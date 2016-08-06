الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل صغير على الطراز المودرن

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura غرفة الميديا
Loading admin actions …

السبعينيات كانت حقبة زمنية ذهبية فيما يتعلق بالموسيقي والحراك المدني والموضة و لكنها لم تكن كذلك بالنسبة إلي العمارة و إذا عرف السبب بطل العجب فقد كانت المباني عبارة عن كتل خرسانية ضخمة وقبيحة.

المنزل الذي نعرضه اليوم تم بناؤه في تلك الفترة وربما لم يكن بسوء طراز هذه الحقبة، ولكنه لم يكن أكثر التصميمات ترحيباً كذلك. وفي جولتنا اليوم نعرض لكم التصميم بعد التجديدات الشاملة، و الذي هو من إخراج مصممي مكتب TRIA ARQUITETURA من البرازيل، فقد تم تحويله إلي بيت دافيء ومبهج لزوجان في مقتبل العمر مع الإحتفاظ ببعض السمات الأصلية وتم تحويل الظلام الداخلي إلي مساحة تسبح في الضوء الطبيعي فمنزل اليوم مثالاً عظيماً للتحول الدراماتيكي الممكن تحقيقه إذا ما أطلقنا العنان لمخيلتنا.

مساحات مفتوحة

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura منازل
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

وجد المصممون أنفسهم أمام مساحة طويلة ضيقة منحصرة بين حائطان من الطوب خانقان، فكان أول ما قاموا به هو هدم العديد من الحوائط الداخلية والخارجية من أجل توفير مساحة تتيح حرية الحركة ووفرة الضوء الطبيعي كما قاموا بتركيب باباً زجاجياً منزلقاً من وحي التصميم الياباني مما يضفي الإستمرارية بين الفناء وغرفة المعيشة.

حرية الحركة

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura غرفة الميديا
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

كثيراً ما يصيبنا الإرتباك والحيرة أمام غرفة المعيشة الضيقة، فنجد أنفسنا نتساءل هل نضع كل الأثاث علي جانب واحد من جوانب الغرفة لتجنب إعاقة الحركة أم نوزعه حولها؟ وكم من الأشياء يتوجب علينا التخلي عنه عند تصميم مساحة محدودة كهذه؟ لقد قام المصممون هنا بعمل رائع بإدراج عناصر أكثر مما هو متوقع مع توفير مساحة كافية للحركة وهو ما يرجع إلي وضع الأثاث علي الحائط مباشرة.

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura مطبخ
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

فاصل ذكي

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura مطبخ
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

مرة أخري تري هنا المزج بين العناصر الكلاسيكية وسمات الطراز المودرن مع إستمرار إستخدام الحائط الأحمر من الطوب المكشوف وتتصدر المشهد مائدة الطعام التي تم إعادة تدويرها لتخرج لنا في شكلها الحالي.

العنصر المفضل لنا هنا هو الفصل الواضح بين مساحة إعداد الطعام وتناوله بإستخدام الفينيل الأزرق والأبيض في المطبخ وهو ما قد تخطأه العين علي أنه عنصر جمالي فحسب ولكنه أيضاً فكرة ذكية للغاية للفصل بين المنطقتين في مساحة صغيرة كهذه ومن الجدير بالذكر أن الفينيل يمتاز بسهولة تنظيفه.

حمام مزدوج

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura حمام
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

من كان يتخيل أن يكون هناك حوضاً مزدوجاً في حمام صغير؟ هذا هو ما حدث هنا تماماً فقد تمكن المصممون من إستغلال المساحة المتاحة بذكاء وعوضاً عن بناء حوضاً منفصلاً، فقد قاموا بوضع لوح رخامي ضخم يعتلي مساحة تخزين عظيمة و يحتوي علي حوض كبير بما فيه الكفاية ليتسع لصنبورين.

المرآة العريضة مع الخطوط الأفقية واللون الأبيض الطاغي كلها عناصر مهمة في الحمامات المدمجة كهذا لتمنح إحساساً بالإتساع.

غرفة نوم في أحضان الطبيعة

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura غرفة نوم
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

من منا لا يرغب في أن يستيقظ في غرفة كهذه؟ المشكلة هنا في أنك قد لا ترغب في مغادرة السرير من جمال المنظر وعلي الرغم من محدودية المساحة الكبيرة فقد إستغلها المصممون علي أكمل وجه بالإبتعاد عن الأشياء غير الضرورية والإكتفاء بالأساسيات كالسرير والخزانة الصغيرة وحامل المعطف الكلاسيكي. 

السمة الرئيسية هنا هي الباب الزجاجي المنزلق بعرض الحائط مما يوحي بمزيد من المساحة و يضفي جمال المنظر و روعة الضوء الطبيعي مع الخضرة.

لون الأريكة حسب إتجاهك المفضل
ما رأيك في هذا التصميم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً