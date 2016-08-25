7 أفكار لزيادة قيمة منزلك

مع ارتفاع أسعار الشقق في كل مكان في مصر، من المهم أن تستثمر في زيادة سعر شقتك خاصة إذا كنت تريد بيعها بسرعة وإذا كانت المنطقة غير مغرية للمشتري أو يوجد مشاكل أخرى من الممكن أن تجعله يفضل شقة في مناطق أخرى عن شقتك. وحتى إن لم يمكن في نيتك بيعها في الوقت الحاضر، فالمنزل هو أكبر استثمار يقوم به الفرد عند شرائه ويجب أن يضع في حسبانه دائمًا كيفية الحفاظ عليه والإعلاء من قيمته عن طريق تجديده بشكل دوري والتعديل في ديكوره ليحاكي الموضة الحالية. إذا كنت تريد أن تزيد من قيمة منزلك وتوفر وقتك وجهدك بدلًا من العمل على أشياء لن تؤثر في قيمته، في هوميفاي جمعنا لك 7 نصائح لتطبقها بكل سهولة.
تأكد أن أبواب المنزل تفتح وتغلق بكل سهولة وسلاسة فلا تحتاج لسحب أحدها بقوة أو دفعه بقوة لفتحه أو غلقه وألا تصدر أصواتًا أو تعلَق عند تحريكها.
الاهتمام بواجهة المنزل مهم جدًا حيث أن من خلالها يتكون الانطباع الأول لدى الزائر أو المشتري ومن الممكن جدًا أن تقلل من قيمة منزلك بشكل ملحوظ. انظر إلى الواجهة أو مدخل المنزل من الخارج هل يحتاج للتجديد؟ هل إضافة بعض الإضاءات سيساعد على تغيير المنظر العام؟ الاستثمار في ذلك سيحدث فرقًا كبيرًا!
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المطبخ من أهم الأماكن التي من الممكن أن تجعل المشتري يعدل عن شراء منزلك خاصة وأن الكثير يفضلون بيع المنزل بمطبخه حيث أنه في الغالب يكون مفصّل على قدر المساحة ولن يحسن استخدامه في مكان آخر. شجّع المشتري على شراء المنزل بمطبخه عن طريق تجديد طلائة والبلاط وإذا قمت بتجديده بالكامل سيؤثر كثيرًا في سعر المنزل الإجمالي!
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الحمام يجب أن يشعر الضيف بنظافته بمجرد النظر له والمرور من أمامه! ننصحك بتجديد السيراميك وخلّاطات الحمام ووضع معطرات للجو ولا تنس تركيب شفّاط فحقه مهضوم في كثير من البيوت المصرية!
من المهم جدًا أن يشعر المشتري أنه لن يكون في حاجة إلى إزالة كل أرضية المنزل وإعادة تركيب ما يصلح من جديد! في هذا مشقة كبيرة على نفسه قد تجعله يمتنع عن الشراء أو سيقلل من قيمة المنزل. جدد أرضية منزلك واختار ألوان هادئة ومنتشرة حتى تتوافق مع الذوق العام وتنال إعجابه.
بالتأكيد هذا أول ما يخطر في بال أي شخص عند ذكر تجديد المنزل! تأكد دائمًا أن دهان بيتك وديكور الحوائط نظيفًا وجديدًا وألوانه تتناسب مع الموضة الحالية، وفكر خارج الصندوق؛ هل ستضيف حوائط حجرية أو طوبية لإضفاء منظرًا دافئًا على ديكور المنزل أم ستكتفي بألوان هادئة وربما ورق حائط؟ اقرأ أيضًا كيف تجعل حوائط منزلك تحفة فنية
الشرفة مكان مهم جدًا في المنزل خاصة للطامحين للاسترخاء والتأمل. أنت بحاجة إلى تنظيف البلكونة وإعادة دهانها للقضاء على أي شيء أحدثته العوامل المناخية وتجديد أثاثها وإضافة بعض النبتات على السور لتضفي إحساسًا منعشًا عند المشتري ويتمنى أن يجلس فيها ليشرب كوبًا من الشاي.