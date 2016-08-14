ديكورات شقة روما البيضاء

روما قلب العالم القديم تحتضن جولتنا اليوم، حيث شقة من أروع ما يكون توجد في قلبها، الشقة راقية لدرجة كبيرة و مسيطر عليها اللون الأبيض في كل شيء تقريباً الجدران و السقف و الأرضيات و الغرف و السيراميك و الأثاث و الفرش و الستائر، كل شيء بمعنى كل شيء لا استثناءات سوى البسيط جداً ، هي تجربة تعتبر مريحة للأعصاب و بها الكثير من النقاط التي تحتاج لشرح و تأمل في الوقت ذاته، و نسعد بصحبتكم من خلال شقتنا في رحلة استكشافية للونها الأبيض و مكوناتها المختلفة ..