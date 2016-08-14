بيت بعد التجديد .. جديد في جديد

الحمام الرئيسي و الوحيد في هذا البيت يعتبر بدون تفكير نقلة معمارية فكيف لنا أن يذهب بنا الخيال للماضي دونما أن نفكر أن الماضي كان سيء بدرجة لا نتصورها بالنسبة للحمام و حالته، الآن الحمام مقبول و هو غير فخم و لكنه جيد بالنظر لحالة المنزل و موقعه و مساحته ، فإن استخدام أشياء من الحمام القديم مثل الدش المثبت في الحائط و الشباب الزجاجي و المحاط بالخشب و تنميطها في الشكل الجديد لهذا الحمام هو استخدام عبقري لكل معايير الديكور المتعارف عليها..

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