منزل العائلة الصيفي

نعرض لكم اليوم مشروعاً بنكهة عطلة الصيف والذي يقع في إحدي أكثر الأماكن شعبية في أشهر الصيف وهو منزل يجمع ما بين البساطة والراحة في مكان واحد مع إحترام طريقة التصميم للمباني المحلية المحيطة فعلي الرغم من طابعه المودرن إلا أنه لا يخلق أي تباين درامي مع المباني من حوله.
مكتب التصميم لهذا المشروع ARCHDESIGN | LX والذي تم تأسيسه في عام 2008 من قبل مجموعة من الشباب والذين تمكنوا من مزج الإبتكار والإبداع مع الحرفية العالية عبر كل مراحل هذا المشروع فهم دائماً ما يضعون نصب أعينهم التنوع والقدرة علي التعاون فيما بينهم للتغلب علي التحديات المختلفة في مجال التصميم والعمارة كما سنري في هذا المشروع.
متموقعاً في Mexilhoeira Grande في البرتغال هذا المشروع محاط بساحل مليء بالشواطيء الرائعة كما يتمتع بالطقس الإستثنائي الذي تمتاز به هذه المنطقة، هذا المنزل هو جزء من سلسلة ممتدة من المنازل والتي علي الرغم من تقاربهم إلا أنه يضمن إستقلاليته من خلال المشهد الحصري المطل عليه المنزل.
تظهر بعض الخصائص التقليدية للطراز المعماري لمنطقة الألجارفي في البرتغال في هذا المبني من خلال الخطوط البسيطة والأحجام الخفيفة كما يتحقق التوازن في الأشكال المينيمال مع وجود الخامات التقليدية، و الذي يخلق جواً من الترحاب فنجد أن اللون الأبيض الطاغي علي الواجهة قد تم إدخال بلاطات الأرضية البرتغالية عليه.
تم إنشاء المنزل حول فناء داخلي والذي يلعب دوراً محورياً في مختلف نواحي المعيشة فإمتلاك حوش مركزي كهذا يضمن التهوية الجيدة للمنزل ودخول الضوء الطبيعي، كما أن هذه المساحة مسئولة عن توزيع المناطق المتعددة للبيت بما يضمن سلاسة و فاعلية القدرة علي الحركة بين مساحات المنزل. فجزء كبير من الواجهات منفتحة علي الخارج من خلال فتحات كبيرة تسمح للمحيط و المناظر المطلة أن تساهم في جمال و فاعلية التصميم.
كمعظم المباني السكنية الموجودة علي إرتفاع تم توزيع المساحات رأسياً لذا نجد أن الطابق السفلي يشتمل علي معظم أماكن المعيشة كغرفة المعيشة والمطبخ والحمام أما المناطق التي تستدعي قدراً أكبر من الحميمية والخصوصية فتم تحديدها في الطابق العلوي وعلي الرغم من سعي المصممين لفصل المساحات فإنها لا تزال تحتفظ بترابطها من خلال الفناء الداخلي مما يخلق إحساساً بالألفة.
يتمتع المنزل بأكمله بمنظر فريد مطل علي المساحات الطبيعية لمنطقة الألجريف فهو يتمتع بمناخ مميز علي مدار السنة علاوةً علي قربه من البحر. علي الرغم مما يبدو من المشروع من بساطة فإنك تستطيع أن تعاين الإهتمام بالتفاصيل بنفسك بمطالعة التفاصيل.
هذا المسقط يظهرالتقسيمة الداخلية للمنزل،فدعونا نقرأ أهم التفاصيل معاً. المدخل من خلال الشرفة الخارجية مؤدي إلى غرفة المعيشة، والتي تؤل إلى غرفة طعام مفتوحة على المطبخ و الذي له جزء تابع للتخزين والغسيل. الفناء الداخلي مفتوح عليه غرفة الطعام، غرفة النوم و الممرالمؤدي للسلم.