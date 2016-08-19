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7 تصميمات لشرفة مغلقة نظيفة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
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الشرفة.. قد تصبح جنتك في المنزل، وقد تتحول إلى جحيم لا يُطاق، خاصة في تلك المنازل المرتفعة التي تخلو المساحة أمامها من المباني، حيث تتعرض للكثير من الغبار، الأمر الذي يتطلب تنظيف يومي، وهو ما يدفع كل سيدة إلى الجنون وبغض تلك الشرفة، وإذا ما تطرقنا إلى غلق الشرفة، تبدأ المخاوف من فقدان ميزة التهوئة الجيدة، والإضاءة الطبيعية، فضلًا عن المظهر الجمالي!

لذا؛ أعددنا لكم اليوم قائمة بـ 7 تصميمات رائعة، لشرفات مغلقة، مازالت تحتفظ بكل مزاياها، مع إضافة ميزة النظافة الدائمة، والتخلص من مشكلة الغبار، بل واستغلالها لمزايا إضافية.

1. الزجاج منقذك

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

الزجاج هو منقذك إن كنتي تبحثين عن شرفة نظيفة طوال الوقت، حيث يمكنك تركيب نوافذ زجاجية قابلة للانزلاق، حتى لا تفقدين ميزتي التهوئة الجيدة والإضاءة الطبيعية، وبعدها استمتعي بالجلوس في شرفتك دون عناء.

2. السقف المكشوف له حل

MILOS Armchair - SENDAI CRYSTAL Bookcase CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET بلكونة أو شرفة
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

MILOS Armchair – SENDAI CRYSTAL Bookcase

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

حتى وإن  كانت شرفتك ذات سقف مكشوف، مازال الزجاج حلك الأمثل، حيث يمكنك تصميم سقف من الزجاج، وتوفير الظل من خلال المزروعات الخضراء التي تعطيك أيضًا مظهرًا جماليًا نابضًا بالحياة، فتتحول شرفتك إلى ما يُشبه الصوبة الزجاجية، بأجواء استوائية خلابة.

3. استمتع بالأثاث الراقي

Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores بلكونة أو شرفة
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

عندما كانت شرفتك مفتوحة ومعرضة للأتربة، كان لديك الحق في الخوف من تلف الأثاث، والاكتفاء بمجرد بضعة كراسي خشبية لسهولة التنظيف، أما الآن، وبعد أن قت بإغلاقها، يمكنك وضع قطع الأثاث المودرن، والاستمتاع بغرفة معيشة ثانية، ولكن بإطلالة رائعة.

4. انقل مطبخك إلى الشرفة!

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração بلكونة أو شرفة
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

لما لا!! نعم يمكنك الآن نقل أي غرفة تريدين إلى الشرفة، فقد أصبحت نظيفة ومُشرقة، ويمكنك استغلالها لتعويض المساحة الضيقة داخل شقتك، تمامًا كهذا التصميم الذي نقل المطبخ وأيضًا طاولة الطعام إلى الشرفة، للاستمتاع بمزايا الفيلا ذات الحديقة الكبيرة، ولكن داخل شرفته الصغيرة، حيث تناول أفضل الوجبات وسط أجواء مريحة ونظيفة.

5. انهي أعمالك في أجواء باعثة للنشاط

live the dream, meandr.pro meandr.pro بلكونة أو شرفة
meandr.pro

meandr.pro
meandr.pro
meandr.pro

يمكنك أيضًا بعد أن أغلقت الشرفة، أن تستمتع بأجوائها المُشرقة والهادئة، والباعثة للنشاط، من أجل إنهاء أعمالك وربما الدراسية، أو القراءة والاسترخاء قليلًا، فإن لم يكن هناك مساحة لمكتبك داخل المنزل، أسرع إلى الشرفة وقم بإغلاقها، وفقط ضع مكتبك مع بعض الأرفف المعلقة لترتيب الكتب، وضع بعض الكراسي المريحة للاسترخاء.

6. أجواء رومانسية ساحرة

Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

ما رأيك في سهرة رومانسية في شرفة نظيفة خالية من الأتربة! فقط ضع أرجوحة معلقة، أو الكرسي الأرجوحة، مع بعض الألوان الرومانسية كاللون الأحمر، ومنضدة صغيرة للمشروبات، وهنيًا لكم بتلك الأجواء الساحرة.

7. مستوى اخر من الرفاهية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لماذا لا ننتقل إلى مستوى آخر من الرفاهية داخل الشرفة، لنتخلى عن المنضدة التقليدية وما يلتف حولها من كراسي، ونستبدل ذلك بطاولة ممتدة، بتصميم البار، مع بضعة كراسي مرتفعة، في مواجهة الزجاج الممتد من الأرض وحتى السقف، للاستمتاع بالوجبات والمشروبات مع أفضل مشهد ممكن، وأقصى رفاهية متاحة.

لمزيد من الألإكار الإبداعية المبتكرة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، كيف ننسق جلستنا في الشرفات.

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