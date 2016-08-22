منزل العائلة الكبيرة على الطراز الأمريكي

ويأتي المطبخ مفتوحًا على غرفة الطعام، بأثاثه الخشبي البني البسيط، حيث الأرضية السيراميكية باللون البيج، والجدران الخرسانية التي تنقسم بين الأبيض والرمادي، والسقف الخرساني المرصع بوحدات الإضاءة البسيطة في المطبخ، فقط تم اختيار ديكور المطبخ بعناية فائقة كي يكون مصنع طعامك مريح ومُدعم بكل ما تحتاج إليه، إلى جانب كونه جيد التهوية حيق النافذتين الصغيرتين في واجهة المطبخ.