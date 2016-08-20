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7 نماذج للفنج الكبيرة.. وكيف تستغلها بشكل صحيح

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ambientes actuales de La Ventana de Colores, LA VENTANA DE COLORES LA VENTANA DE COLORES غرفة المعيشة
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غرفة لا يمكن الاستهانة بوجودها مطلقًا في أي منزل، تقضي بها الأسرة معظم أوقاتها إن لم يكن جميعها!، إما في مشاهدة أحد الأفلام الممتعة، أو في قراءة إحدى القصص الخيالية مثلًا، أو ربما في جلسة مريحة للاسترخاء وأخذ قيلولة سريعة، وبالتالي.. لا يمكن التقليل من أهميتها مطلقًا، فهي لا تقل مقامًا عن غرفة النوم الرئيسية.

لذا.. ننقل لكم اليوم 7 نماذج متنوعة لغرف المعيشة الكبيرة، لنستكشف معًا كيفية استغلالها بشكل أمثل!

1 – ​بهدوء الألوان المحايدة

B. Apartments, Алена Булатая Алена Булатая غرفة المعيشة
Алена Булатая

Алена Булатая
Алена Булатая
Алена Булатая

ألوانها المحايدة وتنسيقها الشديد يمنحك إحساس أنك على أعتاب غرفة بطابع رسمي، الغرفة هنا بسيطة وهادئة مكونة من ركنة بتصميم رائع بجانبها كرسي مريح يساعد جالسه على التمديد والاسترخاء وربما قراءة الصحف في الصباح  خلال تناول كوب عصير منعش، على يمينه طاولة حديدية بالقرب من ستائر شيفونية الخامة، بيضاء اللون، تنقل لساكن المنزل جمال المنظر الخارجي! 

تتمتع الغرفة بمكتبة صغيرة مميزة بأرفف بيضاء غالبًا تستخدم لترتيب الكتب والقصص، وتزيّن عمومًا ببعضٍ من الإكسسوارات والتحف. لا يمكن أن نغفل المنظر الجمالي الذي صنعته الوسائد وما رسم عليها من شكل سمكة طويلة تجمعت أجزائها المختلفة على ثلاث وسائد بيضاء زينت الركنة.

2 – عندما يلتقي الأحمر والأسود!

Ambientes actuales de La Ventana de Colores, LA VENTANA DE COLORES LA VENTANA DE COLORES غرفة المعيشة
LA VENTANA DE COLORES

LA VENTANA DE COLORES
LA VENTANA DE COLORES
LA VENTANA DE COLORES

هنا أحد النماذج التي تمثل غرف المعيشة الكبيرة، وكيف يمكن استغلالها وتوظيف كل ركن فيها بشكل أمثل!، الغرفة هنا ببساطة مكونة من أريكة مميزة حمراء اللون، بأرجل فضية ملتوية وصغيرة، بيسارها مكتبة سوداء أنيقة بتصميم عصري لافت للأنظار وقادر على ملئ فراغ هذا الركن من الغرفة، وتحوى تلك المكتبة على مجموعة أرفف رفيعة بيمينها ويسارها، كما تسكنها أيضًا شاشة عرض بحجم متوسط بمنتصفها تقريبًا.

في الزاوية ما بين المكتبة والأريكة نلاحظ فازتين براقتين أحدهما كبيرة والأخرى أصغر حجمًا مثبتة إلى جانبها تساهم في جمال الإطلالة، أما عن الفرش، فلا يمكن أن نغفل تناسق السجادة الرهيب مع الأريكة والإكسسوارات المتراصة على المكتبة، وكذلك الفازتين، هذا إذا ما تطرقنا للحديث عن تلك الستائر العصرية التي تغلف الزجاج لتُحَجّم وصول ضوء الشمس إلى محتويات المكان!

3 – الرقي والبساطة يجتمعان

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة خشب
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

غرفة معيشة ساحرة ببساطتها ورقيها، معتمدة فقط على اللونين الجملي والأوف وايت في كلًا من الأثاث والديكور. الغرفة ببساطة مكونة من أريكة متوسطة الحجم بلون هادئ ومحايد، بجانبها الأيمن كرسيان خشبيان بتصميم مريح يشبه تصميمات كراسي المصايف، مثبتان على سجادة كاكي هادئة تخلو من النقوش.

4 – دفء الألوان هو سر التميز!

Vivienda, DECLASE DECLASE غرفة المعيشة
DECLASE

DECLASE
DECLASE
DECLASE

إذا كنت تريد أن تعطي غرفة المعيشة الخاصة بك بصمة طبيعية وبسيطة في آنٍ واحد، عليك أن تلجأ لاستخدام أرضية خشبية كالموضحة هنا. ربما يبدو لونها غير مألوفًا، ولكنه أنيق ومريح ويناسب طبيعة هذه الغرفة جيدًا.

الغرفة ببساطة مكونة من أريكة صفراء بتصميم ساحر ولون دافئ، بجانبها كرسي بتصميم أروع بهيبة وأناقة الأسود، وفي المنتصف طاولة جمعت بين اللونين نصفها العلوي أصفر وأرجلها حديدية ومطلية بنفس اللون الأسود.

5 – ​سحر الطبيعة يتجسد هنا

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina غرفة المعيشة
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

وعن جمال هذه الغرفة المستمد من جمال الطبيعة، فنجد الأثاث جميعه مصنوع من الخشب الذي هو أحد أهم موارد البيئة بتصميم عصري ولمسات كلاسيكية ساحرة! 

أما الفرش فيشبه الخضرة والأعشاب التي غالبًا ما تكسي الحدائق لتضيف جمالًا خاصًا للأرضية البيضاء البراقة!. وعن عنصر الإضاءة، فالغرفة تعتمد على الإضاءة الطبيعية كمصدر أساسي لإنارتها كما هو موضح هنا.

6 – ركن الإبداع

Acabados de Lujo para Pequeño Apartamento Minimalista [90m2], Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid غرفة المعيشة
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

أما هذا النموذج الموضح هنا رغم ما ينعم به من مساحة مناسبة تسمح بالاستعانة بكثير من الديكورات، إلا أن مهندس الديكور أراد فقط الاعتماد على قطع أثاث قليلة، ولكنها مبهرة في نفس الوقت، من أناقتها تغنيك عن العديد من الإكسسوارات!

فغرفة المعيشة هنا مكونة من أريكة عريضة تبدو كالتخت، عليها نخبة من الوسائد الملونة بالذهبي والأسود، خلفها مكتبة سوداء ببعض الأرفف، وأمامها طاولة خشبية بسيطة التصميم تطل على أكوام من الكتب مختلفة الأحجام والألوان على هيئة صفين يصلوا بطولهما إلى السقف بشكل جمالي مميز!

7 – لجلسة عائلية مميزة

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة المعيشة
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

هذا النموذج ينقل لنا الاستخدام الأمثل لغرف المعيشة ذات المساحة الكبيرة، خصوصًا وإن كانت لعائلة كبيرة أو لبيت يجمع أكثر من عائلة معًا، فهي مكونة ببساطة من 2 أريكة الواحدة منهم تكفي لثلاث أشخاص، و3 كراسي بأشكال وأحجام متخلفة، منهم المربع ومنهم الدائري، ويميزهم جميعهم الوسائد العديدة بألوانٍ متنوعة. فالغرفة تبدو من هذه الزاوية وكأنها لوحة فنية منمقة شديدة التنسيق والترتيب ومتوازنة في الوقت ذاته.

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