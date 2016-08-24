لديك الكثير من الأحذية.. أين تخبئها؟

لنفترض أنك تعيش في أسرة صغيرة مكونة من أب وأم وطفلين، لكل طفل 5 أحذية وللأب 10 وللأم أضعافهم، أين يمكن إخفاء هذا القدر من الأحذية كي لا تفسد من أناقة منزلك.
أن توضع الأحذية بجوار باب الشقة يراها أي شخص أمر غير أنيق وغير صحي كذلك، بل وتتلف الأحذية مع الوقت أو تضيع، أين يمكن أن تضعها إذن؟ إن كنت محتارا إليك 10 مخابئ لإخفاء أحذيتك والحفاظ عليها.
أن كان منزلك من طابقين يصل بينهم سلالم فأنت محظوظ إذن. المساحة الخالية تحت السلم يمكنك استثمارها في عدة أشياء، أبرزها تخزين الأحذية. هذه الطريقة ستساعد على تخزين الأحذية بعيدًا عن الأتربة والغبار فيما تحافظ على ديكور وأناقة منزلك. إن كانت المساحة تحت السلم كبيرة فيمكنك استثمار باقي المساحة في تخزين أشياء أخرى. استغل أي مساحة لديك كالخبراء.
حسنا، تخزين الأشياء أسفل الأسرّة ليس فكرة مبتكرة، بل هو أسلوب متبع في معظم المنازل، ولكن في الغالب يتم التخزين بعشوائية أو في علب بلاستيكية أو كرتونية، مما يجعل الأمر فوضاويا ويصعب الوصول لما تريد كلما زادت الأشياء المخزنة.
يمكنك أن تشتري سريرا كهذا، فهو مصمم خصيصا لهذا الغرض، فهو يحتوي على عدة أدراج يمكنك تخصيصها لتخزين أحذيتك بشكل منظم وبعيد عن الأنظار.
إن كان لديك دولابا عملاقا كهذا، به الكثير من الأرفف الفارغة من الملابس، يمكنك تخصيص جزء منه لتخزين أحذيتك. يمكنك أن تتحكم في حجم الفراغ بين الأرفف بحيث يسمح لك بتخزين مختلف الأنواع من الأحذية، كأن تترك فراغا كبيرا لتخزين الأحذية ذات الرقبة الطويلة.
عادة نشتري دولابًا نخصصه فقط لتخزين الأحذية ونضعه بالقرب من باب الشقة. عادة يكون شكل هذا الدولاب تقليديا إن لم يكن قبيحًا، ناهيك عن معرفة الجميع شكل الدولاب والغرض منه. لكن الآن، يمكنك استخدام دولاب الأحذية كقطعة ديكور جميلة بمنزلك.
حائط ملون باللونين الأحمر والأبيض، مع أباجورة من نفس اللونين، ودولاب طويل بسطح مرآة يتيح لك رؤية مظهرك بالكامل قبل مغادرة المنزل، وبفتح المرآة تجد أحذيتك مصفوفة في انتظارك. ياللروعة!
كثير من المنازل لا تحتوي المساحة الكافية لوضع دولابًا خاصا للأحذية، إليكم هذا الحل السحري الذي ينصح به الخبراء للاستفادة من كل ركن في منزلك. رف بسيط يكمنك حمله وتغيير مكانه كلما أردت، تُعلّق عليه الأحذية وأغطية الرأس.
إن لم يكن هناك بد من شراء دولابا تقليديا للأحذية، فلتحاول قدر الإمكان أن تجعله أنيقًا بأنه تختاره بأحد الألوان المبهجة بعيدا عن الألوان التقليدية. في حالة شراء هذا الشكل عليك التأكد من مدى سعته الداخلية وعمقه للتأكد من قدرته على تخزين كافة أشكال وأحجام أحذيتك دون أن تتكسر أو تنثني.
بالطبع لن تعلق أحذيتك على الشجرة أمام منزلك، بل ضف لمسة مبهجة واصنع شكل الشجرة على أحد جدران المنزل واجعلها ملونة ومبهجة واترك بداخلها تجاويف تصلح لتخزين مختلف أنواع وأحجام الأحذية. إن كان لديك أطفال سيعجبهم الأمر بشدة ويمكنهم وضع أحذيتهم في الأرفف السفلية.
تناسب هذه الفكرة أولئك المتباهون بأحذيتهم ويعتنون بها عناية فائقة فتبدو طوال الوقت كأنها جديدة لم تطأ الأرض بعد. يمكنك صنع أرفف جمالية متدرجة على أحد جدران منزلك ووضع أفضل وأكثر أحذيتك أناقة فوقها. المهم في الأمر أن تضع لتلك الأرفف إضاءة خاصة تظهر جمال القطع الفنية الموضوعة فوقها.
عرضنا من قبل نموذجين لدواليب الأحذية، ولكن هذا.. قطعة فنية فعلا! فهو يسمح لك بتخزين عدد كبير من الأحذية بشكل بسيط وجميل في نفس الوقت. الجيد في الأمر أن الأحذية ستكون معروضة أمامك ولن تتكبد عناء البحث عمّا تريد. كما أنه خصص المساحة العلوية لملحقات الأحذية كأدوات التنظيف والتلميع أو الجوارب.
لنعترف بالأمر، شراء حذاء جديد يجعلك تشعر بالسعادة والارتياح، ولكن هناك من يعشوق شراء الأحذية، لهؤلاء فقط صمم الخبراء هذا الدولاب. فهو مخصص لتخزين مختلف أشكال وأحجام الأحذية بعناية، بل واستعراضها والتباهي بها يوميا. بالطبع هذا الدولاب هو الأكثر تكلفة ويتطلب مساحة ليست هينة.
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