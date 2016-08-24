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بيت مزرعة ممتاز للمتقاعدين وكبار العمر

شيماء عبد العال شيماء عبد العال
Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura منازل
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بعد أشهر طويلة من العمل والدراسة، لا تطمح الأسرة سوى لقضاء عطلة بعيدا عن المدينة وزحامها والاستمتاع بالطبيعة والهواء النقي المنعش. هيا لنسافر إلى كوريتيبا بالبرازيل.

هذا الكوخ المذهل، المبني على مساحة 54.000 متر مربع، ورغم ذلك فجميع أجزاء تتمتع بتهوية مثالية، مع إطلالة مبهرة على مناظر طبيعية خلابة. كما تتمتع جميع غرف هذا المنزل بسحرها الخاص الذي يضمن إقامة ممتعة للأسرة للاستمتاع بأجازة هادئة وممتعة في أحضان الطبيعة. هيا نتعرف إلى ذلك الكوخ الساحر.

الواجهة الرئيسية

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura منازل
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

عند رؤيتك للكوخ لأول مرة ستجده كلاسيكيا من طابق واحد بواجهة تمزج بين الخشب والطوب، بجانب واجهة زجاجية تتيح لضوء الشمس بإضاءة داخل الكوخ وتهويته بشكل جيد يتيح لساكنيه الاستمتاع بالهواء النقي. المنزل بسطح مائل ومحاط بحديقة رائعة بجانب حدائق الفواكة والخضراوات. للمنزل 

كوخ بلا أعمدة!

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة السفرة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

استخدم الخبراء الطوب الأخضر لبناء هذا الكوخ، وهو عبارة عن خليط من الطين والأسمنت والماء. الطوب الأخضر يدعم نفسه بنفسه، أي يمكن الاستغناء عن الأعمدة الأسمنتية وأعمدة الخرسانة. وبدلا من الأعمدة، يعتمد الطوب الأخضر على توزيع الوزن على طول الجدران، بجانب وظيفته الجمالية، حيث يعطي شعورا ريفيا.

وجبة هنيئة في أحضان الطبيعة

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة السفرة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

من أكثر الأشياء الممتعة أن تجلس لتتناول طعامك في غرفة سفرة مبهجة بهذا الشكل، مع ديكور خشبي مستوحى من الأشجار المحيطة بالكوخ. الغرفة بواجهة زجاجية تتيح لمن يجلس بالغرفة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بالكوخ.

المشهد كاملًا

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة السفرة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

هذا هو ما ستراه بمجرد الجلوس في حجرة السفرة، حتى وإن لم تكن جائعا، هذا المنظر في حد ذاته سيجعلك مقبلا على الاستمتاع بالطعام.

ألوان هادئة

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura مطبخ
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

جميع مكونات المطبخ من ألوان هادئة، بداية من الأرضية ومرورا بالحائط ووصولا إلى السقف الخشبي. حتى ألوان القطع المستخدمة فيه جميعها هادئة تتناغم بانسيابية دون أن يطغى أي منها على الآخر، تماما كالطبيعة بالخارج.

الشواء والخبز.. أساسيات الحياة بالكوخ

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura مطبخ
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

طالما أن الكوخ صُمم خصيصا ليتلائم مع الطبيعة ويوفر حياة هادئة وكلاسيكية لساكنيه، فبالتأكيد وضع به فرنا خاصا لتحضير أشهى وأطيب المخبوزات الريفية، بجانب شواء الطعام على الخشب المحترق مثلما يحدث في الريف تماما.

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نَجف خشبي.. فقط في الكوخ!

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة السفرة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

أهم ما يضعه الخبراء في أولوياتهم هو كيفية توزيع الإضاءة على قطع الأثاث والديكور لإبراز جمالهم. في هذا الكوخ كان الاعتماد الأكبر على ضوء الشمس المتسلل من النوافذ والواجهات الزجاجية. كما تم وضع نجف يتكون من الخشب لتعزيز الاندماج بين الكوخ والطبيعة خارجه.

جلسة مريحة في الشرفة

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura بلكونة أو شرفة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

إن نظرت إلى تلك المقاعد المريحة وتخيلت المنظر الطبيعي الذي تطل عليه فأنت بالتأكيد تتمنى لو تحتضنك تلك المقاعد في الصباح الباكر بصحبة مشروبك المفضل وإحدى الروايات الإنجليزية الكلاسيكية التي تدور أحداثها في قصور الأمراء في القرون الماضية. برع المصممون في جعل ذلك الجزء تحديدا ساحرا رغم قلة قطع الأثاث.

نظرة أخرى على الشرفة الساحرة

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura بلكونة أو شرفة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

الآن أنت في الشرفة، الأرضية خشبية والسقف كذلك، لضمان الراحة والإحساس بالدفء البيئي. كما يظهر في هذه الصورة كون الشرفة امتدادا لغرفة السفرة، أي أن نقل الطعام من الداخل لتناوله في الهواء الطلق أمرًا سهلا.

مقعد ما قبل الغروب

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura بلكونة أو شرفة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

الطبيعة تنبسط أمامك دون أن يحول بينك وبينها أي عائق يمنعك من الاستمتاع بها، يكفيك فقط مقعدين خشبيين وجلسة مسترخية مع أحد أحبائك أمام هذا المنظر الرائع في وقت ما قبل الغروب للاستمتاع بانعكاس ألوان الغروب على تلك اللوحة المذهلة أمامك.

حمام بسيط.. ورائع

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura حمام
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

الحمام أبسط ما يكون، اللون الأبيض يطغى ممتزجا مع اللون البني بدرجاته المختلفة مع خزانة خشبية أسفل الحوض لحفظ أدوات الحمام بنظام. أغلب جدران الحمام باللون الأبيض إلا جزء يظهر في أقصى يمين الصورة يبدو أنه يمزج بين اللونين الأبيض والبني.

جزء من الجنة!

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura منازل
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

نافورة صغيرة من الأحجار الطبيعية في المنتصف، تتدفق منها المياه باستمرار ناثرة الرذاذ الخفيف على من يمر بجوارها، في وسط حديقة خضراء تضم أشكالا مختلفة ومتنوعة من الزهور الملونة والمبهجة

لنستمتع بالشمس!

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura منازل
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

أمام تلك اللوحات الطبيعية الساحرة، ليس هناك ما هو أفضل من الاسترخاء أسفل السطح الخشبي للاستمتاع بضوء الشمس الذي يتخلل فراغاته.

شجر الليمون

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura منازل
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

خصص جزء من الحديقة لزراعة الخضراوات والفاكهة كأشجار الليمون برائحتها العطرية الفواحة. يتيح ذلك لساكني الكوخ أن يستمتعوا بالخضراوات والفاكهة وهي طازجة مباشرة من الأشجار.

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