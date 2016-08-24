8 أفكار لغرف التسلية والميديا للكبار

مهما ثقلت أعباء وهموم الحياة الملقاة علي عاتقك، فلابد أن تمنح نفسك الفرصة للحصول علي بعض المرح. فلا شك أنه من الرائع أن تقوم برحلة ما قد تكون إلي الشاطيء للإستجمام أو إلي مدينة الملاهي ولكن مع كثرة المسئوليات فنادراً ما يتوفر الوقت الكافي لقضاءه في رحلة كتلك فأنت بحاجة إلي مدخل قريب سانح إلي عالم المرح لتجد فيه عالمك الخاص والذي تستطيع أن تلجأ إليه بسهولة للتزود بجرعة ضرورية من المرح تساعدك علي إعادة شحن طاقتك ومعاودة النشاط لذا فإننا اليوم نقدم لك بعض الأفكار المتنوعة لغرف المرح التي حرصنا فيها علي محاولة إرضاء كل الأذواق.
يمكنكم تصميم زاوية في غرفة المعيشة على ستايل الملاهي والكافيهات حيث يمكنكم الاستمتاع باستضافة أصدقائكم لمشاهدة المباريات والجلوس في أجواء كأنكم تسهرون في الخارج!.
هذه التصميمات عادة ما تجعل الضيوف ينبهرون ويستمتعون بقضاء وقتهم بضيافتكم.
أنظر كم هي رائعة تلك الغرفة بألوانها الهادئة التي تبعث علي الإسترخاء والإندماج في أجواء المرح المصاحبة لطاولة البلياردو مع شاشة التلفاز لتمكنك من متابعة مباراة فريقك المفضل بينما تحتسي مشروبك و تتبادل الأدوار مع رفقاء اللعب.
أفضل ما في الأمر هو أن تصميم غرفة للمرح يمكن أن يكون بمكونات غاية في البساطة و مساحة ليست بكبيرة فكما نري في هذه الصورة فإن كل ما تحتاج إليه هو بعض كراسي البين باج والوسائد والتي توفر إحساساً بالراحة والإنطلاق في نفس الوقت مع مائدة منخفضة لقضاء وقت رائع في ممارسة مختلف الألعاب اللوحية (board games) والورقية مع الأصدقاء والأقارب، كما يمكنك الإستمتاع بألحان الجيتار مع فتح الباب المؤدي على الحديقة الخارجية في جلسة كهذه لتشعرك وكأنك في جلسة سمر.
نجد هنا مثال لإستغلال عبقري للجراج بوضع طاولة لتنس الطاولة والتي تحتاج لحرية الحركة المتوفرة في مساحة خالية من الأغراض كهذه، بالإضافة إلي الخصوصية التي تحتاجها عند دعوة الأصدقاء لقضاء وقت صاخب مع كثير من المرح.
الغرفة التي نراها في الصورة هي بمثابة الحلم للكثير من عشاق السينما ومحبي مشاهدة الأفلام فهي تجمع بين راحة بيتك و أجواء السينما التي تأخذك إلي عوالم أخري داخل شاشتها العملاقة، فلم يدخر المصممون أي جهد في إدراج كافة التفاصيل من إضاءة ووضوح زاوية الرؤية مع رفع الصف الخلفي من الكراسي ليتسني للجميع مشاهدة ممتعة.
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مع هذا الحامل العملي الأنيق لسماعة الرأس ستصبح الحياة أسهل كثيراً حيت أنه سيصبح لديك مكان محدد لعنصر لا غني عنه في عالمك الترفيهي بجانب أنه يوفر حاملاً لذاك السلك الذي يشكل تشابكه صداعاً مزمناً.
لا يتطلب الأمر الكثير لمحبي ألعاب الفيديو، فقط جهاز الإكس بوكس أو بلاي ستيشن مع شاشة كبيرة كتلك في الصورة مع إضاءة خلفية تمنحك وهجاً خاصاً يعزز من إحساسك بالعوالم السحرية التي تخوض فيها و لا مانع من كرسي بسيط بألوان مبهجة كالموجود أمامنا لمزيد من الراحة.
الشطرنج لعبة تحتاج تركيز شديد فإذا كنت ممن يمارسونها فأنت بحاجة لتصميم يحقق لك الصفاء الذهني وهو ما نراه هنا بأناقة المساحة فيمكنك إضافة ركن في غرفة المعيشة، مع مراعاة الإقلال من المشتتات. فهنا تم إضافة السجادة ذات النمط الهندسي الموحي بالتكامل مع رقعة الشطرنج تعتليها مائدة مثالية للعب بأدراجها حيث يرقد ضحاياك من جنود خصمك.