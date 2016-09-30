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قبل وبعد.. إعادة الحياة لفيلا مُنعزلة بعبقرية !

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura منازل
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اليوم.. نأخذكم في جولة مثيرة للاهتمام إلى حي  Buenos Aires لزيارة إحدى المنازل الخاضعة للتجديد من خلال عبقرية مجموعة من المهندسين المعماريين الذين استطاعوا بقدراتهم الخارقة إعادته للحياة مرة أخرى.

الآن ندعوكم لرؤية الصور التالية مع وصف بسيط، لاستكشاف كيف تطورت إطلالة المنزل مقارنة بحالته الأولى!

المنزل قبل التجديد وتدخل المصممين!

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura منازل
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

هذه الصورة تُوضح لنا الواجهة التي تبدو أقل من عادية! وكذلك المظهر الخارجي للمنزل قبل تجديده، وتبين حالته العامة التي تظهر لنا بوضوح أنها رديئة وفي حاجة للتطوير، مما شجع المصممون على التدخل لتحويله من منزل مفتقد للروح والحياة، لآخر حيوي بلمسات عصرية!

الساحة الخلفية.. في أسوء حالاتها!

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura منازل
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

أما هذه الصورة، فتوضح حالة حديقة المنزل الخلفية قبل التجديد، والتي تبدو في أسوء حالاتها. وإذا تركنا الحديث عن المظهر الخارجي وتطرقنا للحديث عن التصميم نفسه، يمكننا أن نلاحظ ذكاء المهندسين المعماريين في ربط التراس بحديقة المنزل من خلال حل عملي يتمثل في ذلك السلم الذي يصل الساحتين العلوية والسفلية ببعض.

هذا التصميم مناسب جدًا للتجمعات العائلية الكبيرة، فيسمح للقاطنين باستغلال الساحتين في الوقت ذاته، من خلال قيام بعضهم بالاسترخاء في التراس والاستمتاع بالهواء المنعش خصوصًا في الأيام ذات درجات الحرارة المرتفعة، فيما يمكن لمجموعة أخرى أن تتخذ من الحديقة الخلفية مجلسًا لها للتمتع بجلسة شاي هادئة وسط جمال الخضرة .

بعد التجديد.. الحديقة الخلفية أكثر حيوية واتساعًا

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura منازل
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

والآن.. لا تكاد تتعرف على الساحة الخلفية للمنزل أي المخصصة للحديقة بعد عملية التجديد المكثفة! فالوضع مختلف تمامًا، أولًا باتت تلك الساحة أكبر وأكثر عمقًا واتساعًا، ساعد في ذلك اللمسة الزجاجية المزينة للبناء بالكامل والتي غيرت إطلالته كليًا، فضلًا عن قيام المهندسون المعماريون بتغطية التراس واستغلال المساحة العلوية للمنزل استغلال أفضل. أما عن السلم، فهذا اللون المحايد يناسبه كثيرًا، ويصلنا بالحديقة المميزة.

المطبخ القديم.. الوضع مٌزري!

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura منازل
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

المطبخ القديم.. بمساحة صغيرة جدًا، معزول عن بقية المنزل، ويعاني من حالة إهمال شديد! يظهر ذلك بوضوح من خلال تلك الصورة، فضلًا عن ألوان حوائطه وأرضيته غير المتناسقين على الإطلاق!

شاهد المطبخ بمساحة أكبر وإطلالة أروع!

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura مطبخ
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

المطبخ كما نرى هنا مختلف تمامًا، لا يمكن أن تصدق التغير الذي حل به حتى بات بهذه الإطلالة الرائعة، بتصميم عصري وعملي مبهر يستوعب كافة الأغراض!

الآن يمكننا ملاحظة المساحة الكبيرة التي صار يتمتع بها، والتي وفرت بدورها حالة من الراحة لمستخدميه أثناء إعداد الطعام والقيام بأعمال المطبخ، أما عن عنصر الإضاءة، فكان له أكبر الأثر في إحياء المطبخ بتثبيت تلك الإسبوتات بالسقف!

الفناء الخارجي.. كئيب وممل

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura منازل
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

هذه الصورة تظهر لنا بوضوح الفناء المفتوح على الحديقة الخلفية للمنزل، والذي من المفترض أن يكون بمثابة مساحة جميلة ومفتوحة تستغل استغلالًا أفضل وأكثر عملية، ولكنها على النقيض تمامًا، فهي مملة وكئيبة!

مساحة عملية بضم الفناء للتصميم الداخلي

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura منازل
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

بعد التجدبد، تخلص المصممون من ذلك الفناء بكآبته، بحيث تم ضمه للتصميم الداخلي للمنزل لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الساحة التي كانت مخصصة له، وإعطاء المنزل من الداخل مساحة أكبر لأغراض عملية أكثر!

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