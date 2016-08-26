الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 فكرة لأرضيات مدهشة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Geometric (Victorian) Tiles, Original Features Original Features جدران وأرضياتبلاط
Loading admin actions …

من بين كل مكونات المنزل تلعب الأرضية دورالحصان الأسود متخذةً علي عاتقها عبء خطي قاطني البيت ومحتوياته، فالأرضية كثيراً ما تكون عنصراً مهمل ملطخ بوسخ الأقدام والفوضي فهي بطل غير متوج. كما أن الأرضية عنصر هام وحيوي في تحديد مدي عملية المنزل وسهولة الحركة بالإضافة إلي كونها أساسية في نجاح أو فشل الشكل الجمالي للمسكن.

فتقديراً لهذا العنصر المهمل، قمنا بتجميع 12 من خيارات الأرضية المفضلة والتي تتنوع ما بين الأرضيات الخشبية الداكنة والبلاطات الملونة فقد حرصنا علي إرضاء كافة الأذواق.

1.​الأبيض الجذاب

A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH غرفة المعيشة
lifelife GmbH

lifelife GmbH
lifelife GmbH
lifelife GmbH

إذا كنت من محبي التصميمات الداخليه باللون الأبيض فهذه غرفة مثالية لك، فهي براقة، ملساء وفي غاية الأناقة. هذه المساحة تنطق بالجاذبية بأرضيتها اللامعة التي تندمج مع التصميم بكل سلاسة.

2.​مظهر خشبي عصري

Colorado Wengue Wood Effect Porcelain Tile The London Tile Co. جدران وأرضياتبلاط
The London Tile Co.

Colorado Wengue Wood Effect Porcelain Tile

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

بلاطات سيراميك ذات مظهر الخشبي تتمتع بشعبية جارفة مؤخراً فهي بديل أنيق وأسهل في العناية مقارنة بالأرضية الخشبية الحقيقية، و خاصة بطابعها الذي يتماشي مع الموضة، فتضيف هذه البلاطات جمالاً وعصرية لبيتك.

3.​عظمة الرخام

Luxuriöse Gästewohnung lädt zum Verweilen ein, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein غرفة المعيشة
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

لا يمكن لأحد إنكار الرقي والعظمة المتجلية في الرخام والتي تتحدي عامل الزمن، كما نرى في هذه الغرفة المرصعة بالكامل ببلاطات رخامية ضخمة تبعث في النفس إحساساً بالأناقة والذوق الرفيع.

4.​إشراقة الألوان

Geometric (Victorian) Tiles, Original Features Original Features جدران وأرضياتبلاط
Original Features

Geometric (Victorian) Tiles

Original Features
Original Features
Original Features

من الصعب ألا تغرم بهذه الصالة الملونة ذات الطابع التاريخي والتي تجلب للمكان إحساساً بالطاقة والحيوية بألوان أرضيتها البديعة، فبإختيار البلاطات الملونة يمكنك إحياء وكسر ملل المطبخ، غرفة المعيشة، الشرفة أو المدخل.

5.​أرضية اسكندينافية

Alvhem Mäkleri & Interiör - cover photo Magdalena Kosidlo غرفة المعيشة
Magdalena Kosidlo

Alvhem Mäkleri & Interiör – cover photo

Magdalena Kosidlo
Magdalena Kosidlo
Magdalena Kosidlo

في هذا المثال نري غرفة ذات طابع إسكندنافي، مشرقة ورحبة بفضل أرضيتها الخشبية المطلية باللون الأبيض و تعزز البساطة المتبعة في هذا التصميم.

6.​دخول درامي

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects جدران
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

إذا كنت تسعي إلي خلق تأثيراً دراماتيكاً فلتناظر هذا المزيج الرائع من الخشب والبلاط، فالتباين بين فحمية البلاطات ودفء الخشب مذهل و يجعل المدخل منظراً بديعاً يصعب نسيانه.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.​خرسانة لكل الأغراض

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

دائما ما كانت الخرسانة المصقولة ضمن خياراتنا المفضلة لملائمتها للعديد من التصاميم المختلفة فكما نري هنا قد تم مزجها مع درجات محايدة و أثاث بسيط. فهي الأرضية المثالية لبيت مودرن أنيق.

8​.أرضية دافئة

Apartamento JF, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة السفرة
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

نري هنا أرضية مختلفة، فهي منسوجة فتبدو كما لو كانت حشائش البحر، فهي تبث إحساساً بالراحة، الدفئ والجمال.

9.​من أجل طابع مينيمال

Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® غرفة المعيشة
HI-MACS®

HI-MACS®
HI-MACS®
HI-MACS®

إذا كنت تريد طراز مينيمال لبيتك فيمكنك أن تقوم بتركيب بلاطات بيضاء ضخمة مع إرجاع الأثاث ليكون قريب من الحائط، فكما في المثال، نري أن هذا البيت يحقق التوازن المثالي بين الدفء والبساطة الشديدة.

10.​الباركيه المعمر

Chevron laid Ash Grey Flooring homify غرفة المعيشة
homify

Chevron laid Ash Grey Flooring

homify
homify
homify

قليلون هم من لا يحبون الأرضية الباركيه الغنية والصامدة أمام إختبار الزمن وهنا في المثال نراه بدرجتان متفاوتان بلون الخشب الطبيعي، وبخطوط تشع جاذبية و تلائم مسكناً فخماً وراقي.

11.​غرفة ذات شخصية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لم نكن لنحلم بغرفة تتمتع بشخصية أغني من الماثلة أمامنا في الصورة فبدفء الحجارة تدب الحياة في المكان ومع تباينها مع الحائط ذو اللون الأزرق الداكن، تكتمل روعة وإبهار هذا المزيج الفريد من نوعه.

​12.أرضية ذات ملمس

Project: Berkshire Townhouse Chaunceys Timber Flooring غرفة المعيشة
Chaunceys Timber Flooring

Project: Berkshire Townhouse

Chaunceys Timber Flooring
Chaunceys Timber Flooring
Chaunceys Timber Flooring

ما أجمل الأرضية ذات الملمس، فهي مثيرة، دافئة و مميزة. و خاصة بلونها الداكن الغير معتاد للأرضيات الخشبية، كما أنها تتناسب مع الطراز الإنتقائي العفوي.

تأثير اللون الأحمر في الأثاث المنزلي
ما رأيك في هذه الأرضيات الرائعة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً