لديك الكثير من الأحذية.. أين تخبئها؟

لنفترض أنك تعيش في أسرة صغيرة مكونة من أب وأم وطفلين، لكل طفل 5 أحذية وللأب 10 وللأم أضعافهم، أين يمكن إخفاء هذا القدر من الأحذية كي لا تفسد من أناقة منزلك.

أن توضع الأحذية بجوار باب الشقة يراها أي شخص أمر غير أنيق وغير صحي كذلك، بل وتتلف الأحذية مع الوقت أو تضيع، أين يمكن أن تضعها إذن؟ إن كنت محتارا إليك 10 مخابئ لإخفاء أحذيتك والحفاظ عليها.