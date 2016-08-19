7 تصميمات لواجهات خراسانية مميزة

الخصوصية.. شرط أساسي لكل منى في منزله، ولكن البعض يطمح إلى المزيد من الخصوصية التي تلازمها الحماية القصوى، وهو ما سوف نعرضه عليكم في 7 تصميمات مميزة لواجهات من الخرسان، تجسد معاني الخصوصية في جدران صامتة بدون نوافذ، ولكنها مازالت تحتفظ بأناقتها.
نحن أمام واجهة من كتل خرسانية حادة التصميم والزوايا، مع أبواب خشبية لكل من المنزل والمرآب، بدون أية نوافذ، بدون ألوان، فقط الرمادي والبني، لمظهر جادي يوحي بالتأمين الشديد.
واجهة هذا المنزل أقل صمتًا، فاللون الأبيض يمنحها إشراقة تدعمها المزروعات الخضراء، مع أبواب خشبية صامدة وسطة البناء المصمم من الحجارة المتراصة، وبعض اللمسات المعدنية التي تمنحه مظهرًا أكثر قوة وصلابة.
على الرغم من بنائها الخرساني، وغياب الألوان، إلا أن الأضواء قد استطاعت منحها مظهرًا جماليًا جذابًا، مع الاحتفاظ بالخصوصية والتأمين الشديد.
تمتعت تلك الواجهة الخرسانية بإشراقة اللون الأبيض، والتصميم ذو الثقوب، الذي كسر صمت الكتلة الخالية من النوافذ، مع باب خشبي باللون الأسود الذي يخلق تناقض جذاب مع الطلاء الأبيض.
على الرغم من بنائه الخرساني، إلا أنه مع إضاءة الشمس، يتمتع بمظهر معدني، حيث الكتل الرمادية الكبيرة الصامتة، مع الباب المصمم من الألواح الخشبية، والبوابة المعدنية الكبيرة للمرآب.
على عكس التصميمات السابقة، تتمتع تلك الواجهة ببعض الألوان، حيث اللون البيج المحايد، مع اللون الأخضر للمزروعات الموزعة في مساحات متفرقة، وأيضًا اللمسات باللون الأزرق السماوي العميق، إلا أنها لا تزال صامتة بدون نوافذ، وتتمتع بأكبر قدر من الخصوصية والحماية.
استطاعت الألوان أن تمنح تلك الواجهة الخرسانية، إشراقة خاصة، حيث الأبيض والرمادي المنقوش وأيضًا الكافيه، فضلًا عن الأضواء التي جعلتها تتلألأ في ظلام الليل.
لمزيد من تصميمات واجهات المنازل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، دليلك لواجهة منزل أجمل.