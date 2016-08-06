مبادئ الوابي سابي لمنزل سعيد

الوابي سابي هو فن ياباني للبحث عن الجمال في النواقص وتتلخص فلسفته في 3 نقاط رئيسية وهي : لاشيء كامل، لا شيء يدوم، و لا شيء منتهي.
ويعرف هذا الفن في الثقافة الشعبية اليابانية، أنه الفلسفة المنبثق منها أواني السيراميك علي طريقة
الكينتسوجي وهو سيراميك متصدع تم إصلاحه و تركيبه بإستخدام ماء الذهب، والذي يضيف الجمال على النواقص، والغرض من هذه العملية هو تجسيد فلسفة أن لا شيء مكسور فعلياً. ولا تقتصر جماليات الوابي سابي علي السيراميك فحسب فهو فن يقدس الأصالة فوق كل شيء. فكيف يمكن لنا أن نصمم ديكوراً أصيلاً بما يتماشي مع هذه القيم النبيلة؟ دعونا نستعرض معاً بعضاً من أمثلتنا المفضلة من التصاميم اليابانية.
تصميم الوابي سابي يخلو من الأثاث المنتشر في المتاجر، فمن المعتاد أن تجد أثاث و مقتنيات خاصة وشخصية، لها تاريخ وقيمة عاطفية كبيرة. كما يظهر معنا في غرفة المعيشة اليابانية في المثال.
مثل الإبقاء علي الشقوق الطبيعية للخرسانة الخام وتجزيعات ألواح الأرضيات الخشبية وعدم تغطيتها بمواد صناعية للحفاظ علي أصالة العناصر المستخدمة وتعظيم دورها في تكوين الديكور بما يتماشي مع مباديء الوابي سابي.
ضماناً لإستمرارية الإتجاه الطبيعي فإن تصاميم الوابي سابي غالباً ما تكون مستوحاة من ألوان الطبيعة فنجد أن الألوان المحايدة تسود المشهد بداية من البني، الألوان الترابية، الأزرق، الرمادي ، الأصفر الذهبي و الرمادي الخافت.
لا يبخل مصممي الوابي سابي بأي جهد في استغلال الأوجه المتعددة والمتغيرة لجمال الطبيعة وإدراجها ضمن عناصر الديكور الأساسية كما نري هنا إستخدام الضوء الطبيعي المار من خلال لوحة منقطة لخلق نمط جمالي علي الحائط باستخدام الضوء و الظل.
وجود التشققات والخدوش وعلامات التدهور ترمز إلي مرور الزمن لذا فإن قطع الأثاث القديمة والأنتيكات و التي تم إصلاحها بشكل جمالي تشكل جزءاً لا يتجرأ من هذا الطراز.
سواء كان مكسوراً أو لا فإن الإختيار غالباً ما يقع علي السيراميك البسيط ذو الدرجات المحايدة فمن الأفضل تجنب أي منتجات من نواتج الإنتاج الضخم في المصانع و اللجوء إلى الأواني اليدوية، فالأمر يتعلق بالخصائص الطبيعية للخامات و التموجات الطبيعية المصاحبة للمصنوعات اليدوية.
الإعتماد علي الأخشاب كمكون أساسي للأثاث والأرضيات والديكور هو في روح و صميم تكوين التصاميم المستوحاة من الوابي سابي كما أنها تبعث الدفء الطبيعي للتصميم المينيمال، مثل هذا التصميم البسيط لغرفة الطعام.