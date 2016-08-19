7 تصميمات لشرفة مغلقة نظيفة

الشرفة.. قد تصبح جنتك في المنزل، وقد تتحول إلى جحيم لا يُطاق، خاصة في تلك المنازل المرتفعة التي تخلو المساحة أمامها من المباني، حيث تتعرض للكثير من الغبار، الأمر الذي يتطلب تنظيف يومي، وهو ما يدفع كل سيدة إلى الجنون وبغض تلك الشرفة، وإذا ما تطرقنا إلى غلق الشرفة، تبدأ المخاوف من فقدان ميزة التهوئة الجيدة، والإضاءة الطبيعية، فضلًا عن المظهر الجمالي!
لذا؛ أعددنا لكم اليوم قائمة بـ 7 تصميمات رائعة، لشرفات مغلقة، مازالت تحتفظ بكل مزاياها، مع إضافة ميزة النظافة الدائمة، والتخلص من مشكلة الغبار، بل واستغلالها لمزايا إضافية.
الزجاج هو منقذك إن كنتي تبحثين عن شرفة نظيفة طوال الوقت، حيث يمكنك تركيب نوافذ زجاجية قابلة للانزلاق، حتى لا تفقدين ميزتي التهوئة الجيدة والإضاءة الطبيعية، وبعدها استمتعي بالجلوس في شرفتك دون عناء.
حتى وإن كانت شرفتك ذات سقف مكشوف، مازال الزجاج حلك الأمثل، حيث يمكنك تصميم سقف من الزجاج، وتوفير الظل من خلال المزروعات الخضراء التي تعطيك أيضًا مظهرًا جماليًا نابضًا بالحياة، فتتحول شرفتك إلى ما يُشبه الصوبة الزجاجية، بأجواء استوائية خلابة.
عندما كانت شرفتك مفتوحة ومعرضة للأتربة، كان لديك الحق في الخوف من تلف الأثاث، والاكتفاء بمجرد بضعة كراسي خشبية لسهولة التنظيف، أما الآن، وبعد أن قت بإغلاقها، يمكنك وضع قطع الأثاث المودرن، والاستمتاع بغرفة معيشة ثانية، ولكن بإطلالة رائعة.
لما لا!! نعم يمكنك الآن نقل أي غرفة تريدين إلى الشرفة، فقد أصبحت نظيفة ومُشرقة، ويمكنك استغلالها لتعويض المساحة الضيقة داخل شقتك، تمامًا كهذا التصميم الذي نقل المطبخ وأيضًا طاولة الطعام إلى الشرفة، للاستمتاع بمزايا الفيلا ذات الحديقة الكبيرة، ولكن داخل شرفته الصغيرة، حيث تناول أفضل الوجبات وسط أجواء مريحة ونظيفة.
يمكنك أيضًا بعد أن أغلقت الشرفة، أن تستمتع بأجوائها المُشرقة والهادئة، والباعثة للنشاط، من أجل إنهاء أعمالك وربما الدراسية، أو القراءة والاسترخاء قليلًا، فإن لم يكن هناك مساحة لمكتبك داخل المنزل، أسرع إلى الشرفة وقم بإغلاقها، وفقط ضع مكتبك مع بعض الأرفف المعلقة لترتيب الكتب، وضع بعض الكراسي المريحة للاسترخاء.
ما رأيك في سهرة رومانسية في شرفة نظيفة خالية من الأتربة! فقط ضع أرجوحة معلقة، أو الكرسي الأرجوحة، مع بعض الألوان الرومانسية كاللون الأحمر، ومنضدة صغيرة للمشروبات، وهنيًا لكم بتلك الأجواء الساحرة.
لماذا لا ننتقل إلى مستوى آخر من الرفاهية داخل الشرفة، لنتخلى عن المنضدة التقليدية وما يلتف حولها من كراسي، ونستبدل ذلك بطاولة ممتدة، بتصميم البار، مع بضعة كراسي مرتفعة، في مواجهة الزجاج الممتد من الأرض وحتى السقف، للاستمتاع بالوجبات والمشروبات مع أفضل مشهد ممكن، وأقصى رفاهية متاحة.
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