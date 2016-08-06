منزل العائلة الصيفي

نعرض لكم اليوم مشروعاً بنكهة عطلة الصيف والذي يقع في إحدي أكثر الأماكن شعبية في أشهر الصيف وهو منزل يجمع ما بين البساطة والراحة في مكان واحد مع إحترام طريقة التصميم للمباني المحلية المحيطة فعلي الرغم من طابعه المودرن إلا أنه لا يخلق أي تباين درامي مع المباني من حوله.

مكتب التصميم لهذا المشروع ARCHDESIGN | LX والذي تم تأسيسه في عام 2008 من قبل مجموعة من الشباب والذين تمكنوا من مزج الإبتكار والإبداع مع الحرفية العالية عبر كل مراحل هذا المشروع فهم دائماً ما يضعون نصب أعينهم التنوع والقدرة علي التعاون فيما بينهم للتغلب علي التحديات المختلفة في مجال التصميم والعمارة كما سنري في هذا المشروع.