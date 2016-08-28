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11 أرضية ستجعل بيتك قصراً

هنادى موسى هنادى موسى
Luxuriöse Gästewohnung lädt zum Verweilen ein, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein غرفة المعيشة
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تعد أرضية الغرف من المكونات الأساسية فى تأثيث المنزل التى نحرص على اختيارها وتصميمها بدقة لما تسبب من راحة للعين عند النظر إليها وبالتأكيد للقدم فدائمًا ما نستمتع باللمسات الناعمة المختلفة للأرضيات، على حسب ذوقك الخاص سيناسبك نوع محدد من الأرضيات لذلك سنعرض فى هذه الجولة 10 تصميمات مختلفة بالتأكيد ستلهمك لإختيار ماتفضله وتحبه من أرضيات.

1- أرضية خشبية ملونة

FLEXI-TILE - PVC Fußbodenbelag vom Fachmann, B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

صممت هذه الغرفة على النمط الإسكندينافى بألوان مشرقة ومضيئة مزينة بأرضية خشبية لامعة تم  طلاؤها باللون الأبيض تجعل من غرف المنزل مكان للإسترخاء والهدوء ومريح للعين.

2- الأبيض اللامع

A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH غرفة المعيشة
lifelife GmbH

lifelife GmbH
lifelife GmbH
lifelife GmbH

إن كنت من محبى اللون الأبيض بالتأكيد سيناسبك هذا التصميم الذى يعتمد على اللون الأبيض فى كل مكونات الغرفة مما يميز الغرفة بتصميم شيك وأنيق.

3- بلاط خشبى أنيق

Bad, Die Tischlerei Hauschildt Die Tischlerei Hauschildt حمام
Die Tischlerei Hauschildt

Die Tischlerei Hauschildt
Die Tischlerei Hauschildt
Die Tischlerei Hauschildt

الأرضيات الخشبية من أكثر المواد التى تضفى ذوق فريد على الغرفة ولا تشكل عائق أمام أنماط الأثاث والديكور المختلفة وتفتح المجال لإختيار حر لألوان الغرفة.

4- أرضية ساحرة من الرخام

Частный дом. Ленинградская обл., СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА مطبخ
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

إن كنت تفضل نمط المنازل الفخمة بجو ملكى، فالرخام هو خيارك الأول فى الأرضيات لمنزل ساحر وأنيق.

5- أرضية مشرقة من الفسيفساء

Caprice, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

لغرفة مليئة بالحيوية والطاقة نختارأ أرضية مشرقة بألوان مبهجة متناغمة. فهذه الأرضية تناسب مداخل المنازل وغرف المعيشة والمطابخ أيضًا.

6- أرضية ملساء وأنيقة

French Chateaux, Allan Malouf Arquitetura e Interiores Allan Malouf Arquitetura e Interiores جدران
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

تتمتع هذه الأرضية بلون هادىء تمامًا ولمعان مشرق بجانب إحساس النعومة الأملس الذى توفره لتجعل من الشرفة ركن ساحر وأنيق لا يختلف عن داخل المنزل وتتماشى ألوانه مع قطع الأثاث وسور الشرفة التى تتسم جميعها بالهدوء مما يضفى جو من الإسترخاء على المكان.

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7- أرضية مزخرفة

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

أما إن كنت تحب الألوان المشرقة المليئة بالحيوية والطاقة مثل ألوان الكراسى ووحدات الإضاءة فهذا التصميم فبالطبع ستحتاج إلى أرضية بألوان جميلة وهادئة ولا مانع من أن تكون مزخرفة بنقشات بسيطة لتحصل على تصميم فنى متكامل للغرفة يملأ أركانها المختلفة بالطاقة.

8- أرضية مزينة بأحجار من الطبيعة

​TERRE NUOVE Collection | THE MULTIPLE SOLUTIONS OF SIMPLICITY Ceramica Sant'Agostino جدران وأرضياتبلاط
Ceramica Sant&#39;Agostino

​TERRE NUOVE Collection | THE MULTIPLE SOLUTIONS OF SIMPLICITY

Ceramica Sant'Agostino
Ceramica Sant&#39;Agostino
Ceramica Sant'Agostino

لنمط عصرى وأنيق يرشح لنا هذا التصميم أرضية ملساء تمامًا تناسب الغرف المختلفة.

هل تبحث عن أرضيات مختلفة غير تقليدية؟ إليك هذه الأرضية المزخرفة التى تميز الغرفة بالحيوية والشياكة. ليس عليك الإلتزام بنمط واحد فقط خلال تأثيث أرضية الغرف، بل يمكنك دائمًا المزج بين نمطين متناغمين كلمسة مميزة بديكور منزل الخاص. فهنا دُمجت الأحجار الطبيعية مع الاثاث الريفي لنحصل على تصميم فى غاية الأناقة والتفرد. اقرأ أيضًا: 7 نماذج لبلاط مميز يغني عن السجاد !

9- أرضيات داكنة

Trendboden der Woche: # Parkett #Landhausdiele, Hain Parkett Hain Parkett جدران
Hain Parkett

Hain Parkett
Hain Parkett
Hain Parkett

هذه أرضيات رائعة للمانزل ذات المساحات الكبيرة حيث يمكن توظيفها في تكامل الاثاث وطلاء الجدران حيث تعطي عمقاً اكبر للغرف.. ولكن لا يُنصح بها للمنازل الصغيرة.

10- كلاسيكي شرقي

pavimenti in seminato alla veneziana , vigo mosaici s.n.c vigo mosaici s.n.c جدران
vigo mosaici s.n.c

vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c

هذه الارضيات قد تكون الاجمل على الاطلاق في هذه المجموعة حيث انها تمزج بين البلاط العربي المزخرف والسجاد الفارسي العريق!، وهي تعطي فخامة وهيبة للصالات والأروقة بلا شك.

لكم أن تتخيلوها في منازلكم خاصة إذا كانت كبيرة المساحة.

11- سيراميك وبورسلان

Petra Grey Dec. Quadri Emilceramica Group
Emilceramica Group

Petra Grey Dec. Quadri

Emilceramica Group
Emilceramica Group
Emilceramica Group

البورسلان والسيراميك يمثلان العنصر الجمالي للحمامات الحديثة المعاصرة حيث تتناغم في روعة اللمعان وجمال الملمس! واختيار اللون العاجي قد يكون الأمثل للحمامات حتى تعطيها عمقاً اكبر ومساحة اكبر.

7 حيَل لتصميم منزل أنيق
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