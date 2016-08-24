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لديك الكثير من الأحذية.. أين تخبئها؟

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
homify سلالم وأروقة مخزن
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لنفترض أنك تعيش في أسرة صغيرة مكونة من أب وأم وطفلين، لكل طفل 5 أحذية وللأب 10 وللأم أضعافهم، أين يمكن إخفاء هذا القدر من الأحذية كي لا تفسد من أناقة منزلك.

أن توضع الأحذية بجوار باب الشقة يراها أي شخص أمر غير أنيق وغير صحي كذلك، بل وتتلف الأحذية مع الوقت أو تضيع، أين يمكن أن تضعها إذن؟ إن كنت محتارا إليك 10 مخابئ لإخفاء أحذيتك والحفاظ عليها.

تحت السلم!

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أن كان منزلك من طابقين يصل بينهم سلالم فأنت محظوظ إذن. المساحة الخالية تحت السلم يمكنك استثمارها في عدة أشياء، أبرزها تخزين الأحذية. هذه الطريقة ستساعد على تخزين الأحذية بعيدًا عن الأتربة والغبار فيما تحافظ على ديكور وأناقة منزلك. إن كانت المساحة تحت السلم كبيرة فيمكنك استثمار باقي المساحة في تخزين أشياء أخرى. استغل أي مساحة لديك كالخبراء.

تحت السرير!

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
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حسنا، تخزين الأشياء أسفل الأسرّة ليس فكرة مبتكرة، بل هو أسلوب متبع في معظم المنازل، ولكن في الغالب يتم التخزين بعشوائية أو في علب بلاستيكية أو كرتونية، مما يجعل الأمر فوضاويا ويصعب الوصول لما تريد كلما زادت الأشياء المخزنة.

يمكنك أن تشتري سريرا كهذا، فهو مصمم خصيصا لهذا الغرض، فهو يحتوي على عدة أدراج يمكنك تخصيصها لتخزين أحذيتك بشكل منظم وبعيد عن الأنظار.

في دولابك العملاق

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

إن كان لديك دولابا عملاقا كهذا، به الكثير من الأرفف الفارغة من الملابس، يمكنك تخصيص جزء منه لتخزين أحذيتك. يمكنك أن تتحكم في حجم الفراغ بين الأرفف بحيث يسمح لك بتخزين مختلف الأنواع من الأحذية، كأن تترك فراغا كبيرا لتخزين الأحذية ذات الرقبة الطويلة.

أين الأحذية؟ افتح المرآة

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

عادة نشتري دولابًا نخصصه فقط لتخزين الأحذية ونضعه بالقرب من باب الشقة. عادة يكون شكل هذا الدولاب تقليديا إن لم يكن قبيحًا، ناهيك عن معرفة الجميع شكل الدولاب والغرض منه. لكن الآن، يمكنك استخدام دولاب الأحذية كقطعة ديكور جميلة بمنزلك.

حائط ملون باللونين الأحمر والأبيض، مع أباجورة من نفس اللونين، ودولاب طويل بسطح مرآة يتيح لك رؤية مظهرك بالكامل قبل مغادرة المنزل، وبفتح المرآة تجد أحذيتك مصفوفة في انتظارك. ياللروعة!

الرف المتنقل

lehni, tritschler glasundform tritschler glasundform سلالم وأروقة شماعة ملابس
tritschler glasundform

tritschler glasundform
tritschler glasundform
tritschler glasundform

كثير من المنازل لا تحتوي المساحة الكافية لوضع دولابًا خاصا للأحذية، إليكم هذا الحل السحري الذي ينصح به الخبراء للاستفادة من كل ركن في منزلك. رف بسيط يكمنك حمله وتغيير مكانه كلما أردت، تُعلّق عليه الأحذية وأغطية الرأس.

اجعله مبهجًا

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex

homify
homify
homify

إن لم يكن هناك بد من شراء دولابا تقليديا للأحذية، فلتحاول قدر الإمكان أن تجعله أنيقًا بأنه تختاره بأحد الألوان المبهجة بعيدا عن الألوان التقليدية. في حالة شراء هذا الشكل عليك التأكد من مدى سعته الداخلية وعمقه للتأكد من قدرته على تخزين كافة أشكال وأحجام أحذيتك دون أن تتكسر أو تنثني.

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ضعهم في الشجرة!

Zapatero y Perchero infantil, marengo espacios y formas marengo espacios y formas غرفة الأطفالمخزن
marengo espacios y formas

marengo espacios y formas
marengo espacios y formas
marengo espacios y formas

بالطبع لن تعلق أحذيتك على الشجرة أمام منزلك، بل ضف لمسة مبهجة واصنع شكل الشجرة على أحد جدران المنزل واجعلها ملونة ومبهجة واترك بداخلها تجاويف تصلح لتخزين مختلف أنواع وأحجام الأحذية. إن كان لديك أطفال سيعجبهم الأمر بشدة ويمكنهم وضع أحذيتهم في الأرفف السفلية.

معرض الأحذية

homify غرفة الملابسمخزن
homify

homify
homify
homify

تناسب هذه الفكرة أولئك المتباهون بأحذيتهم ويعتنون بها عناية فائقة فتبدو طوال الوقت كأنها جديدة لم تطأ الأرض بعد. يمكنك صنع أرفف جمالية متدرجة على أحد جدران منزلك ووضع أفضل وأكثر أحذيتك أناقة فوقها. المهم في الأمر أن تضع لتلك الأرفف إضاءة خاصة تظهر جمال القطع الفنية الموضوعة فوقها.

دولاب للأحذية ولكن!

Vestidor, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado غرفة الملابس خشب Black
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

عرضنا من قبل نموذجين لدواليب الأحذية، ولكن هذا.. قطعة فنية فعلا! فهو يسمح لك بتخزين عدد كبير من الأحذية بشكل بسيط وجميل في نفس الوقت. الجيد في الأمر أن الأحذية ستكون معروضة أمامك ولن تتكبد عناء البحث عمّا تريد. كما أنه خصص المساحة العلوية لملحقات الأحذية كأدوات التنظيف والتلميع أو الجوارب.

وللأحذية عشق خاص!

Ankleiden nach Maß- Raumwunder ohne Grenzen, HOME Schlafen & Wohnen GmbH HOME Schlafen & Wohnen GmbH غرفة الملابسخزانات وادراج
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH

HOME Schlafen & Wohnen GmbH
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH
HOME Schlafen & Wohnen GmbH

لنعترف بالأمر، شراء حذاء جديد يجعلك تشعر بالسعادة والارتياح، ولكن هناك من يعشوق شراء الأحذية، لهؤلاء فقط صمم  الخبراء هذا الدولاب. فهو مخصص لتخزين مختلف أشكال وأحجام الأحذية بعناية، بل واستعراضها والتباهي بها يوميا. بالطبع هذا الدولاب هو الأكثر تكلفة ويتطلب مساحة ليست هينة.

يمكنك أن تقرأ أيضا: كيف تخزن الاحذية بطريقة جميلة ؟!

غرف اللفنج بين الحداثة والأصالة
أخبرنا.. أين تضع أحذيتك؟

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