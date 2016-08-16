5 تجديدات لمنازل ستبهرك

قد يكون تجديد شقتك فكرة لامعة، لكنها في الوقت نفسه ليست سهلة ولا مأمونة العواقب، ولكي تتجنب نتائج غير مرغوب فيها عليك أن تضع خطة واضحة، وتستعين بمهندس ديكورات محترف ليساعدك على تنفيذ الفكرة بنجاح. ولكي تكون الخطة واضحة عليك الإجابة على مجموعة من الأسئلة ستسهل عليك الأمر وتجعل رؤيتك للأمور أوضح، مثل؛ 1. ما هو احتياجي للتجديد؟ هل أنت في انتظار مولود جديد؟ هل تريد توسعة غرفة المعيشة؟ تأسيس حمام آخر لغرفة النوم؟ 2. هل لدي مساحة كافية لاحتياجاتي؟ قد تقف إجابة هذا السؤال عائق أمام أحلام البعض في تجديد منازلهم، خاصة من يسكنون في شقة، لذا تأكد من إجابة هذا السؤال قبل البدء في التنفيذ؟

3. في النهاية يأتي السؤال الأهم، ما هى ميزانيتي؟ إجابة هذا السؤال بشكل مسبق توفر عليك نتائج غير متوقعة بسبب ضيق الميزانية، أو الاضطرار لشراء خامات رديئة ستتسبب بمزيد من المشاكل بالمستقبل.

في كتاب الأفكار هذا سنستعرض خمسة مشاريع ناجحة لتجديد المنازل ستلهمك كثيرا وأنت تخطط لتجديد شقتك.