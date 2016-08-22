بيت مثالي من طابقين لأسرة عصرية

لدينا في هذه الغرفة الواقعة في الطابق الأول ديكورات بسيطة وأثاث غير منقوش وأضواء خافتة وهادئة، حيث الأثاث الأبيض الذي يتكون من أريكتين من القماش الأبيض وعليها وسائد صغيرة سوداء مع المنضدة الزجاجية بعجلات صغيرة تسمح بتنقلها بسهولة، إلى جانب شاشة التلفزيون الكبيرة على منضدة خشبية عريضة.

الأرضية خشبية والجدران خرسانية بيضاء كما تمتد الغرفة إلى غرفة السفرة مع تلك الإضاءة الخافتة التي تعطي رونق خاص للمكان.