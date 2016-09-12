7 نماذج أخّاذة لغرف النوم.. تأخذك لعوالم أخرى!

غرفة النوم هي واحدة من أهم أجزاء المنزل، فهي ملجأك الذي يأخذك لما هو بعيد عن بقية العالم هربًا من هموم الحياة والمخاوف وربما ضغوطات العمل! كما أنها مساحتك الخاصة للاسترخاء، والتأمل، وهدوء الأعصاب.

ولأن هذه الغرفة تحديدًا أهم بقعة في منزلك وتحتاج لعناية خاصة في اختيار تصميمها وكذلك ألوانها، نصحبك معنا في جولة سريعة بين 7 نماذج مختلفة كليًا عن بعضها البعض، لتختار أقربها إلى قلبك وحسك المميز.