا عملية التنظيف وقتاً وجهداً كبيراً حتي يظهر المنزل في أبهى صوره، لذلك اليوم في   Homify  سوف نعرض مجموعة من النصائح والحلول المنزلية التس ستعينك وتساعدك في عملية التنظيف.

تنظيف غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة وتنظيفها يحتاج مجهوداً كبيراً بعض الشئ، لأن غرفة المعيشة تجمع أجزاء كثيرة وتفاصيل أكثر من المنزل، ومن أهم تلك الأشياء في التنظيف هي السجاد، فالسجاد يعتبر المأوي السري للأتربة والبقع، لكن بكل سهولة يمكنك تنظيفه فقط  من خلال قطعة قماش نظيفة مبللة بالخل والماء.

أما تنظيف الأرائك وخصوصاً الجلدية يمكنك تنظيفها فقط ببعض من الماء المقطر، سائل التنظيف الخالي من الماء، أو باستخدام المكنسة الكهربائية ولكن يجب الأبتعاد عن الماء حتي لا يتغير لون الجلد.

تنظيف الأرضيات الخشبية

Vivienda unifamiliar , ruiz narvaiza associats sl ruiz narvaiza associats sl الممر الحديث، المدخل و الدرج
ruiz narvaiza associats sl

ruiz narvaiza associats sl
ruiz narvaiza associats sl
ruiz narvaiza associats sl

اذا كانت أرضيات المنزل خشبية من الباركيه، فبالتأكيد تواجهك مشاكل كبيرة في تنظيفها، خاصةً من العلامات التى تعلق فيها، ولكن يمكنك ذلك بمنتهى السهولة من خلال فرك البقع العالقة في الخشب باستخدام قطعة قماش نظيفة ومعجون اسنان.

تنظيف المطبخ

Verrassende uitbouw achter traditionele gevel, ENZO architectuur & interieur ENZO architectuur & interieur مطبخ
ENZO architectuur &amp; interieur

ENZO architectuur & interieur
ENZO architectuur &amp; interieur
ENZO architectuur & interieur

المطبخ يعتبر من أصعب الاماكن في التنظيف  لأنه يحتوي على تفاصيل كثيرة ومجهدة في تنظيفها، فعلى سبيل المثال يمكنك استخدام الملح للتخلص بسهولة من البقع بالأواني والقوارير ، وتنظيف المايكرويف يمكنك  تنظيفة عن طريق وضع بداخله إسفنجة مبللة بالماء لمدة دقيقة لقتل البكتريا الحية بداخله.

أما تنظيف البوتجاز فالأمونيا هي الحل الامثل في تنظيفه والتخلص من البقع به بكل بسهولة من خلال دعك البوتاجاز بواسطة  قطعة اسفنجية مضاف إليها ملعقة من  الأمونيا.

تنظيف غرفة النوم

De Jager Interieur | Heemstede, De Jager Interieur De Jager Interieur غرفة نوم خشب White
De Jager Interieur

De Jager Interieur
De Jager Interieur
De Jager Interieur

أما لتنظيف غرفة النوم، يجب فتح نوافذ الغرفة باستمرار لدخول أشعة الشمس وتجديد الهواء بها، فتجديد الهواء في الغرفة بشكل يومي يمنع أرتفاع  ثاني أكسيد الكربون في الغرفة.

الليمون لتنظيف الحمام

stijlvolle pied-a-terre in Amsterdam, choc studio interieur choc studio interieur حمام
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

الليمون يعتبر مادة سحرية في التنظيف خاصةً تنظيف الحمامات،يمكنك الاستعانة به في تنظيف مصارف الحمام وإزالة الروائح أيضاً،كما يمكنك اسنتخدام الخل الأبيض وصودا الخبز والمزج بينهم للتخلص من البقع الصفراء  بالأحواض.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أبداع الأفكار في تصميم غرفة الطعام

كيف تجعل منزلك مناسبًا لكبار السن
شاركنا برأيك هل تجد تلك الأفكار مفيدة في تنظيف المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً