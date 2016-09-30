قبل وبعد.. إعادة الحياة لفيلا مُنعزلة بعبقرية !

أما هذه الصورة، فتوضح حالة حديقة المنزل الخلفية قبل التجديد، والتي تبدو في أسوء حالاتها. وإذا تركنا الحديث عن المظهر الخارجي وتطرقنا للحديث عن التصميم نفسه، يمكننا أن نلاحظ ذكاء المهندسين المعماريين في ربط التراس بحديقة المنزل من خلال حل عملي يتمثل في ذلك السلم الذي يصل الساحتين العلوية والسفلية ببعض.

هذا التصميم مناسب جدًا للتجمعات العائلية الكبيرة، فيسمح للقاطنين باستغلال الساحتين في الوقت ذاته، من خلال قيام بعضهم بالاسترخاء في التراس والاستمتاع بالهواء المنعش خصوصًا في الأيام ذات درجات الحرارة المرتفعة، فيما يمكن لمجموعة أخرى أن تتخذ من الحديقة الخلفية مجلسًا لها للتمتع بجلسة شاي هادئة وسط جمال الخضرة .