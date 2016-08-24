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8 أفكار لغرف التسلية والميديا للكبار

Marwa Hasan Marwa Hasan
Bespoke Furniture Commissions, Rupert Bevan Ltd Rupert Bevan Ltd غرفة الملتيميدياأثاث
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مهما ثقلت أعباء وهموم الحياة الملقاة علي عاتقك، فلابد أن تمنح نفسك الفرصة للحصول علي بعض المرح. فلا شك أنه من الرائع أن تقوم برحلة ما قد تكون إلي الشاطيء للإستجمام أو إلي مدينة الملاهي ولكن مع كثرة المسئوليات فنادراً ما يتوفر الوقت الكافي لقضاءه في رحلة كتلك فأنت بحاجة إلي مدخل قريب سانح إلي عالم المرح لتجد فيه عالمك الخاص والذي تستطيع أن تلجأ إليه بسهولة للتزود بجرعة ضرورية من المرح تساعدك علي إعادة شحن طاقتك ومعاودة النشاط لذا فإننا اليوم نقدم لك بعض الأفكار المتنوعة لغرف المرح التي حرصنا فيها علي محاولة إرضاء كل الأذواق.

1- بار في البيت

homify بلكونة أو شرفة Brown
homify

homify
homify
homify

يمكنكم تصميم زاوية في غرفة المعيشة على ستايل الملاهي والكافيهات حيث يمكنكم الاستمتاع باستضافة أصدقائكم لمشاهدة المباريات والجلوس في أجواء كأنكم تسهرون في الخارج!.

هذه التصميمات عادة ما تجعل الضيوف ينبهرون ويستمتعون بقضاء وقتهم بضيافتكم.

2. طاولة البلياردو

White gloss units used in the play room linking to the kitchen Kitchencraft غرفة الميديا
Kitchencraft

White gloss units used in the play room linking to the kitchen

Kitchencraft
Kitchencraft
Kitchencraft

أنظر كم هي رائعة تلك الغرفة بألوانها الهادئة التي تبعث علي الإسترخاء والإندماج في أجواء المرح المصاحبة لطاولة البلياردو مع شاشة التلفاز لتمكنك من متابعة مباراة فريقك المفضل بينما تحتسي مشروبك و تتبادل الأدوار مع رفقاء اللعب.

3. بساطة وراحة

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة الميديا
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

أفضل ما في الأمر هو أن تصميم غرفة للمرح يمكن أن يكون بمكونات غاية في البساطة و مساحة ليست بكبيرة فكما نري في هذه الصورة فإن كل ما تحتاج إليه هو بعض كراسي البين باج والوسائد والتي توفر إحساساً بالراحة والإنطلاق في نفس الوقت مع مائدة منخفضة لقضاء وقت رائع في ممارسة مختلف الألعاب اللوحية (board games) والورقية مع الأصدقاء والأقارب، كما يمكنك الإستمتاع بألحان الجيتار مع فتح الباب المؤدي على الحديقة الخارجية في جلسة كهذه لتشعرك وكأنك في جلسة سمر.

​4. تنس الطاولة

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة الميديا
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

نجد هنا مثال لإستغلال عبقري للجراج بوضع طاولة لتنس الطاولة والتي تحتاج لحرية الحركة المتوفرة في مساحة خالية من الأغراض كهذه، بالإضافة إلي الخصوصية التي تحتاجها عند دعوة الأصدقاء لقضاء وقت صاخب مع كثير من المرح.

5.السينما المنزلية

Home Cinéma, Dynamic Home Cinéma Dynamic Home Cinéma غرفة الملتيميدياأجهزة إلكترونية
Dynamic Home Cinéma

Dynamic Home Cinéma
Dynamic Home Cinéma
Dynamic Home Cinéma

الغرفة التي نراها في الصورة هي بمثابة الحلم للكثير من عشاق السينما ومحبي مشاهدة الأفلام فهي تجمع بين راحة بيتك و أجواء السينما التي تأخذك إلي عوالم أخري داخل شاشتها العملاقة، فلم يدخر المصممون أي جهد في إدراج كافة التفاصيل من إضاءة ووضوح زاوية الرؤية مع رفع الصف الخلفي من الكراسي ليتسني للجميع مشاهدة ممتعة.

6.وداعاً للأسلاك

Stand on the headphones "IT 1" Meble Autorskie Jurkowski غرفة الملتيميديااكسسوارات إليكترونية
Meble Autorskie Jurkowski

Stand on the headphones IT 1

Meble Autorskie Jurkowski
Meble Autorskie Jurkowski
Meble Autorskie Jurkowski

مع هذا الحامل العملي الأنيق لسماعة الرأس ستصبح الحياة أسهل كثيراً حيت أنه سيصبح لديك مكان محدد لعنصر لا غني عنه في عالمك الترفيهي بجانب أنه يوفر حاملاً لذاك السلك الذي يشكل تشابكه صداعاً مزمناً.

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7. ألعاب الفيديو

homify غرفة الملتيميديااكسسوارات إليكترونية
homify

homify
homify
homify

لا يتطلب الأمر الكثير لمحبي ألعاب الفيديو، فقط جهاز الإكس بوكس أو بلاي ستيشن مع شاشة كبيرة كتلك في الصورة مع إضاءة خلفية تمنحك وهجاً خاصاً يعزز من إحساسك بالعوالم السحرية التي تخوض فيها و لا مانع من كرسي بسيط بألوان مبهجة كالموجود أمامنا لمزيد من الراحة.

8. الشطرنج

Metamorphic Games Table Rupert Bevan Ltd غرفة الملتيميدياأثاث
Rupert Bevan Ltd

Metamorphic Games Table

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

الشطرنج لعبة تحتاج تركيز شديد فإذا كنت ممن يمارسونها فأنت بحاجة لتصميم يحقق لك الصفاء الذهني وهو ما نراه هنا بأناقة المساحة فيمكنك إضافة ركن في غرفة المعيشة، مع مراعاة الإقلال من المشتتات. فهنا تم إضافة السجادة ذات النمط الهندسي الموحي بالتكامل مع رقعة الشطرنج تعتليها مائدة مثالية للعب بأدراجها حيث يرقد ضحاياك من جنود خصمك.

منزلك ممل؟.. لنضف بعض المرح
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