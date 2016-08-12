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10 تصميمات ملهمة لتجديد حمامك الصغير

هنادى موسى هنادى موسى
CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
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يعد الحمام من الغرف الأساسية بكل منزل والتى نستخدمها بشكل مستمر للمهام المختلفة، لذلك نحرص على الإهتمام بتصميمها بعملية وأناقة تنشر الراحة بالمكان لتتناسق تصميمات المنزل بأكمله.

وحتى عند تخصيص مساحة محدودة له يمكننا تصميم حمام مميز بإختيار تصميم محترف لا يجعل من المساحة عائق للإبداع، وإن كنت تفكر بتجديد حمامك بالتأكيد ستلهمك تلك التصميمات ببعض الأفكار التى تجدد من روح الغرفة.

1- تصميم مبهج

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

رغم بساطة هذا التصميم، إلا أن استخدام جدار من الرخام يملأ المكان بجو من الاناقة ويميز ديكور الغرفة كما يعطى إنطباع بزيادة مساحة الغرفة.

2- لمسة من الطبيعة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هنا تصميم بسيط للغاية يتميز بدمج مواد من الطبيعة فى تزيين جدار الغرفة ليضيف لمسة مميزة تتماشى مع الإضاءة الطبيعية التى تنير الغرفة مع وجود زهور بسيطة كل تلك التفاصيل تملأ الغرفة بجو من الراحة.

3- أناقة اللون الأسود

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

قلما يستخدم اللون الأسود فى طلاء جدران الحمامات إلا أنه يميز الغرفة بأناقة لا تنتهى خاصة مع إضاءة مناسبة.

4- جدران مزينة بالموزيك

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لتضفى بعض الحيوية والذوق الخاص بالغرفة يمكن أن نزين الجدران بألوان باهية وخامات مختلفة تعمل كديكور بسيط لا يحتاج لأى مساحة. وهنا كانت الألوان من نصيب الأزرق بدرجاته المختلفة التى تملأ المكان بجو من الراحة والإسترخاء.

5- إضاءة غير تقليدية

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos حمام
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

تشكل الإضاءة عنصر أساسى فى ديكور الغرف، واستخدم هذا التصميم إضاءة غير تقليدية موزعة على الجدران والحوض تجعل من الغرفة عالم ساحر منفصل عن الجو التقليدى بالمنزل.

6- ليس هناك حدود للخيال

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

الدقة فى اختيار كل تفاصيل ديكور الغرفة يجعل من المساحات المحدودة مساحات واسعة غير منتهية، فهذا الحمام الفاخر اُختيرت مكوناته بعناية فائقة فكونت صورة نهائية أنيقة وتعطى الإنطباع بأنها غرفة معيشة!

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7- سحر المرايا

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

بجانب تفرد جدران هذا التصميم وديكوره البسيط المتمثل فى اللوحة المعلقة والمرآة الكبيرة، تعمل هذه المرآة على مضاعفة مساحة الغرفة فلا تصبح هذه المساحة المحدودة عائقًا كبيرًا.

8- تمازج الطبيعة مع النمط العصرى

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

قد يناسبك هذا التصميم الفريد إن كنت تملك منزل فى مزرعة أو فى قلب الطبيعة، فتمزج بسهولة بين مواد الطبيعة من خشب ونباتات وأحجار.

9- تخصيص ركن مميز

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

يمكنك تخصيص ركن خاص لتميزه بالديكورات المميزة بدلًا من توزيع الديكور فى كل مكان خاصة مع المساحة الضيقة، فقد يعطى ذلك انطباع بتكدس الأشياء فى المكان.

10- إضاءات موزعة

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

يتميز هذا التصميم بتوزيع مختلف للإضاءات الصغيرة(الأسبوت) حتى تصل الإضاءة لكل ركن بالغرفة، كما تتناغم مع الإضاءة الطبيعية التى تنير الغرفة مما يضفى جو من السحر والحيوية على الغرفة.

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