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10 أفكار لإضفاء طابع خاص على حديقتك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
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الحديقة هي مركز السحر في كل منزل، حيث اللون الأخضر المريح، والورود الملونة المثيرة للبهجة، والهواء المنعش النقي، مع بعض اللسمات المميزة التي تتفرد بها كل حديقة عن الأخرى، والتي تعبر بشكل أو بأخر عن ذوق أصحاب المنزل.

في هذا المقال، جمعنا لكم 10 من أفضل تصميمات الحدائق، التي تنطوي على حيل وأفكار إبداعيها، تمنحها طابع خاص، وتجعلها تتفرد وتتميز عن غيرها من الحدائق.

1. الاستعانة بالصخور والتميز بالنخيل

Jardin de la Luz, Beatrice Perlac - Adarve Jardines Beatrice Perlac - Adarve Jardines حديقة
Beatrice Perlac – Adarve Jardines

Beatrice Perlac - Adarve Jardines
Beatrice Perlac – Adarve Jardines
Beatrice Perlac - Adarve Jardines

أغلب الحدائق تحتوي على مساحات خضراء منبسطة وبعض الورود الملونة، ولكن إليك تلك الحيلة لإضفاء طابع خاص على حديقتك، فقط استعن بالنخيل الصغير، مع بعض الصغور الصغيرة البيضاء في الأرضية، وقد تريد اتباع هذا التصميم بإضافة بعض النباتات الأرجوانية الداكنة.

2. المستوى المرتفع لجذب الأنظار

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

يمكنك إضفاء لمسة جاذبة للأنظار على حديقتك، من خلال تصميم بعض الدرجات، أو تصميم أحواض الزرع على مستويات متعددة الارتفاع، مع الاستعانة بالإضواء المثبتة في مستوى أرضي، أو جانبي، لإبراز ذلك الارتفاع.

3. الأرضية الخشبية.. لمسة رقي

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest حديقة خشب White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

عندما يتعلق الأمر بالحدائق، فليس هناك أفضل من الأرضية الخشبية للإندماج مع الطبيعة وإضفاء لمسات راقية مميزة، خاصة وإن اتبعت مثل هذا التصميم، حيث الفراغات المزروعة بين ألواح الخشب.

4. ركن هادئ بتصميم مميز

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA حديقة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

اصنع ركن هادئ مريح للاستمتاع مع العائلة بأجواء الحيقة وهوائها النقي، واضف لمسة تميز بالابتعاد عن الأثاث التقليدي، مع اتباع هذا التصميم الفريد، حيث استخدام منطقة منخفضة من الحديقة لوضع أريكة من الخوص، واستخدام الجزء المرتفع من الأرضية الخشبية كمقعد ممتد، مع وضع وسائد صغيرة لجلوس مريح.

5. العريشة الخشبية.. أناقة الظل

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor حديقة
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

تظليل حديقتك بعريشة خشبية، أكثر من كاف لمنحها مظهرًا جذابًا مميزًا، حيث الاستمتاع بنهارد مُشرق، وتناول الطعام في أجواء منعشة لا تفسدها حرارة أشعة الشمس.

6. الأثاث المنجد لأجواء مريحة

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

إن كان الاثاث الخشبي والمصنوع من الخوص يُضفي لمسة راقية على حديقتك، فإن اتماد بعض الكراسي المنجدة، مع وسائد صغيرة، يضمن لك حديقة مُريحة وركن مناسب بشكل ممتاز للقراءة والاطلاع، والاسترخاء قليلًا.

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7. دلل أزهارك بأحواض فاخرة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

لا تترك أزهارك في أرض الحديقة، يمكنك الاعتناء بها ومنحها مظهرًا جذابًا بوضعها داخل أحواض مصممة بشكل مميز، كالأحواض الرخامية، وربما الأحواض الملونة، أو المصنوعة من الجرانيت، ولا تكتف بمجرد أزهار ملونة، بل اسع خلف الأزهار الفريدة والجميلة في الوقت ذاته.

8. الإضاءة تبرز جمال حديقتك

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

لا تُغفل أهمية الإضاءة في إضفاء طابع خاص على حديقتك، فهي عامل أساسي وفعال في جذب الأنظار، كما أنها قادرة على تركيز الانتباه على التفاصيل المميزة في تصميم حديقتك، وجعلها تتلألأ في ظلام الليل.

9. ودع الأرض المنبسطة

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

لما لا تتخلى عن الأرض الخضراء المنبسطة، وتصمم حديقة خاصة بمساحة صغيرة وسط أرض خشبية! مثل ذلك التصميم الفريد الذي يمكن تنفيذه في شقة صغيرة لا تتمتع بمساحة خاصة للحديقة، ولا تنسى إضافة بعض الأحجار لمزيد من التميز.

10. سحر التصميم العمودي

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

الحدائق العمودية تتمتع بسحر خاص، خاصة في المساحات الضيقة داخل المنازل، حيث يمكن تصميم أحواض زجاجية مستندة إلى أحد الجدران غير المستغلة، ووضع بعض من المزروعات النامية بداخلها، مع تنسيقها بشكل جذاب، وانتقاء قصاري الزرع الفريدة التصميم.

لمزيد من تصميمات الحدائق المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 7 حدائق تناسب كل بيت!

غرفة الرضيع بإشراقة بيضاء ناعمة
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