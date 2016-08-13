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7 مميزات للبيوت ذات المساحات الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
South London Apartment, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
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الكثير منا قد يتمنى الإنتقال إلى منزل أكبر من منزله الحالي إلى منزل فخم و كبير، ففي هذا المنزل يمكنك الإحساس باللإتساع و الفراغ وأيضاً استضافة عدد كبير من الناس و إقامة حفلات إذا أردت.

و على الرغم من وجود مميزات للمنزل الكبير فالكثير منا يغفل مميزات المنزل صغير المساحة، لذا فقد جئنا لكم ببعض المميزات للمساحات الصغيرة للبيوت.

1.أن تبقى منظماً

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

إذا كانت المساحة محدودة في منزلك فأي فوضى يمكنها أن تكون عائق لك في الحركة و النشاطات الممتعددة. مثل المطبخ مثلاً، فلا يوجد مجال لتأجيل غسيل الصحون إذا كان مطبخك صغير. لذلك يجب عليك أن تقوم بتنظيم الفوضى في منزلك الصغير أولاً بأول، و بالتالي سيجعلك منظم أكثر.

2.مجهود أقل في التصميم و التجديد

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages غرفة المعيشة
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

المساحة الصغيرة تعني أثاث أقل و بالتالي أخطاء أقل، فيمكنك ملئ الأرضية و الأسطح بسهولة وجعل منزلك يبدوا كأنه مفروش و مؤثث بأقل التفاصيل. أما إذا مللت و أردت عمل تجديدات في منزلك، فبأبسط التفاصيل يمكنك صنع فارق.

3.زيادة عامل الدفئ

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto غرفة المعيشة
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

في المنازل الصغيرة ينتج دفئ و قرب أسري نتيجة لصغر و قرب الفراغات، وإذا كنت تعيش بمفردك فالمساحة الصغيرة ستشعرك بالإحتواء، فهنا يبدو وجود فراغات مختلفة، من غرفة معيشة، طاولة طعام وغرفة نوم و حمام، كلها متقارب، و لكن مع مراعاة تمييز كل فراغ عن الآخر.

4.كل مساحات التخزين تصنع فارق

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

فعند شرائك أغراض جديدة فتدفعك ضيق المساحة إلى التخلص من القديم و الذي لا تستخدمه، وبالتالي يدفعك إلى إقتناء فقط ما تحتاجه.

5.المساحة لا تتعارض مع الطراز

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

بإمكانك فرش أثاث بيتك بأثاث أنيق و بنفس الذوق ولكن الفرق أن عدد قطع الأثاث أقل و حجمها أصغر.

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6.أثاث أقل في النقل

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design غرفة المعيشة Turquoise
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

نقل الأثاث عند الإنتقال من بيت لأخر قد يكون مرهق جداً بالنسبة للكثير منا، و لكن إذا كان بيتك صغير و بالتالي أثاثك حجمه أصغر و عدد الأغراض و كمية الأثاث قد تبدو أقل فإن نقل أثاثك سوف يكون أسهل بشكل أكبر. فإذا كنت كثير التنقل فستدرك قيمة المنازل الصغيرة و التي ستوفر عليك مجهود ووقت غير عادي.

7.​السيطرة على عادتك الشرائية

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة نومخزانة الملابس
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

المساحة القليلة تعني مساحة تخزينية أقل و لذلك فإذا كنت مجنون شراء فقلة المساحة سوف تجعلك تتسأل قبل شراء مالا حاجة لك به، فينطبق هذا المبدأ على المطبخ و الأواني و أيضاً الملابس.

أفكار تجعل منزلك أكثر راحةً
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