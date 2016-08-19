تغيرات جذرية لمطبخ أكثر عصرية

نعم هذا هو المطبخ ذاته! فقد استطاع استديو ماريا توريس، أن يحول المطبخ كليًا إلى آخر جديد عصري بالكامل، حيث استبدل البلاطات المنقوشة القديمة، بالطلاء الأبيض.

كذلك استبدلت الخزانات القديمة الأرضية، بتصميم كامل استغل مساحة المطبخ من الأرض وحتى السقف، حيث استغلت المساحة العلوية بالكامل لتصميم خزانات خشبية ممتدة عرضيًا، مع امتداد رأسي لأسفل يتضمن وحدتين لوضع أجهزة المطبخ الحديثة، كما هناك خزانة بيضاء صغيرة معلقة أسفل الخزانات الخشبية، وأيضًا خزانات أرضية ذات سطح أبيض لامع، قد وضعت عليه أدوات الطهي وإعداد الطعام.