12 فكرة لأرضيات مدهشة

من بين كل مكونات المنزل تلعب الأرضية دورالحصان الأسود متخذةً علي عاتقها عبء خطي قاطني البيت ومحتوياته، فالأرضية كثيراً ما تكون عنصراً مهمل ملطخ بوسخ الأقدام والفوضي فهي بطل غير متوج. كما أن الأرضية عنصر هام وحيوي في تحديد مدي عملية المنزل وسهولة الحركة بالإضافة إلي كونها أساسية في نجاح أو فشل الشكل الجمالي للمسكن.
فتقديراً لهذا العنصر المهمل، قمنا بتجميع 12 من خيارات الأرضية المفضلة والتي تتنوع ما بين الأرضيات الخشبية الداكنة والبلاطات الملونة فقد حرصنا علي إرضاء كافة الأذواق.
إذا كنت من محبي التصميمات الداخليه باللون الأبيض فهذه غرفة مثالية لك، فهي براقة، ملساء وفي غاية الأناقة. هذه المساحة تنطق بالجاذبية بأرضيتها اللامعة التي تندمج مع التصميم بكل سلاسة.
بلاطات سيراميك ذات مظهر الخشبي تتمتع بشعبية جارفة مؤخراً فهي بديل أنيق وأسهل في العناية مقارنة بالأرضية الخشبية الحقيقية، و خاصة بطابعها الذي يتماشي مع الموضة، فتضيف هذه البلاطات جمالاً وعصرية لبيتك.
لا يمكن لأحد إنكار الرقي والعظمة المتجلية في الرخام والتي تتحدي عامل الزمن، كما نرى في هذه الغرفة المرصعة بالكامل ببلاطات رخامية ضخمة تبعث في النفس إحساساً بالأناقة والذوق الرفيع.
من الصعب ألا تغرم بهذه الصالة الملونة ذات الطابع التاريخي والتي تجلب للمكان إحساساً بالطاقة والحيوية بألوان أرضيتها البديعة، فبإختيار البلاطات الملونة يمكنك إحياء وكسر ملل المطبخ، غرفة المعيشة، الشرفة أو المدخل.
في هذا المثال نري غرفة ذات طابع إسكندنافي، مشرقة ورحبة بفضل أرضيتها الخشبية المطلية باللون الأبيض و تعزز البساطة المتبعة في هذا التصميم.
إذا كنت تسعي إلي خلق تأثيراً دراماتيكاً فلتناظر هذا المزيج الرائع من الخشب والبلاط، فالتباين بين فحمية البلاطات ودفء الخشب مذهل و يجعل المدخل منظراً بديعاً يصعب نسيانه.
دائما ما كانت الخرسانة المصقولة ضمن خياراتنا المفضلة لملائمتها للعديد من التصاميم المختلفة فكما نري هنا قد تم مزجها مع درجات محايدة و أثاث بسيط. فهي الأرضية المثالية لبيت مودرن أنيق.
نري هنا أرضية مختلفة، فهي منسوجة فتبدو كما لو كانت حشائش البحر، فهي تبث إحساساً بالراحة، الدفئ والجمال.
إذا كنت تريد طراز مينيمال لبيتك فيمكنك أن تقوم بتركيب بلاطات بيضاء ضخمة مع إرجاع الأثاث ليكون قريب من الحائط، فكما في المثال، نري أن هذا البيت يحقق التوازن المثالي بين الدفء والبساطة الشديدة.
قليلون هم من لا يحبون الأرضية الباركيه الغنية والصامدة أمام إختبار الزمن وهنا في المثال نراه بدرجتان متفاوتان بلون الخشب الطبيعي، وبخطوط تشع جاذبية و تلائم مسكناً فخماً وراقي.
لم نكن لنحلم بغرفة تتمتع بشخصية أغني من الماثلة أمامنا في الصورة فبدفء الحجارة تدب الحياة في المكان ومع تباينها مع الحائط ذو اللون الأزرق الداكن، تكتمل روعة وإبهار هذا المزيج الفريد من نوعه.
ما أجمل الأرضية ذات الملمس، فهي مثيرة، دافئة و مميزة. و خاصة بلونها الداكن الغير معتاد للأرضيات الخشبية، كما أنها تتناسب مع الطراز الإنتقائي العفوي.