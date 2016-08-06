منزل صغير على الطراز المودرن

السبعينيات كانت حقبة زمنية ذهبية فيما يتعلق بالموسيقي والحراك المدني والموضة و لكنها لم تكن كذلك بالنسبة إلي العمارة و إذا عرف السبب بطل العجب فقد كانت المباني عبارة عن كتل خرسانية ضخمة وقبيحة.
المنزل الذي نعرضه اليوم تم بناؤه في تلك الفترة وربما لم يكن بسوء طراز هذه الحقبة، ولكنه لم يكن أكثر التصميمات ترحيباً كذلك. وفي جولتنا اليوم نعرض لكم التصميم بعد التجديدات الشاملة، و الذي هو من إخراج مصممي مكتب TRIA ARQUITETURA من البرازيل، فقد تم تحويله إلي بيت دافيء ومبهج لزوجان في مقتبل العمر مع الإحتفاظ ببعض السمات الأصلية وتم تحويل الظلام الداخلي إلي مساحة تسبح في الضوء الطبيعي فمنزل اليوم مثالاً عظيماً للتحول الدراماتيكي الممكن تحقيقه إذا ما أطلقنا العنان لمخيلتنا.
وجد المصممون أنفسهم أمام مساحة طويلة ضيقة منحصرة بين حائطان من الطوب خانقان، فكان أول ما قاموا به هو هدم العديد من الحوائط الداخلية والخارجية من أجل توفير مساحة تتيح حرية الحركة ووفرة الضوء الطبيعي كما قاموا بتركيب باباً زجاجياً منزلقاً من وحي التصميم الياباني مما يضفي الإستمرارية بين الفناء وغرفة المعيشة.
كثيراً ما يصيبنا الإرتباك والحيرة أمام غرفة المعيشة الضيقة، فنجد أنفسنا نتساءل هل نضع كل الأثاث علي جانب واحد من جوانب الغرفة لتجنب إعاقة الحركة أم نوزعه حولها؟ وكم من الأشياء يتوجب علينا التخلي عنه عند تصميم مساحة محدودة كهذه؟ لقد قام المصممون هنا بعمل رائع بإدراج عناصر أكثر مما هو متوقع مع توفير مساحة كافية للحركة وهو ما يرجع إلي وضع الأثاث علي الحائط مباشرة.
مرة أخري تري هنا المزج بين العناصر الكلاسيكية وسمات الطراز المودرن مع إستمرار إستخدام الحائط الأحمر من الطوب المكشوف وتتصدر المشهد مائدة الطعام التي تم إعادة تدويرها لتخرج لنا في شكلها الحالي.
العنصر المفضل لنا هنا هو الفصل الواضح بين مساحة إعداد الطعام وتناوله بإستخدام الفينيل الأزرق والأبيض في المطبخ وهو ما قد تخطأه العين علي أنه عنصر جمالي فحسب ولكنه أيضاً فكرة ذكية للغاية للفصل بين المنطقتين في مساحة صغيرة كهذه ومن الجدير بالذكر أن الفينيل يمتاز بسهولة تنظيفه.
من كان يتخيل أن يكون هناك حوضاً مزدوجاً في حمام صغير؟ هذا هو ما حدث هنا تماماً فقد تمكن المصممون من إستغلال المساحة المتاحة بذكاء وعوضاً عن بناء حوضاً منفصلاً، فقد قاموا بوضع لوح رخامي ضخم يعتلي مساحة تخزين عظيمة و يحتوي علي حوض كبير بما فيه الكفاية ليتسع لصنبورين.
المرآة العريضة مع الخطوط الأفقية واللون الأبيض الطاغي كلها عناصر مهمة في الحمامات المدمجة كهذا لتمنح إحساساً بالإتساع.
من منا لا يرغب في أن يستيقظ في غرفة كهذه؟ المشكلة هنا في أنك قد لا ترغب في مغادرة السرير من جمال المنظر وعلي الرغم من محدودية المساحة الكبيرة فقد إستغلها المصممون علي أكمل وجه بالإبتعاد عن الأشياء غير الضرورية والإكتفاء بالأساسيات كالسرير والخزانة الصغيرة وحامل المعطف الكلاسيكي.
السمة الرئيسية هنا هي الباب الزجاجي المنزلق بعرض الحائط مما يوحي بمزيد من المساحة و يضفي جمال المنظر و روعة الضوء الطبيعي مع الخضرة.