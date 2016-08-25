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7 أفكار لزيادة قيمة منزلك

ريم عوض ريم عوض
Reflections, Trufle Mozaiki Trufle Mozaiki جدران
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مع ارتفاع أسعار الشقق في كل مكان في مصر، من المهم أن تستثمر في زيادة سعر شقتك خاصة إذا كنت تريد بيعها بسرعة وإذا كانت المنطقة غير مغرية للمشتري أو يوجد مشاكل أخرى من الممكن أن تجعله يفضل شقة في مناطق أخرى عن شقتك. وحتى إن لم يمكن في نيتك بيعها في الوقت الحاضر، فالمنزل هو أكبر استثمار يقوم به الفرد عند شرائه ويجب أن يضع في حسبانه دائمًا كيفية الحفاظ عليه والإعلاء من قيمته عن طريق تجديده بشكل دوري والتعديل في ديكوره ليحاكي الموضة الحالية. إذا كنت تريد أن تزيد من قيمة منزلك وتوفر وقتك وجهدك بدلًا من العمل على أشياء لن تؤثر في قيمته، في هوميفاي جمعنا لك 7 نصائح لتطبقها بكل سهولة.

1- الأبواب

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

تأكد أن أبواب المنزل تفتح وتغلق بكل سهولة وسلاسة فلا تحتاج لسحب أحدها بقوة أو دفعه بقوة لفتحه أو غلقه وألا تصدر أصواتًا أو تعلَق عند تحريكها.

2- واجهة المنزل

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura منازل
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

الاهتمام بواجهة المنزل مهم جدًا حيث أن من خلالها يتكون الانطباع الأول لدى الزائر أو المشتري ومن الممكن جدًا أن تقلل من قيمة منزلك بشكل ملحوظ. انظر إلى الواجهة أو مدخل المنزل من الخارج هل يحتاج للتجديد؟ هل إضافة بعض الإضاءات سيساعد على تغيير المنظر العام؟ الاستثمار في ذلك سيحدث فرقًا كبيرًا! 

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3- جدد المطبخ

APARTAMENTO ORIOL, vora vora مطبخ
vora

vora
vora
vora

المطبخ من أهم الأماكن التي من الممكن أن تجعل المشتري يعدل عن شراء منزلك خاصة وأن الكثير يفضلون بيع المنزل بمطبخه حيث أنه في الغالب يكون مفصّل على قدر المساحة ولن يحسن استخدامه في مكان آخر. شجّع المشتري على شراء المنزل بمطبخه عن طريق تجديد طلائة والبلاط وإذا قمت بتجديده بالكامل سيؤثر كثيرًا في سعر المنزل الإجمالي!

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4- الحمام

Downtown White on White Apartment, Andrew Mikhael Architect Andrew Mikhael Architect حمام Grey
Andrew Mikhael Architect

Andrew Mikhael Architect
Andrew Mikhael Architect
Andrew Mikhael Architect

الحمام يجب أن يشعر الضيف بنظافته بمجرد النظر له والمرور من أمامه! ننصحك بتجديد السيراميك وخلّاطات الحمام ووضع معطرات للجو ولا تنس تركيب شفّاط فحقه مهضوم في كثير من البيوت المصرية!

5- أرضية منزلك

ReBRA:KAMATA, &lodge inc. / 株式会社アンドロッジ &lodge inc. / 株式会社アンドロッジ جدران White
&amp;lodge inc. / 株式会社アンドロッジ

&lodge inc. / 株式会社アンドロッジ
&amp;lodge inc. / 株式会社アンドロッジ
&lodge inc. / 株式会社アンドロッジ

من المهم جدًا أن يشعر المشتري أنه لن يكون في حاجة إلى إزالة كل أرضية المنزل وإعادة تركيب ما يصلح من جديد! في هذا مشقة كبيرة على نفسه قد تجعله يمتنع عن الشراء أو سيقلل من قيمة المنزل. جدد أرضية منزلك واختار ألوان هادئة ومنتشرة حتى تتوافق مع الذوق العام وتنال إعجابه.

6- دهان جديد

Lato 3 Trufle Mozaiki جدران
Trufle Mozaiki

Lato 3

Trufle Mozaiki
Trufle Mozaiki
Trufle Mozaiki

بالتأكيد هذا أول ما يخطر في بال أي شخص عند ذكر تجديد المنزل! تأكد دائمًا أن دهان بيتك وديكور الحوائط نظيفًا وجديدًا وألوانه تتناسب مع الموضة الحالية، وفكر خارج الصندوق؛ هل ستضيف حوائط حجرية أو طوبية لإضفاء منظرًا دافئًا على ديكور المنزل أم ستكتفي بألوان هادئة وربما ورق حائط؟ اقرأ أيضًا كيف تجعل حوائط منزلك تحفة فنية

7- أناقة الشرفة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

الشرفة مكان مهم جدًا في المنزل خاصة للطامحين للاسترخاء والتأمل. أنت بحاجة إلى تنظيف البلكونة وإعادة دهانها للقضاء على أي شيء أحدثته العوامل المناخية وتجديد أثاثها وإضافة بعض النبتات على السور لتضفي إحساسًا منعشًا عند المشتري ويتمنى أن يجلس فيها ليشرب كوبًا من الشاي.

منزل بنجابي مودرن والسفرة ملوكي
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هوميفاي, جدد منزلك

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