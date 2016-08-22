شاهد أحدث 9 أشكال للمطابخ العالمية

يعتبر المطبخ أهم جزء بمنزلك، ويختلف في تصميمه من مجتمع للاّخر ومن دولة لاّخرى حسب المصممين والبيئة المحيطة بهم، إلا ان الجميع في النهاية يبحثون عن تصميم مطبخ مريح وعبقري بتهوية جيدة ومحتوياته اللازمة.
لنأخذ جولة بين الصور ونشاهد أحدث أشكال المطابخ العالمية.
في هذا المطبخ العصري المُصمم على مساحة واسعة من الأرضية السيراميكية السوداء، يحمل بداخله الأثاث الأبيض اللون البسيط، والذي يتكون من مجموعة من الأرفف والدواليب التي تحمل كل أغراض المطبخ إلى جانب منضدة المطبخ العصرية ذات السطح الرخامي، والتي تتكون من عدة أرفف تم استغلالها بمهارة لوضع مجموعة الكتب البسيطة هذه، إلى جانب ذلك نجد مساحة كافية لوضع منضدة الطعام الخشبية بالكراسي الخاصة بها مما يسمح بالجلوس وتناول الطعام داخل غرفة المطبخ مباشرة.
هنا يأتي المطبخ الأبيض المُصمم بحرفية على مساحة صغيرة ومفتوح مباشرة على غرفة الطعام بالخارج، والذي يتكون من جزئين أحدهما في الواجهة ويتكون من دولاب علوي واّخر في الأسفل، ومنضدة أمامة تحمل أدوات المطبخ البسيطة، وكل هذا على أرضية خشبية بسيطة، إضافة إلى جدران مطلية باللون البيج الغامق، مع لماسات من الديكورات البسيطة، ونافذة صغيرة في المطبخ تجعله جيد الهوية لا يحتفظ بروائح الطعام.
في حين أنه مفتوح على غرفة الطعام البسيطة التي تتكون من منضدة خشبية ومجموعة كراسي يعلوها سقف خرساني يتدلى منه وحدة إضاءة كبيرة، امام نافذة كبيرة تحمل ستائر حريرية بسيطة غير منقوشة.
لدينا هنا مطبخ أنيق بتصميمات حديثة وجديدة تمامًا، حيث الجدران الرخامية البيضاء، والأرضية الرخامية البيج، إلى جانب الأثاث الخشبي. فنجد في الواجهة مجموعة أرفف خشبية تحمل أغراض المطبخ، وعلى يمين التصميم حوض المطبخ وأثاثه الأبيض، وفي الجانب الأيسر منضدة المطبخ الخشبية الكبيرة ذات السطح الرخامي. كل هذا إضافة إلى السقف الخرساني البسيط الذي تزينه وحدات الإضاءة الصغيرة.
يعد اللون الأسود هو سيد الألوان وأكثرها أناقة وجمال، فقد كان لهذا المطبخ نصيب كبير من الجمال والأناقة حينما تم اختيار اثاثه باللون الأسود، ويتداخل معه اللون البرتقالي لكي يعطيه زهو ووضوح أكثر، حيث الأثاث خشبي مطلي باللون الأسود ويجمل بين الأرفف أجهز المطبخ، إلى جانب المنضدة الكبيرة وعليها حوض المطبخ والموقد، وفوقها السيطح الرخامي الأسود. وكل هذا مع الأرضية الرخامية من اللون البيج، والجدران الخرسانية البيضاء.
مطبخ كلاسيكي يشعرنا في تصميمه بالبدائية، حيث الجدران الحجرية البنية والأرضية رخامية، إلى جانب أن الأثاث نفسه مصنوع من الحجارة، ومنضدة المطبخ من الخشب، كل هذا يأتي أمامه نافذة تسمح بتهوية المكان بطريقة جيدة.
لدينا هنا مطبخ عصري ورائع، يتميز بالألوان الفاتحة وديكوراته البسيطة، حيث الأثاث المطبخي من الخشب والأسطح رخامية وبيضاء ولامعة، كما انه مقسم إلى عدة أرفف بسيطة تسمح بتخزين محتويات المطبخ، كل هذا مع الأرضية السراميكية والجدران الخرسانية البيضاء، ونافذة كبيرة تسمح بمرور الضوء وتعطي تهوية جيدة للمكان.
لدينا هنا مطبخ مصمم على مساحة صغيرة، ومفتوح على بقية المنزل، ويعتمد على ألوانه الفاتحة التي تعطيه ضوء وإنارة واضحة وديكوراته البسيطة، حيث الأثاث الخشبي الأبيض للمطبخ، ومنضدة المطبخ بالكراسي الصغيرة بداخله والثلاجة المطلية باللون الزهري، تعطي اختلاف وتكسر برودة اللون الأبيض المنتشر في المطبخ، إلى جانب السقف الخرساني الذي يتدلى منه وحدات الإضاءة البسيطة.
أما هذا التصميم يحمل مطبخ وديكورات عصرية إلى جانب طابع كلاسيكي يتجسد في الجدران الحجرية والأرضية الخشبية، في حين أن الأثاث العصري للمطبخ يتكون من مجموعة أرفف ودواليب خشبية تحمل محتويات المطبخ ومنضدة خشبية بسطح رخامي بسيط. إضافة إلى وحدات الإضاءة البسيطة في التي تدلى من السقف الخرساني، والنافذة التقليدية التي تسمح بمرور الضوء والهواء إلى المطبخ بسهولة.
أما هنا نجد المطبخ بسيط للغاية وبالطريقة التي تجعله عصري وبسيط ورائع، حيث الأثاث الأبيض الخشبي والذي يتداخل معه اللون البترولي لكي يعطي طابع أجمل ويكسر برودة اللون الأبيض وكثرته، في حين يتكون الأثاث المطبخي من مجموعة دواليب وأرفف تحمل محتويات المطبخ، ومنضدة مستطيلة وسطحها رخامي، كل هذا إلى جانب الجدران الخرسانية البيضاء والأرضية الخشبية فاتحة اللون، إضافة إلى نافذة شرفة كبيرة امام المطبخ، تسمح بالتهوية الجيدة ومرور الضوء للمكان.
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