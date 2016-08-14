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الغرف
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البريق في هذه الغرف

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
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الغرف هي وحدة بناء المنزل من الناحية الديكورية، فالاهتمام بها يجعلها تشكل بيتاً في النهاية كامل الاوصاف، و من خلال جولاتنا في العديد من الغرف و التصميمات الفنية الجيدة لاحظنا أننا أمام نوعين مختلفين من التصميم و أساليبه من ناحية تشكيل الغرف من الأساس، أولها الإلحاق التام ببنية التصميم في المنزل، فسنسرد لكم أمثلة لذلك، حيث أن كل غرفة في المنزل تشعر و أنها مكملة لما سبقتها، و هناك أيضاً تفردات عظيمة في الإضاءة قد تصنع الفارق كما أن لعناصر الزينة آراءاً أخرى، مقتطفات من غرف مختلفة في السطور التالية ..

واجهة براقة

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

المنزل من الخارج ليس بالمتفرد و لا بالغريب، و لكنه يوجد فيه لمسة، تلك اللمسة هي ماتجعله يبدو مختلفاً، ذلك الشكل طالما نشاهده في المنازل الرائعة في المدن الجديدة ذات الطراز المتوحد في الإنشاء المعماري، و لكن دعونا نركز في الضوء و النباتات التي تتلاقى في زوايا و حواف المنزل، و من جهة أخرى طريقة توزيعها اما اللون فهو خليط من السحر بين البني و بين الطوبي، درجة لون مميزة للغاية ، و استخدام الضوء الأصفر زادها جمالاً

جوانب من الحصى

Club de Campo Las Moritas, binomio binomio حديقة
binomio

binomio
binomio
binomio

الشكل الخارجي للمنزل و استخدام الحصى و الزلط الديكوري في أسواره الخارجية أمر أسطوري أولاً بالنسبة لكمية و لون و نوعية الحصى و ثانياً لنوعية النباتات الجبلية التي توحي بانها قد خرجت لتوها من قلب الحصى في مشهد اسطوري في الحقيقة رغم أنها على مساحة صغيرة

سفرة خشبية

Mesas, Muebles muc. Muebles muc. المنزلديكورات واكسسوارات
Muebles muc.

Muebles muc.
Muebles muc.
Muebles muc.

السفرة في تلك النطقة بالذات المواجهة للشرفة أمر مثير للغاية خصوصاً و أنها في مقابل النافذة تماماً دون حواجز أما عن استخدامها بالطريقة السيريالية في التصميم بدون اي دهانات أو لمعان يتماشى تماماً مع الشكل العام للغرفة الخشبي كذلك، المصباح في الوسط يلخص المسألة تماماً و يختزلها في قطره الوردي ..

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مطبخ رخامي

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

المطبخ رائع بالرغم من سيطرة عنصر الرخام على كافة أرجاءه تقريباً، و لكن فكرة الرخام في حد ذاتهامختلفة، لون النقش و الزخارف فيه متماشية تماماً مع السقف و السقف المعلق، ففيه اللونين الأبيض و الخشبي المعرق ، أما عن تصميمه في حد ذاتها فهو مثالي للغاية ، حيث المدخنة في الوسط و الادوات الكهربائية مدفونة في الحوائط و الحوض كذلك

حمام بالخشب

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA حمام
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

لم يختلف الحمام عن المطبخ في طريقة استخدامه للخشب ، فهنا المرآة الرئيسية تزين قلب الحمام بإطار خشبي من نفس لون تصميم السفرة في الخارج، أما الوحدة التي أسفل الحوض فهي مختلفة تماماً عن أكثر الوحدات المنتشرة لهذا الغرض، و نعتقد أن ضرورة استخدامها كانت للتلاقي مع وحدة تصميم البيت من الخشب الأصفر

نوم يغوص في الخشب

Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

الغرفة الرئيسية للنوم في السياق ذاته حيث الخشب يزين السقف و الأرضيات و كذلك السرير و مشتملاته الجانبية و الامامية ، أما الفكرة الرئيسية في هذا البيت التي نستطيع أن نستشفها هي أن وحدة التصميم تحتاج لمصمم بارع أكثر من امكانيات كبيرة

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