قبل وبعد.. إعادة الحياة لفيلا مُنعزلة بعبقرية !

اليوم.. نأخذكم في جولة مثيرة للاهتمام إلى حي Buenos Aires لزيارة إحدى المنازل الخاضعة للتجديد من خلال عبقرية مجموعة من المهندسين المعماريين الذين استطاعوا بقدراتهم الخارقة إعادته للحياة مرة أخرى.
الآن ندعوكم لرؤية الصور التالية مع وصف بسيط، لاستكشاف كيف تطورت إطلالة المنزل مقارنة بحالته الأولى!
هذه الصورة تُوضح لنا الواجهة التي تبدو أقل من عادية! وكذلك المظهر الخارجي للمنزل قبل تجديده، وتبين حالته العامة التي تظهر لنا بوضوح أنها رديئة وفي حاجة للتطوير، مما شجع المصممون على التدخل لتحويله من منزل مفتقد للروح والحياة، لآخر حيوي بلمسات عصرية!
أما هذه الصورة، فتوضح حالة حديقة المنزل الخلفية قبل التجديد، والتي تبدو في أسوء حالاتها. وإذا تركنا الحديث عن المظهر الخارجي وتطرقنا للحديث عن التصميم نفسه، يمكننا أن نلاحظ ذكاء المهندسين المعماريين في ربط التراس بحديقة المنزل من خلال حل عملي يتمثل في ذلك السلم الذي يصل الساحتين العلوية والسفلية ببعض.
هذا التصميم مناسب جدًا للتجمعات العائلية الكبيرة، فيسمح للقاطنين باستغلال الساحتين في الوقت ذاته، من خلال قيام بعضهم بالاسترخاء في التراس والاستمتاع بالهواء المنعش خصوصًا في الأيام ذات درجات الحرارة المرتفعة، فيما يمكن لمجموعة أخرى أن تتخذ من الحديقة الخلفية مجلسًا لها للتمتع بجلسة شاي هادئة وسط جمال الخضرة .
والآن.. لا تكاد تتعرف على الساحة الخلفية للمنزل أي المخصصة للحديقة بعد عملية التجديد المكثفة! فالوضع مختلف تمامًا، أولًا باتت تلك الساحة أكبر وأكثر عمقًا واتساعًا، ساعد في ذلك اللمسة الزجاجية المزينة للبناء بالكامل والتي غيرت إطلالته كليًا، فضلًا عن قيام المهندسون المعماريون بتغطية التراس واستغلال المساحة العلوية للمنزل استغلال أفضل. أما عن السلم، فهذا اللون المحايد يناسبه كثيرًا، ويصلنا بالحديقة المميزة.
المطبخ القديم.. بمساحة صغيرة جدًا، معزول عن بقية المنزل، ويعاني من حالة إهمال شديد! يظهر ذلك بوضوح من خلال تلك الصورة، فضلًا عن ألوان حوائطه وأرضيته غير المتناسقين على الإطلاق!
المطبخ كما نرى هنا مختلف تمامًا، لا يمكن أن تصدق التغير الذي حل به حتى بات بهذه الإطلالة الرائعة، بتصميم عصري وعملي مبهر يستوعب كافة الأغراض!
الآن يمكننا ملاحظة المساحة الكبيرة التي صار يتمتع بها، والتي وفرت بدورها حالة من الراحة لمستخدميه أثناء إعداد الطعام والقيام بأعمال المطبخ، أما عن عنصر الإضاءة، فكان له أكبر الأثر في إحياء المطبخ بتثبيت تلك الإسبوتات بالسقف!
هذه الصورة تظهر لنا بوضوح الفناء المفتوح على الحديقة الخلفية للمنزل، والذي من المفترض أن يكون بمثابة مساحة جميلة ومفتوحة تستغل استغلالًا أفضل وأكثر عملية، ولكنها على النقيض تمامًا، فهي مملة وكئيبة!
بعد التجدبد، تخلص المصممون من ذلك الفناء بكآبته، بحيث تم ضمه للتصميم الداخلي للمنزل لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الساحة التي كانت مخصصة له، وإعطاء المنزل من الداخل مساحة أكبر لأغراض عملية أكثر!
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