11 أرضية ستجعل بيتك قصراً

هذه الارضيات قد تكون الاجمل على الاطلاق في هذه المجموعة حيث انها تمزج بين البلاط العربي المزخرف والسجاد الفارسي العريق!، وهي تعطي فخامة وهيبة للصالات والأروقة بلا شك.

لكم أن تتخيلوها في منازلكم خاصة إذا كانت كبيرة المساحة.