مبادئ الوابي سابي لمنزل سعيد

الوابي سابي هو فن ياباني للبحث عن الجمال في النواقص وتتلخص فلسفته في 3 نقاط رئيسية وهي : لاشيء كامل، لا شيء يدوم، و لا شيء منتهي.

ويعرف هذا الفن في الثقافة الشعبية اليابانية، أنه الفلسفة المنبثق منها أواني السيراميك علي طريقة الكينتسوجي وهو سيراميك متصدع تم إصلاحه و تركيبه بإستخدام ماء الذهب، والذي يضيف الجمال على النواقص، والغرض من هذه العملية هو تجسيد فلسفة أن لا شيء مكسور فعلياً. ولا تقتصر جماليات الوابي سابي علي السيراميك فحسب فهو فن يقدس الأصالة فوق كل شيء. فكيف يمكن لنا أن نصمم ديكوراً أصيلاً بما يتماشي مع هذه القيم النبيلة؟ دعونا نستعرض معاً بعضاً من أمثلتنا المفضلة من التصاميم اليابانية.