تصميم الليفنج ..فن

تعتبر غرفة المعيشة أو الليفنج بمفهومها الحداثي أو الصالة بمفهومها القديم من أكبر المساحات في الشقة أو الفيلا المخصصة للمعيشة بشكل كبير، و خصوصاً في أكثر من وظيفة تقوم بها قديماً و حديثاً حيث كانت قديماً تستخدم كمكان لاستقبال الضيوف و تقديم الطعام و وجود السفرة أما الآن فقد اختلف مفهومها بعض الشيء لوجود التليفزيون كعامل أساسي فيها و المقاعد المقابلة لبعضها البعض كمكان للضيوف أو أهل المنزل لتبادل أطراف الحديث و يمكن ان تجد فيها المطبخ و السفرة الثابتة أو المتحركة على حسب مساحتها و الكثير من التطبيقات، هنا سنحاول أن نفرد سطورنا لأكثر من نموذج لليفنج رووم ..