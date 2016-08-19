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7 أفكار لتوفير المساحة في المنازل الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Case Studies: An Extraordinary Garage Makever, Garageflex Garageflex مرآب~ كراج White
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مع التزايد السكاني، والنظرة الاقتصادية للأمور، بدأت المنازل تتقلص مساحتها شيء فشيء، خاصة تلك التي تنتمي للشباب الذين يتخذون أولى خطواتهم نحو الاستقرار، لذا أصبح من الطبيعي أن تتطور الأفكار والحيل الديكورية، يوم بعد يوم، من أجل التغلب على مشكلة المساحات الصغيرة، وابتكار الحلول الإبداعية لتوفير المساحة، وامداد المنزل بكل الأساسيات اللازمة، دون انتقاص أو تنازل، لمجرد صغر المساحة.

في هذا المقال، نستعرض معكم، 7 أفكار إبداعية، لتوفير المساحة في المنازل الصغيرة، بدءًا من المطبخ، وحتى غرفة المعيشة والحمام.

1. الأسطح المنزلقة والأدراج الصغيرة

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores مطبخ
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

المطبخ هو أكثر الأماكن تعرضًا لمشكلة صغر المساحة داخل المنزل، فحتى في بعض المنازل الكبيرة، قد نجد أن المطبخ قد تم اقتطاع مساحته؛ لزيادة مساحة الغرف الأخرى، إلا أن ذلك لم يعد عائقًا، خاصة مع الكماليات التي أصبح يتمتع بها، من أدراج منزلقة، وخزانات خفية.

ويمكنكم اتباع هذا التصميم على سبيل المثال، حيث السطح المنزلق للتقطيع، والأدراج الصغيرة لتخزين الأدوات التي قد تسبب زحامًا على سطح الطاولة، إضافة إلى استغلال الزوايا والأركان، وتصميم الأرفف المعلقة.

2. الأرفف المعلقة الأفضل دائمًا

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

لأن المطبخ يحتاج إلى مساحة تخزينية كبيرة، فعلينا استغلال كل ركن وزاوية، وتعد الأرفف المعلقة هي الأفضل على الاطلاق للترتتيب والتخزين، حيث النظام وسهولة الوصول إلى الأشياء ورؤيتها بوضوح. وفي هذا التصميم، نُفذت فكرة مبتكرة أخرى، وهي تصميم خزائن مفتوحة، وضعت بداخلها سلال للترتيب والتخزين، الأمر الذي يُسهل الوصول إلى الأشياء، مع القدرة على حفظها في نظام دون التسبب في زحام المطبخ.

3. فرصتك للتوفير تقبع أسفل الدرج

Premium Residence, Aayam Consultants Aayam Consultants الممر الحديث، المدخل و الدرج
Aayam Consultants

Aayam Consultants
Aayam Consultants
Aayam Consultants

ليس هناك أفضل من المساحة الفارغة أسفل الدرج، والتي عادة ما نتركها مُهملة دون اهتمام، حيث يمكن استغلالها في عدة أفكار، من بينها تصميم مكتبة لترتيب وتنظيم الكتب وبعض قطع الديكور، وربما خزانة خفية لحفظ الأحذية، وربما الملابس، كما يمكن تصميم مساحة أنيقة للمزروعات.

4. لمرآب.. من مكب نفايات إلى مخزن مرتب

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage Garageflex مرآب~ كراج White garage storage,wall storage,bike storage,golf,bikes,cycling,workbench,resin floor,garage floor,flooring,garage,garageflex
Garageflex

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage

Garageflex
Garageflex
Garageflex

عادة ما يكون المرآب المكان الأكثر ازدحامًا بالأشياء غير المستخدمة، حيث يعتبره بعض الأشخاص مخزن للنفايات، مع إغفال أهمية ترتيب هذه المساحة الإضافية التي يمكن أن تمنح منزلك فضاءًا واسعًا إذا ما قمت بترتيبها وحفظ الأشياء غير المستخدمة داخل المنزل، فيها بنظام.

انظر إلى هذا المرآب، فقد تم تصميم الخزانات بداخله، لحفظ الأشياء منظمة وخفية عن العين، حتى لا تتسبب في مشهد مزعج، مع رصف العجلة بشكل أفقي لتوفير المساحة.

5. صمم مساحتك الخاصة لعرض قطع الديكور

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مساحات تجارية عيادات طبية
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

من منا لا يرغب في تزيين منزله بالتحف وقطع الديكور والمزهريات؟! إلا أن تلك الأشياء قد تتسبب أحيانًأ في خلق زحام بصري، كما أنها تشغل الطاولات وتمنعنا من استخدامها بشكل صحيح، لذا يمكنكم تصميم مكتبة في الحائط، بما لا يشغل أي مساحة إضافية في الغرفة، وتستخدمون الأرفف لوع كل ما تريدونه من قطع ديكور ومزهريات وتحف.

6. ترتيب الحمام بأسهل الطرق

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA حمام
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

الحمام أيضًا من الغرف التي تحوي الكثير والكثير من الأشياء، حيث أدوات للعناية بالبشرة، وأخرى للشعر، وغيرها للجسم، إضافة إلى مستلزمات الاستحمام والمناشف، الأمر الذي يجعل من خلق مساحات تخزينية ضرورة قصوى، ويمكنكم ذلك بسهولة من خلال استغلال المساحة أسفل حوض الاغتسال، لتصميم خزانات مغلقة، أو مفتوحة، مع استخدام السلال والعلب الأنيقة لحفظ الأشياء، كما يمكن تصميم أرفف معلقة إذا كانت المساحة تسمح بذلك.

7. دمج الخزانة والسرير

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

كثيرًأ ما تشكل غرفة الأطفال تحديًأ كبيرًا في ترتيبها، خاصة وإن كان هناك أكثر من طفل في غرفة واحدة صغيرة، إلا أن التصميمات الحديثة للأسرة المتعددة الأدوار، قد جعلت من أمر توفير المساحات مهمة سهلة، كما أن تصميماتها لم تعد تقليدية تشبه أسرة الأطفال، فقد أصبحت تلائم أيضًأ المراهقين والشباب. إضافة إلى توفير المساحة بتصميم سريرن في مساحة سرير واحد، أصبح من الممكن دمج الخزانة مع السرير، بل وإضافة بعض الأدرج لترتيب وحفظ الأشياء الصغيرة التي تتناثر هنا وهناك مسببة زحامًا مزعجًا.

لمزيد من الأفكار الإبداعية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 9 أفكار لاستغلال غرف النوم الواسعة.

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