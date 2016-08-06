منزل صغير على الطراز المودرن

السبعينيات كانت حقبة زمنية ذهبية فيما يتعلق بالموسيقي والحراك المدني والموضة و لكنها لم تكن كذلك بالنسبة إلي العمارة و إذا عرف السبب بطل العجب فقد كانت المباني عبارة عن كتل خرسانية ضخمة وقبيحة.

المنزل الذي نعرضه اليوم تم بناؤه في تلك الفترة وربما لم يكن بسوء طراز هذه الحقبة، ولكنه لم يكن أكثر التصميمات ترحيباً كذلك. وفي جولتنا اليوم نعرض لكم التصميم بعد التجديدات الشاملة، و الذي هو من إخراج مصممي مكتب TRIA ARQUITETURA من البرازيل، فقد تم تحويله إلي بيت دافيء ومبهج لزوجان في مقتبل العمر مع الإحتفاظ ببعض السمات الأصلية وتم تحويل الظلام الداخلي إلي مساحة تسبح في الضوء الطبيعي فمنزل اليوم مثالاً عظيماً للتحول الدراماتيكي الممكن تحقيقه إذا ما أطلقنا العنان لمخيلتنا.