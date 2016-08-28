11 أرضية ستجعل بيتك قصراً

تعد أرضية الغرف من المكونات الأساسية فى تأثيث المنزل التى نحرص على اختيارها وتصميمها بدقة لما تسبب من راحة للعين عند النظر إليها وبالتأكيد للقدم فدائمًا ما نستمتع باللمسات الناعمة المختلفة للأرضيات، على حسب ذوقك الخاص سيناسبك نوع محدد من الأرضيات لذلك سنعرض فى هذه الجولة 10 تصميمات مختلفة بالتأكيد ستلهمك لإختيار ماتفضله وتحبه من أرضيات.
صممت هذه الغرفة على النمط الإسكندينافى بألوان مشرقة ومضيئة مزينة بأرضية خشبية لامعة تم طلاؤها باللون الأبيض تجعل من غرف المنزل مكان للإسترخاء والهدوء ومريح للعين.
إن كنت من محبى اللون الأبيض بالتأكيد سيناسبك هذا التصميم الذى يعتمد على اللون الأبيض فى كل مكونات الغرفة مما يميز الغرفة بتصميم شيك وأنيق.
الأرضيات الخشبية من أكثر المواد التى تضفى ذوق فريد على الغرفة ولا تشكل عائق أمام أنماط الأثاث والديكور المختلفة وتفتح المجال لإختيار حر لألوان الغرفة.
إن كنت تفضل نمط المنازل الفخمة بجو ملكى، فالرخام هو خيارك الأول فى الأرضيات لمنزل ساحر وأنيق.
لغرفة مليئة بالحيوية والطاقة نختارأ أرضية مشرقة بألوان مبهجة متناغمة. فهذه الأرضية تناسب مداخل المنازل وغرف المعيشة والمطابخ أيضًا.
تتمتع هذه الأرضية بلون هادىء تمامًا ولمعان مشرق بجانب إحساس النعومة الأملس الذى توفره لتجعل من الشرفة ركن ساحر وأنيق لا يختلف عن داخل المنزل وتتماشى ألوانه مع قطع الأثاث وسور الشرفة التى تتسم جميعها بالهدوء مما يضفى جو من الإسترخاء على المكان.
أما إن كنت تحب الألوان المشرقة المليئة بالحيوية والطاقة مثل ألوان الكراسى ووحدات الإضاءة فهذا التصميم فبالطبع ستحتاج إلى أرضية بألوان جميلة وهادئة ولا مانع من أن تكون مزخرفة بنقشات بسيطة لتحصل على تصميم فنى متكامل للغرفة يملأ أركانها المختلفة بالطاقة.
لنمط عصرى وأنيق يرشح لنا هذا التصميم أرضية ملساء تمامًا تناسب الغرف المختلفة.
هل تبحث عن أرضيات مختلفة غير تقليدية؟ إليك هذه الأرضية المزخرفة التى تميز الغرفة بالحيوية والشياكة. ليس عليك الإلتزام بنمط واحد فقط خلال تأثيث أرضية الغرف، بل يمكنك دائمًا المزج بين نمطين متناغمين كلمسة مميزة بديكور منزل الخاص. فهنا دُمجت الأحجار الطبيعية مع الاثاث الريفي لنحصل على تصميم فى غاية الأناقة والتفرد. اقرأ أيضًا: 7 نماذج لبلاط مميز يغني عن السجاد !
هذه أرضيات رائعة للمانزل ذات المساحات الكبيرة حيث يمكن توظيفها في تكامل الاثاث وطلاء الجدران حيث تعطي عمقاً اكبر للغرف.. ولكن لا يُنصح بها للمنازل الصغيرة.
هذه الارضيات قد تكون الاجمل على الاطلاق في هذه المجموعة حيث انها تمزج بين البلاط العربي المزخرف والسجاد الفارسي العريق!، وهي تعطي فخامة وهيبة للصالات والأروقة بلا شك.
لكم أن تتخيلوها في منازلكم خاصة إذا كانت كبيرة المساحة.
البورسلان والسيراميك يمثلان العنصر الجمالي للحمامات الحديثة المعاصرة حيث تتناغم في روعة اللمعان وجمال الملمس! واختيار اللون العاجي قد يكون الأمثل للحمامات حتى تعطيها عمقاً اكبر ومساحة اكبر.