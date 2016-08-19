7 تصميمات لشرفة مغلقة نظيفة

الشرفة.. قد تصبح جنتك في المنزل، وقد تتحول إلى جحيم لا يُطاق، خاصة في تلك المنازل المرتفعة التي تخلو المساحة أمامها من المباني، حيث تتعرض للكثير من الغبار، الأمر الذي يتطلب تنظيف يومي، وهو ما يدفع كل سيدة إلى الجنون وبغض تلك الشرفة، وإذا ما تطرقنا إلى غلق الشرفة، تبدأ المخاوف من فقدان ميزة التهوئة الجيدة، والإضاءة الطبيعية، فضلًا عن المظهر الجمالي!

لذا؛ أعددنا لكم اليوم قائمة بـ 7 تصميمات رائعة، لشرفات مغلقة، مازالت تحتفظ بكل مزاياها، مع إضافة ميزة النظافة الدائمة، والتخلص من مشكلة الغبار، بل واستغلالها لمزايا إضافية.