بيت مثالي من طابقين لأسرة عصرية

هذا البيت ليس في الأحلام، ولكنه في روما، حيث تفاصيله البسيطة التي تعطيه رونق خاص وتضعه في خانة المنازل المميزة، تلك التفاصيل الدقيقة والديكورات الهادئة والغرف الحديثة المقسمة في طابقين قد تم إنشائهم على مساحة 190 متر.
وهنا نلقي جولة بين الصور المزهلة للمنزل بتفاصيله.
لدينا في هذه الغرفة الواقعة في الطابق الأول ديكورات بسيطة وأثاث غير منقوش وأضواء خافتة وهادئة، حيث الأثاث الأبيض الذي يتكون من أريكتين من القماش الأبيض وعليها وسائد صغيرة سوداء مع المنضدة الزجاجية بعجلات صغيرة تسمح بتنقلها بسهولة، إلى جانب شاشة التلفزيون الكبيرة على منضدة خشبية عريضة.
الأرضية خشبية والجدران خرسانية بيضاء كما تمتد الغرفة إلى غرفة السفرة مع تلك الإضاءة الخافتة التي تعطي رونق خاص للمكان.
مدخل هادىء وبسيط، حيث الباب الخشبي الكبير المطلي باللون الأبيض، مع الأرضية الخشبية العادية، وبالجانب يوجد رف أبيض خشبي بسيط يحمل فوقه لوحة فنية بسيطة معلقة في الجدار، يقود المدخل بعد ذلك الشرفة التي تمتد إلى جانب الطابق كله وتملىء المكان.
لدينا في هذا البيت غرفة طعام بسيطة ومميزة تمتد من غرفة المعيشة وتقع أمام الشرفة، حيث المنضدة الزجاجية والكراسي البيضاء، إلى جانب الجدار الذي يحمل رسمة فنية كبيرة، مع الجدران الخرسانية البيضاء والسقف المرصع بوحدات الإضاءة البسيطة، مع الأرضية الخشبية الهادئة.
في هذا البيت يوجد غرفة مكتب صغيرة بأثاث جلدي أنيق، حيث الأريكة الجلدية السوداء، والكرسي الجلدي الأبيض، مع مجموعة الأرفف التي تحمل الكتب، هذا بالإضافة إلى الأرضية الخشبية البنية، والشرفة ذات الباب الزجاجي والتي تحمل بداخلها مجموعة من الكراسي ومنضدة صغيرة للجلوس داخل الشرفة.
في هذه المساحة البسيطة تتوفر كل سبل الراحة داخل هذا المطبخ العصري، حيث الأثاث الأسود للمطبخ بجانب منضدة وكرسي باللون الأبيض، كل هذا إلى جانب السقف البسيط المرضع بوحدات الإضاءة التي تنير المكان، مع الجدران الخرسانية البيضاء والأرضية السيراميكية من البيج الغامق.
تلك الغرفة العصرية الهادئة ذات الديكورات البسيطة، حيث السرير الخشبي الأبيض، مع المفرش الرمادي المضلع، والسقف المنقوش على شكل بيت للنور، حيث وحدات الإضاءة التي تسكنه وتعطي إضاءة خافتة للغرفة، إلى جانب قطعة الأثاث الخشبية امام السرير وتحمل فوقها مجموعة من الكتب.
هذا إضافة إلى النافذة البيضاء التي تعطي تهوية جيدة للغرفة، والجدران الخرسانية البيضاء والأرضية الخشبية البسيطة.
يتيح هذا البيت خزانة ملابس بيسطة بيضاء اللون، تتكون من ركنين وبها مجموعة من الأرفف ووحدة إضاءة صغيرة، إلى جانب أنها مصنوعة من الخشب المتين المطلي بالأبيض، وهذا كله إلى جانب الأرضية الخشبية.
لدينا هنا حمام بسيط في تصميمه وعصري حديث يتميز بألوانه الفاتحة، حيث الباب الخشبي البسيط، والجدران من السيراميك الأبيض، إلى جانب انعزل مكان الاستحمام المصنوع من جدران سيراميكية بنية ومغلق ببواب زجاجية شفافة، ينفصل عن بقية الحمام نفسه، إلى جانب أثاث الحمام المصنوع من السيراميك الأبيض، وفوقه مراّة كبيرة، وأرضية سيراميكية بيضاء.
غرفة نوم الأطفال غالبًا ما تكون بسيطة ومُبهجة وبألوان مميزة، ونجد ذلك في الغرفة الخاصة بهذا المنزل، والتي تتمتع بالجدران البيضاء وفي الواجهة يمتلىء أحد هذه الجدران بالألوان العصرية لتعطي اختلاف وتلفت الانتباه، إلى جانب الأريكة من اللون اللبني الفاتح مع الوسائد البيضاء، إلى جانب الشرفة الزجاجية التي تحمل بداخلها أشجار خضراء، ونجد أن الإضاءة جيدة في المكان ومنضدة وكرسي المكتب الخاصة بالمذاكرة.
ويضم الجزء الثاني من الغرفة سرير خشبي صغير، ودولاب باللون الفيروزي، إلى جانب رف يحمل مجموعة كتب، وبعض النقوش الجغرافية على الحائط، إلى جانب السجادة البيضاء الصغيرة على الأرضية الخشبية.
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