7 أفكار لتوفير المساحة في المنازل الصغيرة

مع التزايد السكاني، والنظرة الاقتصادية للأمور، بدأت المنازل تتقلص مساحتها شيء فشيء، خاصة تلك التي تنتمي للشباب الذين يتخذون أولى خطواتهم نحو الاستقرار، لذا أصبح من الطبيعي أن تتطور الأفكار والحيل الديكورية، يوم بعد يوم، من أجل التغلب على مشكلة المساحات الصغيرة، وابتكار الحلول الإبداعية لتوفير المساحة، وامداد المنزل بكل الأساسيات اللازمة، دون انتقاص أو تنازل، لمجرد صغر المساحة.
في هذا المقال، نستعرض معكم، 7 أفكار إبداعية، لتوفير المساحة في المنازل الصغيرة، بدءًا من المطبخ، وحتى غرفة المعيشة والحمام.
المطبخ هو أكثر الأماكن تعرضًا لمشكلة صغر المساحة داخل المنزل، فحتى في بعض المنازل الكبيرة، قد نجد أن المطبخ قد تم اقتطاع مساحته؛ لزيادة مساحة الغرف الأخرى، إلا أن ذلك لم يعد عائقًا، خاصة مع الكماليات التي أصبح يتمتع بها، من أدراج منزلقة، وخزانات خفية.
ويمكنكم اتباع هذا التصميم على سبيل المثال، حيث السطح المنزلق للتقطيع، والأدراج الصغيرة لتخزين الأدوات التي قد تسبب زحامًا على سطح الطاولة، إضافة إلى استغلال الزوايا والأركان، وتصميم الأرفف المعلقة.
لأن المطبخ يحتاج إلى مساحة تخزينية كبيرة، فعلينا استغلال كل ركن وزاوية، وتعد الأرفف المعلقة هي الأفضل على الاطلاق للترتتيب والتخزين، حيث النظام وسهولة الوصول إلى الأشياء ورؤيتها بوضوح. وفي هذا التصميم، نُفذت فكرة مبتكرة أخرى، وهي تصميم خزائن مفتوحة، وضعت بداخلها سلال للترتيب والتخزين، الأمر الذي يُسهل الوصول إلى الأشياء، مع القدرة على حفظها في نظام دون التسبب في زحام المطبخ.
ليس هناك أفضل من المساحة الفارغة أسفل الدرج، والتي عادة ما نتركها مُهملة دون اهتمام، حيث يمكن استغلالها في عدة أفكار، من بينها تصميم مكتبة لترتيب وتنظيم الكتب وبعض قطع الديكور، وربما خزانة خفية لحفظ الأحذية، وربما الملابس، كما يمكن تصميم مساحة أنيقة للمزروعات.
عادة ما يكون المرآب المكان الأكثر ازدحامًا بالأشياء غير المستخدمة، حيث يعتبره بعض الأشخاص مخزن للنفايات، مع إغفال أهمية ترتيب هذه المساحة الإضافية التي يمكن أن تمنح منزلك فضاءًا واسعًا إذا ما قمت بترتيبها وحفظ الأشياء غير المستخدمة داخل المنزل، فيها بنظام.
انظر إلى هذا المرآب، فقد تم تصميم الخزانات بداخله، لحفظ الأشياء منظمة وخفية عن العين، حتى لا تتسبب في مشهد مزعج، مع رصف العجلة بشكل أفقي لتوفير المساحة.
من منا لا يرغب في تزيين منزله بالتحف وقطع الديكور والمزهريات؟! إلا أن تلك الأشياء قد تتسبب أحيانًأ في خلق زحام بصري، كما أنها تشغل الطاولات وتمنعنا من استخدامها بشكل صحيح، لذا يمكنكم تصميم مكتبة في الحائط، بما لا يشغل أي مساحة إضافية في الغرفة، وتستخدمون الأرفف لوع كل ما تريدونه من قطع ديكور ومزهريات وتحف.
الحمام أيضًا من الغرف التي تحوي الكثير والكثير من الأشياء، حيث أدوات للعناية بالبشرة، وأخرى للشعر، وغيرها للجسم، إضافة إلى مستلزمات الاستحمام والمناشف، الأمر الذي يجعل من خلق مساحات تخزينية ضرورة قصوى، ويمكنكم ذلك بسهولة من خلال استغلال المساحة أسفل حوض الاغتسال، لتصميم خزانات مغلقة، أو مفتوحة، مع استخدام السلال والعلب الأنيقة لحفظ الأشياء، كما يمكن تصميم أرفف معلقة إذا كانت المساحة تسمح بذلك.
كثيرًأ ما تشكل غرفة الأطفال تحديًأ كبيرًا في ترتيبها، خاصة وإن كان هناك أكثر من طفل في غرفة واحدة صغيرة، إلا أن التصميمات الحديثة للأسرة المتعددة الأدوار، قد جعلت من أمر توفير المساحات مهمة سهلة، كما أن تصميماتها لم تعد تقليدية تشبه أسرة الأطفال، فقد أصبحت تلائم أيضًأ المراهقين والشباب. إضافة إلى توفير المساحة بتصميم سريرن في مساحة سرير واحد، أصبح من الممكن دمج الخزانة مع السرير، بل وإضافة بعض الأدرج لترتيب وحفظ الأشياء الصغيرة التي تتناثر هنا وهناك مسببة زحامًا مزعجًا.
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