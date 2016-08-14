البريق في هذه الغرف

الغرف هي وحدة بناء المنزل من الناحية الديكورية، فالاهتمام بها يجعلها تشكل بيتاً في النهاية كامل الاوصاف، و من خلال جولاتنا في العديد من الغرف و التصميمات الفنية الجيدة لاحظنا أننا أمام نوعين مختلفين من التصميم و أساليبه من ناحية تشكيل الغرف من الأساس، أولها الإلحاق التام ببنية التصميم في المنزل، فسنسرد لكم أمثلة لذلك، حيث أن كل غرفة في المنزل تشعر و أنها مكملة لما سبقتها، و هناك أيضاً تفردات عظيمة في الإضاءة قد تصنع الفارق كما أن لعناصر الزينة آراءاً أخرى، مقتطفات من غرف مختلفة في السطور التالية ..