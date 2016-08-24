بيت مزرعة ممتاز للمتقاعدين وكبار العمر

بعد أشهر طويلة من العمل والدراسة، لا تطمح الأسرة سوى لقضاء عطلة بعيدا عن المدينة وزحامها والاستمتاع بالطبيعة والهواء النقي المنعش. هيا لنسافر إلى كوريتيبا بالبرازيل.
هذا الكوخ المذهل، المبني على مساحة 54.000 متر مربع، ورغم ذلك فجميع أجزاء تتمتع بتهوية مثالية، مع إطلالة مبهرة على مناظر طبيعية خلابة. كما تتمتع جميع غرف هذا المنزل بسحرها الخاص الذي يضمن إقامة ممتعة للأسرة للاستمتاع بأجازة هادئة وممتعة في أحضان الطبيعة. هيا نتعرف إلى ذلك الكوخ الساحر.
عند رؤيتك للكوخ لأول مرة ستجده كلاسيكيا من طابق واحد بواجهة تمزج بين الخشب والطوب، بجانب واجهة زجاجية تتيح لضوء الشمس بإضاءة داخل الكوخ وتهويته بشكل جيد يتيح لساكنيه الاستمتاع بالهواء النقي. المنزل بسطح مائل ومحاط بحديقة رائعة بجانب حدائق الفواكة والخضراوات. للمنزل
استخدم الخبراء الطوب الأخضر لبناء هذا الكوخ، وهو عبارة عن خليط من الطين والأسمنت والماء. الطوب الأخضر يدعم نفسه بنفسه، أي يمكن الاستغناء عن الأعمدة الأسمنتية وأعمدة الخرسانة. وبدلا من الأعمدة، يعتمد الطوب الأخضر على توزيع الوزن على طول الجدران، بجانب وظيفته الجمالية، حيث يعطي شعورا ريفيا.
من أكثر الأشياء الممتعة أن تجلس لتتناول طعامك في غرفة سفرة مبهجة بهذا الشكل، مع ديكور خشبي مستوحى من الأشجار المحيطة بالكوخ. الغرفة بواجهة زجاجية تتيح لمن يجلس بالغرفة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بالكوخ.
هذا هو ما ستراه بمجرد الجلوس في حجرة السفرة، حتى وإن لم تكن جائعا، هذا المنظر في حد ذاته سيجعلك مقبلا على الاستمتاع بالطعام.
جميع مكونات المطبخ من ألوان هادئة، بداية من الأرضية ومرورا بالحائط ووصولا إلى السقف الخشبي. حتى ألوان القطع المستخدمة فيه جميعها هادئة تتناغم بانسيابية دون أن يطغى أي منها على الآخر، تماما كالطبيعة بالخارج.
طالما أن الكوخ صُمم خصيصا ليتلائم مع الطبيعة ويوفر حياة هادئة وكلاسيكية لساكنيه، فبالتأكيد وضع به فرنا خاصا لتحضير أشهى وأطيب المخبوزات الريفية، بجانب شواء الطعام على الخشب المحترق مثلما يحدث في الريف تماما.
أهم ما يضعه الخبراء في أولوياتهم هو كيفية توزيع الإضاءة على قطع الأثاث والديكور لإبراز جمالهم. في هذا الكوخ كان الاعتماد الأكبر على ضوء الشمس المتسلل من النوافذ والواجهات الزجاجية. كما تم وضع نجف يتكون من الخشب لتعزيز الاندماج بين الكوخ والطبيعة خارجه.
إن نظرت إلى تلك المقاعد المريحة وتخيلت المنظر الطبيعي الذي تطل عليه فأنت بالتأكيد تتمنى لو تحتضنك تلك المقاعد في الصباح الباكر بصحبة مشروبك المفضل وإحدى الروايات الإنجليزية الكلاسيكية التي تدور أحداثها في قصور الأمراء في القرون الماضية. برع المصممون في جعل ذلك الجزء تحديدا ساحرا رغم قلة قطع الأثاث.
الآن أنت في الشرفة، الأرضية خشبية والسقف كذلك، لضمان الراحة والإحساس بالدفء البيئي. كما يظهر في هذه الصورة كون الشرفة امتدادا لغرفة السفرة، أي أن نقل الطعام من الداخل لتناوله في الهواء الطلق أمرًا سهلا.
الطبيعة تنبسط أمامك دون أن يحول بينك وبينها أي عائق يمنعك من الاستمتاع بها، يكفيك فقط مقعدين خشبيين وجلسة مسترخية مع أحد أحبائك أمام هذا المنظر الرائع في وقت ما قبل الغروب للاستمتاع بانعكاس ألوان الغروب على تلك اللوحة المذهلة أمامك.
الحمام أبسط ما يكون، اللون الأبيض يطغى ممتزجا مع اللون البني بدرجاته المختلفة مع خزانة خشبية أسفل الحوض لحفظ أدوات الحمام بنظام. أغلب جدران الحمام باللون الأبيض إلا جزء يظهر في أقصى يمين الصورة يبدو أنه يمزج بين اللونين الأبيض والبني.
نافورة صغيرة من الأحجار الطبيعية في المنتصف، تتدفق منها المياه باستمرار ناثرة الرذاذ الخفيف على من يمر بجوارها، في وسط حديقة خضراء تضم أشكالا مختلفة ومتنوعة من الزهور الملونة والمبهجة
أمام تلك اللوحات الطبيعية الساحرة، ليس هناك ما هو أفضل من الاسترخاء أسفل السطح الخشبي للاستمتاع بضوء الشمس الذي يتخلل فراغاته.
خصص جزء من الحديقة لزراعة الخضراوات والفاكهة كأشجار الليمون برائحتها العطرية الفواحة. يتيح ذلك لساكني الكوخ أن يستمتعوا بالخضراوات والفاكهة وهي طازجة مباشرة من الأشجار.
يمكنك أن تقرأ أيضًا: منزل في أحضان الطبيعة