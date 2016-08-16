5 تجديدات لمنازل ستبهرك

قد يكون تجديد شقتك فكرة لامعة، لكنها في الوقت نفسه ليست سهلة ولا مأمونة العواقب، ولكي تتجنب نتائج غير مرغوب فيها عليك أن تضع خطة واضحة، وتستعين بمهندس ديكورات محترف ليساعدك على تنفيذ الفكرة بنجاح. ولكي تكون الخطة واضحة عليك الإجابة على مجموعة من الأسئلة ستسهل عليك الأمر وتجعل رؤيتك للأمور أوضح، مثل؛ 1. ما هو احتياجي للتجديد؟ هل أنت في انتظار مولود جديد؟ هل تريد توسعة غرفة المعيشة؟ تأسيس حمام آخر لغرفة النوم؟ 2. هل لدي مساحة كافية لاحتياجاتي؟ قد تقف إجابة هذا السؤال عائق أمام أحلام البعض في تجديد منازلهم، خاصة من يسكنون في شقة، لذا تأكد من إجابة هذا السؤال قبل البدء في التنفيذ؟
3. في النهاية يأتي السؤال الأهم، ما هى ميزانيتي؟ إجابة هذا السؤال بشكل مسبق توفر عليك نتائج غير متوقعة بسبب ضيق الميزانية، أو الاضطرار لشراء خامات رديئة ستتسبب بمزيد من المشاكل بالمستقبل.
في كتاب الأفكار هذا سنستعرض خمسة مشاريع ناجحة لتجديد المنازل ستلهمك كثيرا وأنت تخطط لتجديد شقتك.
تضمن هذا المشروع عملية هدم كامل للحوائط الداخلية للشقة، الأمر الذي يعطي مهندس الديكور مزيد من الحرية في التصميم ليطلق لإبداعه العنان، هذا هو مدخل البيت في المقدمة المطبخ بجوار مدخل الشرفة، أما في خلفية الصورة فغرفة المعيشة.
الجديد في تصميم المدخل هنا هو المنحيات في الحوائط والأسقف والتي تضفي مزيد من الديناميكية على المكان.
هدم الجدران بالكامل في الشقة أعطى فرصة لإعادة النظر في توزيع مساحات الشقة حسب وفقا لاحتياجات صاحب المنزل، هذه الصورة من المرحلة الأولى من العمل.
الصورة لنفس المكان بعد تطور مراحل العمل
في الصورة هنا يظهر المطبخ وغرفة المعيشة بعد التجديد والتي أصبحت منطقة مشرقة جدا، بسبب الجدران البيضاء، والاهتمام الواضح بالإضاءة. انحناءات الجدران والسقف هنا لعب دورا كبيرا أيضا في منح المكان اتساعا ملموسا.
المشروع الثاني أيضا لتجديد منطقة المطبخ وغرفة المعيشة والتي كانت مقسمة بشكل طولي بينهما جدار، وهو ما سبب في تضييق المساحة أكثر، خاصة وأن الشقة مساحتها 66 مترا. ولا يتناسب معها إطلاقا التقسيمات الطولية للغرف.
يظهر الفرق الشاسع بالشعور بالاتساع في الشقة هنا بعد التجديد، هدم الجدار الفاصل بين النافذتين منح المكان براحا أكبر للحركة، ووجود نافذتين متجاورتين بنفس المكان يسمح بكم أكبر من الضوء الطبيعي والتهوية. ولإخفاء العمود المسلح الذي يفصل بين الغرفتين، وُضعت وحدة التخزين الطولية البيضاء
الاهتمام بالإضاءة هنا أيضا جلي، وهذه حيلة جيدة جدا للتغلب على المساحة البسيطة للشقة.
كيف يمكن أن تكون الطبيعة متاحةً لك رؤيتها طوال الوقت وتمنع نفسك عنها؟ في الصور هنا تظهر عملية ترميم وتوسعة منزل كان سقفه على وشك الانهيار، في صورة ما قبل التجديد تجد أن الغرفة مملة جدا، وفي أمس الحاجة للسطوع، لتكسر ضيق المكان وكآبته.
بعد التجديد تم هدم بعض الحوائط لتوسعة الأبواب المطلة على الحديقة، الاستعانة بالأبواب الزجاجية الفرنسية كان اختيارا مثاليا، حيث وفر الكثير من الطبيعي، و أعطى انطباعا بتلاحم الغرفة مع الطبيعة خارج المكان، بحيث أصبحت الغرفة أكثر إشراقا وحيوية عن قبل. الأسقف العالية والأرضيات الخشبية خلقا جوا مميزا للغرفة يجمع بين الدفء والحداثة في التصميم.
في المشروع الرابع، تُظهر صورة قبل التجديد كارثية الوضع، فمن ممر ضيق طويل بالشقة أصبح أكثر أناقة و اتساعا وعملية، بعدما تم بناء خزانة ملابس بالحائط، الأرفف البسيطة أعلى الخزانة هى أيضا طريقة ذكية لإضافة مساحة للتخزين دون تضيق المساحة.
امتدت وحدات التخزين الأنيقة أيضا إلى المطبخ، اختيار التصميم واللون الأبيض هنا لا تشوبه شائبة خاصة مع التناغم الذي خلقه بالمكان خصوصا مع الأرضيات الخشبية الفاخرة. فتح جزء صغير من الحائط كنافذة كانت فكرة ذكية لتمنح الغرفة إضاءة أقوى لتكمل عملية التجديد بلمسة رائعة.
المشروع الأخير كان لتجديد شقة بائسة بمساحة 60 متر بإيطاليا، كانت تُستخدم كسكن مشترك بإيجار الغرف، بعد التجديد أصبحت زودت الشقة بكل شيء يحتاجه السائح، وقسمت لثلاثة قطاعات مريحة، ومع ذلك حافظ المصمم على بعض اللمسات القديمة للمنزل للحفاظ على طابعه التاريخي.
لتستوعب كم التجديد الذي حدث في المكان، عليك الاطلاع على الرسم التفصيلي للمكان، الرسم هنا يوضح تقسيم الشقة لثلاثة قطاعات متوازية، واحدة تم استغلالها كمطبخ وغرفة معيشة مشتركة، والاثنين الباقيين استخدما كغرف نوم منفصلة. اقرأ أيضا: من مكان مهجور إلى منزل مدهش !