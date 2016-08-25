7 أفكار لزيادة قيمة منزلك

مع ارتفاع أسعار الشقق في كل مكان في مصر، من المهم أن تستثمر في زيادة سعر شقتك خاصة إذا كنت تريد بيعها بسرعة وإذا كانت المنطقة غير مغرية للمشتري أو يوجد مشاكل أخرى من الممكن أن تجعله يفضل شقة في مناطق أخرى عن شقتك. وحتى إن لم يمكن في نيتك بيعها في الوقت الحاضر، فالمنزل هو أكبر استثمار يقوم به الفرد عند شرائه ويجب أن يضع في حسبانه دائمًا كيفية الحفاظ عليه والإعلاء من قيمته عن طريق تجديده بشكل دوري والتعديل في ديكوره ليحاكي الموضة الحالية. إذا كنت تريد أن تزيد من قيمة منزلك وتوفر وقتك وجهدك بدلًا من العمل على أشياء لن تؤثر في قيمته، في هوميفاي جمعنا لك 7 نصائح لتطبقها بكل سهولة.