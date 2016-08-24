بيت مزرعة ممتاز للمتقاعدين وكبار العمر

بعد أشهر طويلة من العمل والدراسة، لا تطمح الأسرة سوى لقضاء عطلة بعيدا عن المدينة وزحامها والاستمتاع بالطبيعة والهواء النقي المنعش. هيا لنسافر إلى كوريتيبا بالبرازيل.

هذا الكوخ المذهل، المبني على مساحة 54.000 متر مربع، ورغم ذلك فجميع أجزاء تتمتع بتهوية مثالية، مع إطلالة مبهرة على مناظر طبيعية خلابة. كما تتمتع جميع غرف هذا المنزل بسحرها الخاص الذي يضمن إقامة ممتعة للأسرة للاستمتاع بأجازة هادئة وممتعة في أحضان الطبيعة. هيا نتعرف إلى ذلك الكوخ الساحر.