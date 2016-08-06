الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

مبادئ الوابي سابي لمنزل سعيد

Marwa Hasan Marwa Hasan
Duplex sur cour pour amateur de curiosité, Jean-Bastien Lagrange + Interior Design Jean-Bastien Lagrange + Interior Design مطبخديكورات واكسسوارات
Loading admin actions …

الوابي سابي هو فن ياباني للبحث عن الجمال في النواقص وتتلخص فلسفته في 3 نقاط رئيسية وهي : لاشيء كامل، لا شيء يدوم، و لا شيء منتهي.

ويعرف هذا الفن في الثقافة الشعبية اليابانية، أنه الفلسفة المنبثق منها أواني السيراميك علي طريقة الكينتسوجي وهو سيراميك متصدع تم إصلاحه و تركيبه بإستخدام ماء الذهب، والذي يضيف الجمال على النواقص، والغرض من هذه العملية هو تجسيد فلسفة أن لا شيء مكسور فعلياً. ولا تقتصر جماليات الوابي سابي علي السيراميك فحسب فهو فن يقدس الأصالة فوق كل شيء. فكيف يمكن لنا أن نصمم ديكوراً أصيلاً بما يتماشي مع هذه القيم النبيلة؟ دعونا نستعرض معاً بعضاً من أمثلتنا المفضلة من التصاميم اليابانية.

العاطفة فوق المادة

Text, 松島潤平建築設計事務所 / JP architects 松島潤平建築設計事務所 / JP architects غرفة المعيشة
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

تصميم الوابي سابي يخلو من الأثاث المنتشر في المتاجر، فمن المعتاد أن تجد أثاث و مقتنيات خاصة وشخصية، لها تاريخ وقيمة عاطفية كبيرة. كما يظهر معنا في غرفة المعيشة اليابانية في المثال.

إعتناق الطبيعة

Text, 松島潤平建築設計事務所 / JP architects 松島潤平建築設計事務所 / JP architects جدران
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

مثل الإبقاء علي الشقوق الطبيعية للخرسانة الخام وتجزيعات ألواح الأرضيات الخشبية وعدم تغطيتها بمواد صناعية للحفاظ علي أصالة العناصر المستخدمة وتعظيم دورها في تكوين الديكور بما يتماشي مع مباديء الوابي سابي.

​ألوان الطبيعة

Duplex sur cour pour amateur de curiosité, Jean-Bastien Lagrange + Interior Design Jean-Bastien Lagrange + Interior Design مطبخديكورات واكسسوارات
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design

Jean-Bastien Lagrange + Interior Design
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design

ضماناً لإستمرارية الإتجاه الطبيعي فإن تصاميم الوابي سابي غالباً ما تكون مستوحاة من ألوان الطبيعة فنجد أن الألوان المحايدة تسود المشهد بداية من البني، الألوان الترابية، الأزرق، الرمادي ، الأصفر الذهبي و الرمادي الخافت.

​التلاعب بالضوء

熱海・伊豆山の家, 川口孝男建築設計事務所 川口孝男建築設計事務所 شبابيك خشب White
川口孝男建築設計事務所

川口孝男建築設計事務所
川口孝男建築設計事務所
川口孝男建築設計事務所

لا يبخل مصممي الوابي سابي بأي جهد في استغلال الأوجه المتعددة والمتغيرة لجمال الطبيعة وإدراجها ضمن عناصر الديكور الأساسية كما نري هنا إستخدام الضوء الطبيعي المار من خلال لوحة منقطة لخلق نمط جمالي علي الحائط باستخدام الضوء و الظل.

​سحر العتاقة

Oak Distressed Pre-lacquered Sand The Natural Wood Floor Company جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
The Natural Wood Floor Company

Oak Distressed Pre-lacquered Sand

The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company

وجود التشققات والخدوش وعلامات التدهور ترمز إلي مرور الزمن لذا فإن قطع الأثاث القديمة والأنتيكات و التي تم إصلاحها بشكل جمالي تشكل جزءاً لا يتجرأ من هذا الطراز.

​خامات طبيعية

Collection Wabi Sabi : petite série en porcelaine, Art de la table, Atelier céramique Atelier céramique غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية
Atelier céramique

Atelier céramique
Atelier céramique
Atelier céramique

سواء كان مكسوراً أو لا فإن الإختيار غالباً ما يقع علي السيراميك البسيط ذو الدرجات المحايدة فمن الأفضل تجنب أي منتجات من نواتج الإنتاج الضخم في المصانع و اللجوء إلى الأواني اليدوية، فالأمر يتعلق بالخصائص الطبيعية للخامات و التموجات الطبيعية المصاحبة للمصنوعات اليدوية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​دفء الخشب

花小金井の家, （株）独楽蔵 KOMAGURA （株）独楽蔵 KOMAGURA غرفة المعيشة
（株）独楽蔵　KOMAGURA

（株）独楽蔵　KOMAGURA
（株）独楽蔵　KOMAGURA
（株）独楽蔵　KOMAGURA

الإعتماد علي الأخشاب كمكون أساسي للأثاث والأرضيات والديكور هو في روح و صميم تكوين التصاميم المستوحاة من الوابي سابي كما أنها تبعث الدفء الطبيعي للتصميم المينيمال، مثل هذا التصميم البسيط لغرفة الطعام.

الكينتسوجي

New Kintsugi repairkit Humade غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية
Humade

New Kintsugi repairkit

Humade
Humade
Humade

إذا ما كنت قد أغرمت بطريقة الكينتسوجي لإصلاح السيراميك فإن هناك مجموعة صغيرة لطيفة للغاية يمكنك إقتناءها وإستخدامها في إصلاح السيراميك القديم المكسور لديك كما هو موضح بالصورة.

كيف ترفع من قيمة منزلك المؤجر
ما رأيك في الوابي سابي؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً