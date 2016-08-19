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7 تصميمات لواجهات خراسانية مميزة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa X, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. منازل
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الخصوصية.. شرط أساسي لكل منى في منزله، ولكن البعض يطمح إلى المزيد من الخصوصية التي تلازمها الحماية القصوى، وهو ما سوف نعرضه عليكم في 7 تصميمات مميزة لواجهات من الخرسان، تجسد معاني الخصوصية في جدران صامتة بدون نوافذ، ولكنها مازالت تحتفظ بأناقتها.

1. كتل خرسانية حادة الزوايا

homify منازل
homify

homify
homify
homify

نحن أمام واجهة من كتل خرسانية حادة التصميم والزوايا، مع أبواب خشبية لكل من المنزل والمرآب، بدون أية نوافذ، بدون ألوان، فقط الرمادي والبني، لمظهر جادي يوحي بالتأمين الشديد.

2. لمسات معدنية لمظهر أكثر صلابة

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

واجهة هذا المنزل أقل صمتًا، فاللون الأبيض يمنحها إشراقة تدعمها المزروعات الخضراء، مع أبواب خشبية صامدة وسطة البناء المصمم من الحجارة المتراصة، وبعض اللمسات المعدنية التي تمنحه مظهرًا أكثر قوة وصلابة.

3. مظهر جمالي بفعل الأضواء

Casa MV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

على الرغم من بنائها الخرساني، وغياب الألوان، إلا أن الأضواء قد استطاعت منحها مظهرًا جماليًا جذابًا، مع الاحتفاظ بالخصوصية والتأمين الشديد.

6. الثقوب تكسر الصمت

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office منازل
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

تمتعت تلك الواجهة الخرسانية بإشراقة اللون الأبيض، والتصميم ذو الثقوب، الذي كسر صمت الكتلة الخالية من النوافذ، مع باب خشبي باللون الأسود الذي يخلق تناقض جذاب مع الطلاء الأبيض.

4. مظهر معدني لكتل خرسانية صامتة

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura منازل
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

على الرغم من بنائه الخرساني، إلا أنه مع إضاءة الشمس، يتمتع بمظهر معدني، حيث الكتل الرمادية الكبيرة الصامتة، مع الباب المصمم من الألواح الخشبية، والبوابة المعدنية الكبيرة للمرآب.

5. واجهة ملونة ولكن صامتة

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual منازل
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

على عكس التصميمات السابقة، تتمتع تلك الواجهة ببعض الألوان، حيث اللون البيج المحايد، مع اللون الأخضر للمزروعات الموزعة في مساحات متفرقة، وأيضًا اللمسات باللون الأزرق السماوي العميق، إلا أنها لا تزال صامتة بدون نوافذ، وتتمتع بأكبر قدر من الخصوصية والحماية.

Casa X, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. منازل
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

استطاعت الألوان أن تمنح تلك الواجهة الخرسانية، إشراقة خاصة، حيث الأبيض والرمادي المنقوش وأيضًا الكافيه، فضلًا عن الأضواء التي جعلتها تتلألأ في ظلام الليل.

لمزيد من تصميمات واجهات المنازل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، دليلك لواجهة منزل أجمل.

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