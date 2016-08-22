شاهد أحدث 9 أشكال للمطابخ العالمية

هنا يأتي المطبخ الأبيض المُصمم بحرفية على مساحة صغيرة ومفتوح مباشرة على غرفة الطعام بالخارج، والذي يتكون من جزئين أحدهما في الواجهة ويتكون من دولاب علوي واّخر في الأسفل، ومنضدة أمامة تحمل أدوات المطبخ البسيطة، وكل هذا على أرضية خشبية بسيطة، إضافة إلى جدران مطلية باللون البيج الغامق، مع لماسات من الديكورات البسيطة، ونافذة صغيرة في المطبخ تجعله جيد الهوية لا يحتفظ بروائح الطعام.

في حين أنه مفتوح على غرفة الطعام البسيطة التي تتكون من منضدة خشبية ومجموعة كراسي يعلوها سقف خرساني يتدلى منه وحدة إضاءة كبيرة، امام نافذة كبيرة تحمل ستائر حريرية بسيطة غير منقوشة.