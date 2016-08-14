تصميم الليفنج ..فن

تعتبر غرفة المعيشة أو الليفنج بمفهومها الحداثي أو الصالة بمفهومها القديم من أكبر المساحات في الشقة أو الفيلا المخصصة للمعيشة بشكل كبير، و خصوصاً في أكثر من وظيفة تقوم بها قديماً و حديثاً حيث كانت قديماً تستخدم كمكان لاستقبال الضيوف و تقديم الطعام و وجود السفرة أما الآن فقد اختلف مفهومها بعض الشيء لوجود التليفزيون كعامل أساسي فيها و المقاعد المقابلة لبعضها البعض كمكان للضيوف أو أهل المنزل لتبادل أطراف الحديث و يمكن ان تجد فيها المطبخ و السفرة الثابتة أو المتحركة على حسب مساحتها و الكثير من التطبيقات، هنا سنحاول أن نفرد سطورنا لأكثر من نموذج لليفنج رووم ..
يمكن أن نستخدم في غرفة المعيشة و ما جاورها من تقسيمات نوع واحد بألوان واحدة من الأثاث و المفروشات، فهنا مثلاً نلاحظ أن لون السفرة هو نفسه لون الكنب و الكراسي مع اختلافات طفيفة في لون الخشب الخاص بالمائدتين الصغيرة و الكبيرة أما النجف في الوسط فهو بطل المشهد بجدارة في الشقين ..
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في هذا النموذج الحي للجمال الراقي كغرفة معيشة على الطريقة الحداثية الجميلة، نلاحظ عدة عوامل هامة ترجح كفة هذا النموذج لديك إذا كان منزلك يوجد به تقسيمات و غرف محددة ليس بشرط أن تكون مغلقة بباب و لكن يكفي أن يكون حولها 3 جدران لتصبح مثل هذا النموذج الفريد، يمكننا أن نستخدم الطقم المعتاد للأنترية في القلب من غرفة المعيشة كاستقبال للضيوف و مكان لتبادل الحديث مع عائلتنا كما يمكن استخدام بعض الأداوات التجميلية مثل الجدار الحجري و المكتبة الذكية على اليسار ، أما في المنتصف فنجد الاستمرار على القيم القديمة الخاصة بتلك المنضدة الضرورية لتقديم المشروبات للضيوف و هي من مميزات الطراز الكلاسيكي
هناك طريقة في الديكور تعرف بالاختلاف عن المعتاد بفعل عكسه تماماً، فهنا جرت العادة على أن يكون الجلسة في إتجاه النافذة و لكن هنا العكس تماماً هو ما تم و لو لاحظنا سنجد أن الكنبة الرئيسية ظهرها يستند على النافذة الشفافة الزجاجية تماماً لتنقلب الجلسة للداخل تماماً دون أن يتأثر ذلك بالشكل العام ، و تلك الطريقة متبعة في الغرف التي تكون فيها مساحة كبيرة و ليست مغلقة و إلا يتم اللجوء للطريقة المعتادة في النظر للخارج و الاستمتاع باتساع المساحة الخارجية
هنا على العكس تماماً مع النموذج السابق فإن اتجاه الجلسة تماماً إلى الخارج، و هي ضرورة لابد منها فلو لاحظنا أن المشهد الطبيعي بالخارج لا يمكن تفويته و هنا لا يمكن التأليف و اختراع طرق جديدة فقط عليك باتباع المنصوص عليه في كتب الديكور دون تدخل لأن فعلاً المشهد الخارجي يستحق أن يكون بطل الغرفة دون منازع و استخدام الستائر المعدنية لحجب المشهد تماماً في لحظات الليل هي طريقة أخرى لفصل الشكل الليلي للغرفة بمصابيحها و نظم اضائتها تماماً عن الخارج
في أكثر من نموذج سابق تكون فيه المؤثرات الخارجية و الداخلية هي المؤثر الرئيسي في المشهد مثل الحوائط و البراويز و تصميمهما و ألوان المفروشات و الأثاث و هنا يأخذ المؤثر الداخلي أكثر من منحى أهمهم المصباح في الوسط الغريب الشكل و ثانيهما اللون الخاص بالسجاد في وسط الغرفة ، فكل تلك التفاصيل قد ابعدت تفكيرنا عن الشكل الضيق للمساحة التي وضعت بها الغرفة ، إن هذا التصميم ملائم جداً للغرف المغلقة و ليست المفتوحة على غرف أخرى
غرفة المعيشة قد تكون بانوراما كاملة المعالم و الاركان مثل هذا النموذج الذي يجمع بين الجمال الداخل و الخارج في صورة واحدة ، النوافذ في جميع الزوايا و الأركان جعلنا و كأننا نطفو فوق نسمات الهواء في قلب الغابات، و لو ارتحنا و أغمضنا عيوننا أمام تلك المدفأة في لحظات الشتاء و أمام تلك المشاهد الخلابة سنكون قد حققنا النسبة الذهبية للتأمل التي يحدثونا عنها مدربي التنمية البشرية ليلاً و نهاراً