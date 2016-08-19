7 تصميمات لواجهات خراسانية مميزة

استطاعت الألوان أن تمنح تلك الواجهة الخرسانية، إشراقة خاصة، حيث الأبيض والرمادي المنقوش وأيضًا الكافيه، فضلًا عن الأضواء التي جعلتها تتلألأ في ظلام الليل.

لمزيد من تصميمات واجهات المنازل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، دليلك لواجهة منزل أجمل.