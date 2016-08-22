منزل العائلة الكبيرة على الطراز الأمريكي

يعد هذا المشروع العصري من أجمل المنازل التي صممت على الطريقة الأمريكية، حيث التصميمات الحديثة والديكورات الرائعة، حيث ان المنازل الأمريكية لها سحرها الخاص وتصميماتها الفريدة، ولذلك نقدم لك اليوم منزل بسيط لأسرة كبيرة تراها حينما تأخذ جولة بين تلك الصور التي اختارناها لك.
تعد واجهة المنزل أهم ما يميزه عن غيره، ولذلك فإن الواجهة المميزة لهذا التصميم تعطي له رونق خاص ومظهر نيق، حيث الجدران الخرسانية المطلية باللون البيج، مع السقف المثلث المضلع والمطلي باللون الرمادي، يأتي هذا بجانب مدخل المنزل الرخامي وعلى جانبيه الحديقة الخضراء البسيطة التي تزين المدخل وتضيف له سحر وجمال.
تبدو النوافذ مميزة مصنوعة من الزجاج والإطار الخشبي، كما انها كثيرة لكي تعطي تهوية أكثر للمكان. إضافة إلى ذلك بإنها تطل بأكملها على الحديقة المنزلية، والتي يفضلها عنها سور المنزل الحجري المطلي باللون الرمادي.
تمتاز غرفة المعيشة بالبساطة وألوانها الهادئة حيث الأثاث مختلف الألوان، والذ ينقسم إلى أريكة بنفسجية ومنضدة بيضاء، وكرسي رمادي اللون أمام المدفئة، وتضم الغرفة شاشة تلفزيون كبيرة، هذا إلى جانب الأرضية الخشبية البسيطة والجدران الخرسانية والحجرية، والسقف الذي تشكله مجموعة الأعمدة الحديدية.
في الجزء التاني يتضح الشكل أكثر لغرفة المعيشة الواسعة والبسيطة، والتي تمتد لتنتهي بشرفة جميلة من أبواب زجاجية وإطار خشبي، كما تطل من الخارج على الحديقة الخارجية للمنزل.
لدينا غرفة طعام بألوان مبهجة وبسيطة، حيث المنضدة الخشبية الطويلة، وعليها الكراسي البنفسجية، إلى جانب الاريكة الخضراء، والسقف الذي يتدلى منه وحدات الإضاءة في شكل رائع، إلى جانب الأرضية الخشبية التي تنتهي عند سيراميك المطبخ، ولدينا أيضًا دولاب خشبي صغير وفوقه المراّه بشكلها البسيط والتي تعطي اتساع للمكان.
ويأتي المطبخ مفتوحًا على غرفة الطعام، بأثاثه الخشبي البني البسيط، حيث الأرضية السيراميكية باللون البيج، والجدران الخرسانية التي تنقسم بين الأبيض والرمادي، والسقف الخرساني المرصع بوحدات الإضاءة البسيطة في المطبخ، فقط تم اختيار ديكور المطبخ بعناية فائقة كي يكون مصنع طعامك مريح ومُدعم بكل ما تحتاج إليه، إلى جانب كونه جيد التهوية حيق النافذتين الصغيرتين في واجهة المطبخ.
غرفة النوم المميزة ذات السقف المائل، والجدران الرمادية، والأرضية الخشبية البسيطة، والسرير الخشبي مع المفرش الأبيض، إلى جانب وجود شرفة صغيرة بالغرفة تجعلها جيدة التهوية، إضافة إلى مجموعة الأرفف التي يمكن أن تحمل بداخلها مستلزمات الأفراد.
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