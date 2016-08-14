الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

بيت بعد التجديد .. جديد في جديد

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design غرفة المعيشة خشب Wood effect
Loading admin actions …

لا يفر الكثيرين أن بيتاً قد مر عليه الزمن يحتاج للتدخل السريه بمشرط مثل الطبيب لإجراء عملية جراحية سريعة ليس فيها من الخسائر ما هو أكبر من ترك المنزل على الحالة المزرية التي هو عليها قبل تلك اللمسة المتخصصة المفيدة لنا و للمنزل أيضاً، فبعد اقتناع الكثير بمبدأ ترميم المباني فهناك أيضاً طرازات و ديكورات تحتاج لترميم و لكن ترميمها هو تجديدها، و بيتنا اليوم ليس بالفخامة كما القصور و لكنه بعد التجديد أصبح على رغم صغر حجمه كالقصر في عيون صاحبه ..

القديم طي النسيان

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

البيت كما يظهر قديماً هذا ما كان عليه من الحالة التي يرثى لها، الشكل لا يقل فداحة في الغرف الداخلية عما نراه هنا من تساقط دهانات و نوافذ قديمة الطراز و بوابة تشبه الغرف فوق السطوح في مصر لدينا و لكن هل نعتقد أن الأمور سارت كما هي بعد التجديد أم اختلفت ..

الجديد أكيد

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design منازل ألمنيوم/ زنك Beige
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

بدون مقدمات هذا هو الواقع الآن، تغيير في كل شيء ابداية من الدهانات و طراز الشبابيك و الباب و تغيير السقف تماماً و تضمينه بالأحجار و الطوب ليكون محكماً و ليس من الحديد الهش كما في الماضي، أما الأرضيات فإن استخدامها من النجيل الصناعي هي فكرة يستحق عليها المصمم جائزة العمر ، حيث وفر المساحة تماماً و ألهم الشكل بالجمال بشكل لا يوصف

انكسار

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

و مع العودة للماضي أيضاً بالنسبة للصور الخاصة بالداخل فإننا نلاحظ شيء كارثي تماماً حيث إن هذا المنزل لا يختلف شيئاً عن المنازل المهجورة التي لا يوجد بها حياة ، السقف و الأبواب و التقشير على الحيطان ، لا تعليق في الحقيقة

صدمة

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design غرفة المعيشة خشب Wood effect
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

صدمة حضارية ، هي أقل جملة يمكن ان توصف ما حدث، هذا البيت لو تمت إعادة بناءه من جديد بعد هدمه سيكون أقل في المجهود مما تم فيه أمام عيوننا، الأرضيات كلها باركية و اللون تمت إعادة طلائه تماماً، الأثاث بهذا اللون الأورجواني قد أحدث فارقاً رهيباً ، ناهيك عن السلم و أناقته

أناقة

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design غرفة السفرة خشب نقي Wood effect
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

و عن قرب سنجد أن المنزل كان يحتاج لتلك اللمسة الأسطورية من الفنان المصمم هذا، لاحظوا شكل المصابيح و تحديدها على السفرة بشكل مركز لتقليل الإحساس بالمساحة المحيطة ، خصوصاً في أوقات العتمة الليلية، أما الاحتفاظ بالشكل القديم للشبابيك الخشبية الزجاجية فهو اختيار جيد لأنه تمت إعادة تجسديها من جديد لتصبح كلاسيكية الطراز و ليست مهملة كما في الماضي

حمام جيد

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design حمام حجر اردواز Grey
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

الحمام الرئيسي و الوحيد في هذا البيت يعتبر بدون تفكير نقلة معمارية فكيف لنا أن يذهب بنا الخيال للماضي دونما أن نفكر أن الماضي كان سيء بدرجة لا نتصورها بالنسبة للحمام و حالته، الآن الحمام مقبول و هو غير فخم و لكنه جيد بالنظر لحالة المنزل و موقعه و مساحته ، فإن استخدام أشياء من الحمام القديم مثل الدش المثبت في الحائط و الشباب الزجاجي و المحاط بالخشب و تنميطها في الشكل الجديد لهذا الحمام هو استخدام عبقري لكل معايير الديكور المتعارف عليها..

إقرأ أيضاً: حمامات قبل و بعد التجديد

تصميم الليفنج ..فن
جديد في جديد

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً