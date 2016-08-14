البريق في هذه الغرف

الغرف هي وحدة بناء المنزل من الناحية الديكورية، فالاهتمام بها يجعلها تشكل بيتاً في النهاية كامل الاوصاف، و من خلال جولاتنا في العديد من الغرف و التصميمات الفنية الجيدة لاحظنا أننا أمام نوعين مختلفين من التصميم و أساليبه من ناحية تشكيل الغرف من الأساس، أولها الإلحاق التام ببنية التصميم في المنزل، فسنسرد لكم أمثلة لذلك، حيث أن كل غرفة في المنزل تشعر و أنها مكملة لما سبقتها، و هناك أيضاً تفردات عظيمة في الإضاءة قد تصنع الفارق كما أن لعناصر الزينة آراءاً أخرى، مقتطفات من غرف مختلفة في السطور التالية ..
المنزل من الخارج ليس بالمتفرد و لا بالغريب، و لكنه يوجد فيه لمسة، تلك اللمسة هي ماتجعله يبدو مختلفاً، ذلك الشكل طالما نشاهده في المنازل الرائعة في المدن الجديدة ذات الطراز المتوحد في الإنشاء المعماري، و لكن دعونا نركز في الضوء و النباتات التي تتلاقى في زوايا و حواف المنزل، و من جهة أخرى طريقة توزيعها اما اللون فهو خليط من السحر بين البني و بين الطوبي، درجة لون مميزة للغاية ، و استخدام الضوء الأصفر زادها جمالاً
الشكل الخارجي للمنزل و استخدام الحصى و الزلط الديكوري في أسواره الخارجية أمر أسطوري أولاً بالنسبة لكمية و لون و نوعية الحصى و ثانياً لنوعية النباتات الجبلية التي توحي بانها قد خرجت لتوها من قلب الحصى في مشهد اسطوري في الحقيقة رغم أنها على مساحة صغيرة
السفرة في تلك النطقة بالذات المواجهة للشرفة أمر مثير للغاية خصوصاً و أنها في مقابل النافذة تماماً دون حواجز أما عن استخدامها بالطريقة السيريالية في التصميم بدون اي دهانات أو لمعان يتماشى تماماً مع الشكل العام للغرفة الخشبي كذلك، المصباح في الوسط يلخص المسألة تماماً و يختزلها في قطره الوردي ..
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المطبخ رائع بالرغم من سيطرة عنصر الرخام على كافة أرجاءه تقريباً، و لكن فكرة الرخام في حد ذاتهامختلفة، لون النقش و الزخارف فيه متماشية تماماً مع السقف و السقف المعلق، ففيه اللونين الأبيض و الخشبي المعرق ، أما عن تصميمه في حد ذاتها فهو مثالي للغاية ، حيث المدخنة في الوسط و الادوات الكهربائية مدفونة في الحوائط و الحوض كذلك
لم يختلف الحمام عن المطبخ في طريقة استخدامه للخشب ، فهنا المرآة الرئيسية تزين قلب الحمام بإطار خشبي من نفس لون تصميم السفرة في الخارج، أما الوحدة التي أسفل الحوض فهي مختلفة تماماً عن أكثر الوحدات المنتشرة لهذا الغرض، و نعتقد أن ضرورة استخدامها كانت للتلاقي مع وحدة تصميم البيت من الخشب الأصفر