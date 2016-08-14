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بالصور 4 بيوت من الخارج ومن الداخل

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
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حينما نرى بيوتاً  ذات تصميمات مختلفة أو متشابهه بين داخلها و خارجها نتأكد من أهمية الفن المعماري في حياتنا و ما يفعله بنا من إبداع، فهذا الفن الديكوري هو من يمنح عصورنا و أيامنا ملامحها و يميزها عن  بعضها البعض، فهناك تصميمات مخصصة للبيوت من الخارج و تختلف في الداخل في الغرف و غيرها، و هناك تصميمات متشابهة تماماً بين داخل البيت و خارجه في الروح و الطراز و العصر،  في هذا المقال نوضح لكم أكثر من نموذج لفن الديكور للبيوت من الخارج و من الداخل ..

نموذج مختلف

REFORMA “DESDE SUIZA CON AMOR”, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

البيوت في الزمن الماضي كانت لها معايير محددة للسير فيها بجمال في تشييدها و بنائها، الجدران و الألوان و المساحة الكبيرة في المدخل الرئيسي للبيت كانت من أهم السمات حينها، و الحديد الذي يحفظ النوافذ و هو بالمناسبة من النوع ذاته المصنع منه الباب كان من اهم مميزات البناء في الطريقة الكلاسيكية أو الريفية و التي ينحدرمنها هذا المنزل، و ما يؤخذ على التصميم القديم هو عدم تخصيصه لأي شيء سواء مدخل أو مناطق جلوس أو حتى أسوار داخلية و ترك الامور على المشاع هكذا كما يظهر في الصورة

REFORMA “DESDE SUIZA CON AMOR”, FLAP STUDIO FLAP STUDIO منازل
FLAP STUDIO

FLAP STUDIO
FLAP STUDIO
FLAP STUDIO

 الغرفة الرئيسية غرفة المعيشة بهيئة رائعة و براقة  حداثية و مختلفة عن الخارج تماماً،  حيث نجد من مظاهر الحداثية المدخنة في الوسط ذات تصميم حديث للغاية و كذلك النوافذ في حجمها و ادخالها للضوء من الخارج و تلاقي ذلك مع لون الارضيات الذهبي و الأبيض في الجدران يعني أن التطوير و الاختلاف  قد ضرب أقدامه هنا بشدة..

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نموذج متشابه

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هنا نرى نموذج آخر لبيت  من الخارج على الطريقة الحديثة الأمور تبدو مختلفة تماماً في كل تفصيلة و كل معيار،  الدهان و التخصيص و حجم الزجاج و النوافذ و تقسيم المدخل و السلالم المهيئة للمنزل، كل ذلك جديد و قد نال من المجهود الكثير، و نلاحظ من الاختلافات الكثير من اللمسات الحداثية كما في نقشات السقف و مكوناته الحجرية و الأعمدة التي بلا زخارف في نهاية سلمات المدخل البسيط في أناقته

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ من الداخل حداثي  و هو لا يختلف عن الطراز الذي رأيناه في الخارج تماماً ، المصابيح المتدلية من أعلى تحكي الكثير و الكثير عن الشاعرية المتعمدة في التصميم، و الشكل المريح و الواسع لمائدة الطعام تؤكد أن السفرة مصنوعة خصيصاً بجوار المطبخ المفتوح مخصصة لعائلة كبيرة و لأفراد أسرة ذو اصدقاء كثر ، و التصميم استوعب ذلك تماماً

نموذج تكاملي

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

البساطة هي العامل الأساسي في  العديد من البيوت الحداثية  و هي هامة للغاية، و من أهم ملامحها كما في واجهة هذا المنزل الرائع  حيث يتم تخصيص مدخل و تقسيم الباقي بالخضرة و النجيل الطبيعي، و تحديد الطريق يمنة و يسرة بالضوء الخافت الشاعري الجميل ، تستحق التحية و التصميم في منزلك المستقبلي

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

غرفة الاستقبال من أرقى ما يكون، المنضدة في الوسط رهيبة الشكل و متناسقة للغاية و متماشية تماماً مع الجدار الزجاجي المتكيء عليه الزرع الصناعي بالجوار، اللون الأحمر في المقعدين يبدو أنهما غير موفقين و يظهر لنا أن اللون الابيض في التكامل كان سيكون أفضل كثيراً، فالأرضية تؤدي غرض كسر اللون الأبيض و كذلك الزروع في المقدمة و في المرايات كذلك..

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نموذج إبداعي

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

البيت من الخارج رائع و جميل و به تداخلات هندسية جميلة ، النوافذ و الزجاج هما أبطال القصة و الرواية منذ البداية ، و قد راعى المصمم هنا الفصل بين الدور الأرضي و العلوي بفاصل إنشائي و هو سقف الدور الأرضي و قد غير لونه كأسلوب متبع في تبريز ارتفاع المنزل من بعيد و تجميل الواجهة قدر الإمكان حينما لا يكون فيها زخارف كثيرة

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur غرفة المعيشة
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

في ساعات النهار يبرز اللون الابيض كمهيمن على الديكور تماماً و هي نظرية متبعة بشدة في التصميمات الحداثية الجديدة، و يلعب دوراً كبيراً في منحنا مساحة كبرى شعورياً ، و إبراز المساحة الكبرى المتوفرة من الاساس، التلفاز و ضعه يحتاج لاعادة نظر لافساح المجال أكثر لرؤية الخارج الطبيعي و خلق مساحة أخرى للتلفاز في الوسط تحسن استغلال المناطق المتوسطة غير المستغلة

ديكورات شقة روما البيضاء
الديكور داخلياً و خارجياً

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