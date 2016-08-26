12 فكرة لأرضيات مدهشة

من بين كل مكونات المنزل تلعب الأرضية دورالحصان الأسود متخذةً علي عاتقها عبء خطي قاطني البيت ومحتوياته، فالأرضية كثيراً ما تكون عنصراً مهمل ملطخ بوسخ الأقدام والفوضي فهي بطل غير متوج. كما أن الأرضية عنصر هام وحيوي في تحديد مدي عملية المنزل وسهولة الحركة بالإضافة إلي كونها أساسية في نجاح أو فشل الشكل الجمالي للمسكن.

فتقديراً لهذا العنصر المهمل، قمنا بتجميع 12 من خيارات الأرضية المفضلة والتي تتنوع ما بين الأرضيات الخشبية الداكنة والبلاطات الملونة فقد حرصنا علي إرضاء كافة الأذواق.