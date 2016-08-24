8 أفكار لغرف التسلية والميديا للكبار

أفضل ما في الأمر هو أن تصميم غرفة للمرح يمكن أن يكون بمكونات غاية في البساطة و مساحة ليست بكبيرة فكما نري في هذه الصورة فإن كل ما تحتاج إليه هو بعض كراسي البين باج والوسائد والتي توفر إحساساً بالراحة والإنطلاق في نفس الوقت مع مائدة منخفضة لقضاء وقت رائع في ممارسة مختلف الألعاب اللوحية (board games) والورقية مع الأصدقاء والأقارب، كما يمكنك الإستمتاع بألحان الجيتار مع فتح الباب المؤدي على الحديقة الخارجية في جلسة كهذه لتشعرك وكأنك في جلسة سمر.