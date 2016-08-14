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ديكورات شقة روما البيضاء

Mohammed Awad Mohammed Awad
Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة
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روما قلب العالم القديم تحتضن جولتنا اليوم، حيث شقة من أروع ما يكون توجد في قلبها، الشقة راقية لدرجة كبيرة و مسيطر عليها اللون الأبيض في كل شيء تقريباً الجدران و السقف و الأرضيات و الغرف و السيراميك و الأثاث و الفرش و الستائر، كل شيء بمعنى كل شيء لا استثناءات سوى البسيط جداً ، هي تجربة تعتبر مريحة للأعصاب و بها الكثير من النقاط التي تحتاج لشرح و تأمل في الوقت ذاته، و نسعد بصحبتكم من خلال شقتنا في رحلة استكشافية للونها الأبيض و مكوناتها المختلفة ..

ريسبشن عملاق

Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة Grey
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

في الريسبشن الرئيسي للشقة نشعر للوهلة الأولى أننا أمام شقة كبيرة في مساحتها متعددة التفاصيل في جزئياتها الفنية، متلامسة كثيراً مع الروح الحداثية الغربية في التصميم و التي تظهر بوضوح في اللون الأبيض الموجود في كافة أركانها، حتى الداكن منها فهو من درجات اللون الأبيض ذاته، كما في الستائر و الأثاث و المفروشات ، حتى الضوء الذي في السقف يعتبر من ضمن درجات اللون الأبيض في شكله و في ضوئه

مطبخ مفتوح

Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

المطبخ في الشقة يتحدد عليه أكثر من عامل فني من جهة الديكور فهنا سنجد أن المطبخ مطل بشكل كبير على الريسبشن من جهة الأمام ، حيث الداخل للريسبشن لابد أن يمر على المطبخ من جهته الرئيسية و هنا قد قام المصمم على غير عادته فيما سنرى باستخدام كرسي اسود ليكسر حدة اللون الأبيض في المحيط العام بالمطبخ ليحدده و يخصصه خصوصاً لانها مفتوحة الجدران على الريسبشن و الدرجات الفاتحة أصلاً

سفرة متوسطية

Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

السفرة ليس بها أي تداخل يذكر مع المطبخ و هو اسلوب متبع في تصميمات دول البحر المتوسط، حيث تنفصل السفرة في مكان خاص بعيداً عن المطبخ حتى لو كان على الطراز الامريكي و مفتوح الجدران ، و هو ما يظهر في شكل الغرفة المنفصل تماماً عن الشكل الابيض العام في الريسبشن الواسع، المصباح أدى دوره في الفصل الشعوري لتلك الغرفة الوهمية تماماً ..

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تقسيم جيد

Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

من زاوية أخرى يظهر جلياً كيف أن الريسبشن يلعب دور البطولة في نسبة كبيرة للغاية من الشقة إذا ما وضعنا في اعتبارنا أنه لا يوجد باحات خلفية و لا حدائق ملحقة بها و فقط نكتفي كما العديد من الشقق بالشرفة كمتنفس طبيعي ، فنحن قد قطعنا نسبة كبيرة جداً من محتويات الشقة في الريسبشن وحدة و هو ما قد يفسر كبر مساحته تصميمياً

مكتبة من الماضي

Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

إن فكرة استخدام المكتبة الزجاجية حول التلفاز هو أمر كذلك متبع في دول شرق المتوسط و منها دولاً عربية عديدة اتخذت ذلك النموذج في نهاية التسعينيات و نطلع الالفية عامل ثابت و أطلق عليه كما في مصر مكتبة التليفزيون و كان قديماً يسمى استوديو في مصر، هل تتذكر كنبة باستدويو

غرفة مريحة

Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة نوم
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

غرفة النوم تم استخدام فيها النافذة الطولية بشكل مقابل للنافذة الأصلية لتكبير المساحة و ألوان المفروشات المقابلة للون الأبيض ، و الأضواء هنا لعبت دور قوي جداً في شعور الاستجمام و الراحة الذي تفعم به الغرفة

حمام أنيق

Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo حمام Grey
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

الحمام راقي و بسيط و ليس به مقتنيات كثيرة، فقط الحوض و وحدته البيضاء و السيراميك المعرق في جدرانه، البانيو عادي للغاية في نهاية الحمام و فوقه النافذة، اسلوب طبيعي و معتاد في الشقق السكنية بشكل كبير خصوصاً لو كانت تحتوي على حمام واحد

البريق في هذه الغرف
شقة متفردة الجمال

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