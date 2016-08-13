7 مميزات للبيوت ذات المساحات الصغيرة

الكثير منا قد يتمنى الإنتقال إلى منزل أكبر من منزله الحالي إلى منزل فخم و كبير، ففي هذا المنزل يمكنك الإحساس باللإتساع و الفراغ وأيضاً استضافة عدد كبير من الناس و إقامة حفلات إذا أردت.
و على الرغم من وجود مميزات للمنزل الكبير فالكثير منا يغفل مميزات المنزل صغير المساحة، لذا فقد جئنا لكم ببعض المميزات للمساحات الصغيرة للبيوت.
إذا كانت المساحة محدودة في منزلك فأي فوضى يمكنها أن تكون عائق لك في الحركة و النشاطات الممتعددة. مثل المطبخ مثلاً، فلا يوجد مجال لتأجيل غسيل الصحون إذا كان مطبخك صغير. لذلك يجب عليك أن تقوم بتنظيم الفوضى في منزلك الصغير أولاً بأول، و بالتالي سيجعلك منظم أكثر.
المساحة الصغيرة تعني أثاث أقل و بالتالي أخطاء أقل، فيمكنك ملئ الأرضية و الأسطح بسهولة وجعل منزلك يبدوا كأنه مفروش و مؤثث بأقل التفاصيل. أما إذا مللت و أردت عمل تجديدات في منزلك، فبأبسط التفاصيل يمكنك صنع فارق.
في المنازل الصغيرة ينتج دفئ و قرب أسري نتيجة لصغر و قرب الفراغات، وإذا كنت تعيش بمفردك فالمساحة الصغيرة ستشعرك بالإحتواء، فهنا يبدو وجود فراغات مختلفة، من غرفة معيشة، طاولة طعام وغرفة نوم و حمام، كلها متقارب، و لكن مع مراعاة تمييز كل فراغ عن الآخر.
فعند شرائك أغراض جديدة فتدفعك ضيق المساحة إلى التخلص من القديم و الذي لا تستخدمه، وبالتالي يدفعك إلى إقتناء فقط ما تحتاجه.
بإمكانك فرش أثاث بيتك بأثاث أنيق و بنفس الذوق ولكن الفرق أن عدد قطع الأثاث أقل و حجمها أصغر.
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نقل الأثاث عند الإنتقال من بيت لأخر قد يكون مرهق جداً بالنسبة للكثير منا، و لكن إذا كان بيتك صغير و بالتالي أثاثك حجمه أصغر و عدد الأغراض و كمية الأثاث قد تبدو أقل فإن نقل أثاثك سوف يكون أسهل بشكل أكبر. فإذا كنت كثير التنقل فستدرك قيمة المنازل الصغيرة و التي ستوفر عليك مجهود ووقت غير عادي.
المساحة القليلة تعني مساحة تخزينية أقل و لذلك فإذا كنت مجنون شراء فقلة المساحة سوف تجعلك تتسأل قبل شراء مالا حاجة لك به، فينطبق هذا المبدأ على المطبخ و الأواني و أيضاً الملابس.