10 تصميمات ملهمة لتجديد حمامك الصغير

يعد الحمام من الغرف الأساسية بكل منزل والتى نستخدمها بشكل مستمر للمهام المختلفة، لذلك نحرص على الإهتمام بتصميمها بعملية وأناقة تنشر الراحة بالمكان لتتناسق تصميمات المنزل بأكمله.
وحتى عند تخصيص مساحة محدودة له يمكننا تصميم حمام مميز بإختيار تصميم محترف لا يجعل من المساحة عائق للإبداع، وإن كنت تفكر بتجديد حمامك بالتأكيد ستلهمك تلك التصميمات ببعض الأفكار التى تجدد من روح الغرفة.
رغم بساطة هذا التصميم، إلا أن استخدام جدار من الرخام يملأ المكان بجو من الاناقة ويميز ديكور الغرفة كما يعطى إنطباع بزيادة مساحة الغرفة.
هنا تصميم بسيط للغاية يتميز بدمج مواد من الطبيعة فى تزيين جدار الغرفة ليضيف لمسة مميزة تتماشى مع الإضاءة الطبيعية التى تنير الغرفة مع وجود زهور بسيطة كل تلك التفاصيل تملأ الغرفة بجو من الراحة.
قلما يستخدم اللون الأسود فى طلاء جدران الحمامات إلا أنه يميز الغرفة بأناقة لا تنتهى خاصة مع إضاءة مناسبة.
لتضفى بعض الحيوية والذوق الخاص بالغرفة يمكن أن نزين الجدران بألوان باهية وخامات مختلفة تعمل كديكور بسيط لا يحتاج لأى مساحة. وهنا كانت الألوان من نصيب الأزرق بدرجاته المختلفة التى تملأ المكان بجو من الراحة والإسترخاء.
تشكل الإضاءة عنصر أساسى فى ديكور الغرف، واستخدم هذا التصميم إضاءة غير تقليدية موزعة على الجدران والحوض تجعل من الغرفة عالم ساحر منفصل عن الجو التقليدى بالمنزل.
الدقة فى اختيار كل تفاصيل ديكور الغرفة يجعل من المساحات المحدودة مساحات واسعة غير منتهية، فهذا الحمام الفاخر اُختيرت مكوناته بعناية فائقة فكونت صورة نهائية أنيقة وتعطى الإنطباع بأنها غرفة معيشة!
بجانب تفرد جدران هذا التصميم وديكوره البسيط المتمثل فى اللوحة المعلقة والمرآة الكبيرة، تعمل هذه المرآة على مضاعفة مساحة الغرفة فلا تصبح هذه المساحة المحدودة عائقًا كبيرًا.
قد يناسبك هذا التصميم الفريد إن كنت تملك منزل فى مزرعة أو فى قلب الطبيعة، فتمزج بسهولة بين مواد الطبيعة من خشب ونباتات وأحجار.
يمكنك تخصيص ركن خاص لتميزه بالديكورات المميزة بدلًا من توزيع الديكور فى كل مكان خاصة مع المساحة الضيقة، فقد يعطى ذلك انطباع بتكدس الأشياء فى المكان.
يتميز هذا التصميم بتوزيع مختلف للإضاءات الصغيرة(الأسبوت) حتى تصل الإضاءة لكل ركن بالغرفة، كما تتناغم مع الإضاءة الطبيعية التى تنير الغرفة مما يضفى جو من السحر والحيوية على الغرفة.