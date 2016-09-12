7 نماذج أخّاذة لغرف النوم.. تأخذك لعوالم أخرى!

غرفة النوم هي واحدة من أهم أجزاء المنزل، فهي ملجأك الذي يأخذك لما هو بعيد عن بقية العالم هربًا من هموم الحياة والمخاوف وربما ضغوطات العمل! كما أنها مساحتك الخاصة للاسترخاء، والتأمل، وهدوء الأعصاب.
ولأن هذه الغرفة تحديدًا أهم بقعة في منزلك وتحتاج لعناية خاصة في اختيار تصميمها وكذلك ألوانها، نصحبك معنا في جولة سريعة بين 7 نماذج مختلفة كليًا عن بعضها البعض، لتختار أقربها إلى قلبك وحسك المميز.
غرفة نوم كلاسيكية بلمسة من النط الملوكي! يتضح ذلك من تصميم الستائر قطيفة الخامة، بلونها الثمين وتناسقه الشديد مع لون الغرفة الهادئ والمحايد، كما يتجلى أيضًا في الثريا الكريستالية المتدلية من سقف الغرفة المعلق كما هو موضح أمامنا بالصورة.
الغرفة هنا مقسمة على جزئين بتصميم مميز وذكي يُتَبَع غالبًا في الغرف العصرية!، أحدهما مخصص لتخت مريح بتنجيد فاخر ووسائد فخمة مختلفة الألوان، أمامه قطعة أثاث كلاسيكية بيضاء اللون تزينها زهرية مليئة بالورود الخلابة ويعلوها لوحة مستطيلة بعرض الحائط.
أما القسم الآخر من الغرفة، فيشمل كلًا من التسريحة بكرسي قطيفي فخم بنفس لون الستائر، وخزانة الملابس يغلفها الزجاج من الخارج مطلية بنفس اللون الأبيض المشترك في ديكورات الغرفة كافة، والذي ميزها بهدوئه كثيرًا.
هذه النوعية من الغرف المصممة من وحي الطبيعة وموارد البيئة كالخشب والنباتات لابد وأن يكون لها دورًا كبيرًا في منح قاطنها حالة من السلام الداخلي وهدوء الأعصاب والاسترخاء! فهي كفيلة ببساطتها مساعدتك على الهرب من ضغوطات الحياة اليومية وأخذك إلى عالم آخر أخّاذ ربما لن ترغب في الخروج منه مطلقًا!
أما عن التصميم ذاته، فهو متوازن وشديد الدقة، خصوصًا بين التناسق المُحَقق ببراعة بين اللونين الأبيض والبني، الأبيض المزين للحوائط، والبني المستخدم في خشب التخت المصمم على الطراز الحديث بشكل مبهر امتد للسقف متسلقًا الحائط بطوله، وكذلك الأرضية من الباركيه وسحره الذي لا يوصف.
وأخيرًا، تميزت الغرفة بشكل عام بلمسة حيوية بحس الخضرة الممثل ببساطة في عدة قصاري زرع متناثرة بجوانب الغرفة المختلفة، فضلًا عن اللوحات المعلقة بشكل ملفت على نفس الحائط الخاص بباب الغرفة.
يمكنك بسهولة الخروج عن الكلاسيكية وملل الألوان المحايدة بلمسة جنونية وإضافة بعض الألوان الزاهية! ففي هذه الغرفة نرى كيف لجأ المصممون لمجموعة من الألوان الجريئة والمتناقضة في الوقت نفسه التي أحيت الغرفة بكل براعة بمزيج النيلي مع الأصفر والأخضر والأبيض؛ مما أنعش تفاصيل الغرفة وجعلها مبهجة للناظرين!
الأزرق والأبيض سر اختلاف وتميز هذه الغرفة، مما يجعلنا لا نتردد في أن نطلق عليها
غرفة نوم شاطئ البحر!، فهي مصممة بسحر ألوانه وتفاصيله النقية الصافية التي تظهر بوضوح في تصميم الغرفة الداخلي.
غرفة كبيرة على النمط البلدي أو الشعبي كما يطلق عليها البعض، تعتمد على الخشب في جميع مقتنياتها، التخت، خزانة الملابس، باب الغرفة، وحتى السقف فهو مصمم بشرائح الخشب المتعامد على بعضه البعض!
ترتيب غرفة النوم في الطريقة التقليدية هي شعبية جدا. الكلاسيكية ليست الموضات، هي الخالدة. ويرتبط ذلك مع الموثوقية وهيبة. ومن المؤكد أن أسلوب لأولئك الذين يقدرون التقاليد. وإذا كنت تحب هذا النمط وضع على الأثاث الخشبي جيدة من شأنها أن تخدم لسنوات عديدة.
قد تكون تلك الغرفة تقليدية في نظر البعض، ولكن هناك من يقدرون ذلك التصميم الشعبي المميز، لذا إن أردت إضفاء لمسة من البساطة على إحدى غرف النوم بمنزلك، فلا تتردد في تطبيق هذا النموذج.
غرفة جذابة بألوان معتمة ولكنها مثيرة للإعجاب! تشعر وكأنها من وحي المناخ العاصف.. روحها تليق بفئة الشباب بتفاصيلها المعقدة ولونها الأسود بجدرانها المرسومة وتختها العصري ..
لا شئ يضاهي إقامتك في غرفة بحس الصحراء الاستوائية والخضرة المبهجة! فهذه الغرفة تمتعت بهذا الطابع الذي يزين الحائط الخلفي للتخت بعمقه القادر على إدخالك هذا العالم ببساطة بمجرد دخولك من باب الغرفة..
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