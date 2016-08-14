بالصور 4 بيوت من الخارج ومن الداخل

حينما نرى بيوتاً ذات تصميمات مختلفة أو متشابهه بين داخلها و خارجها نتأكد من أهمية الفن المعماري في حياتنا و ما يفعله بنا من إبداع، فهذا الفن الديكوري هو من يمنح عصورنا و أيامنا ملامحها و يميزها عن بعضها البعض، فهناك تصميمات مخصصة للبيوت من الخارج و تختلف في الداخل في الغرف و غيرها، و هناك تصميمات متشابهة تماماً بين داخل البيت و خارجه في الروح و الطراز و العصر، في هذا المقال نوضح لكم أكثر من نموذج لفن الديكور للبيوت من الخارج و من الداخل ..