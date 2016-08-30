10 أفكار لإضفاء طابع خاص على حديقتك

الحديقة هي مركز السحر في كل منزل، حيث اللون الأخضر المريح، والورود الملونة المثيرة للبهجة، والهواء المنعش النقي، مع بعض اللسمات المميزة التي تتفرد بها كل حديقة عن الأخرى، والتي تعبر بشكل أو بأخر عن ذوق أصحاب المنزل.
في هذا المقال، جمعنا لكم 10 من أفضل تصميمات الحدائق، التي تنطوي على حيل وأفكار إبداعيها، تمنحها طابع خاص، وتجعلها تتفرد وتتميز عن غيرها من الحدائق.
أغلب الحدائق تحتوي على مساحات خضراء منبسطة وبعض الورود الملونة، ولكن إليك تلك الحيلة لإضفاء طابع خاص على حديقتك، فقط استعن بالنخيل الصغير، مع بعض الصغور الصغيرة البيضاء في الأرضية، وقد تريد اتباع هذا التصميم بإضافة بعض النباتات الأرجوانية الداكنة.
يمكنك إضفاء لمسة جاذبة للأنظار على حديقتك، من خلال تصميم بعض الدرجات، أو تصميم أحواض الزرع على مستويات متعددة الارتفاع، مع الاستعانة بالإضواء المثبتة في مستوى أرضي، أو جانبي، لإبراز ذلك الارتفاع.
عندما يتعلق الأمر بالحدائق، فليس هناك أفضل من الأرضية الخشبية للإندماج مع الطبيعة وإضفاء لمسات راقية مميزة، خاصة وإن اتبعت مثل هذا التصميم، حيث الفراغات المزروعة بين ألواح الخشب.
اصنع ركن هادئ مريح للاستمتاع مع العائلة بأجواء الحيقة وهوائها النقي، واضف لمسة تميز بالابتعاد عن الأثاث التقليدي، مع اتباع هذا التصميم الفريد، حيث استخدام منطقة منخفضة من الحديقة لوضع أريكة من الخوص، واستخدام الجزء المرتفع من الأرضية الخشبية كمقعد ممتد، مع وضع وسائد صغيرة لجلوس مريح.
تظليل حديقتك بعريشة خشبية، أكثر من كاف لمنحها مظهرًا جذابًا مميزًا، حيث الاستمتاع بنهارد مُشرق، وتناول الطعام في أجواء منعشة لا تفسدها حرارة أشعة الشمس.
إن كان الاثاث الخشبي والمصنوع من الخوص يُضفي لمسة راقية على حديقتك، فإن اتماد بعض الكراسي المنجدة، مع وسائد صغيرة، يضمن لك حديقة مُريحة وركن مناسب بشكل ممتاز للقراءة والاطلاع، والاسترخاء قليلًا.
لا تترك أزهارك في أرض الحديقة، يمكنك الاعتناء بها ومنحها مظهرًا جذابًا بوضعها داخل أحواض مصممة بشكل مميز، كالأحواض الرخامية، وربما الأحواض الملونة، أو المصنوعة من الجرانيت، ولا تكتف بمجرد أزهار ملونة، بل اسع خلف الأزهار الفريدة والجميلة في الوقت ذاته.
لا تُغفل أهمية الإضاءة في إضفاء طابع خاص على حديقتك، فهي عامل أساسي وفعال في جذب الأنظار، كما أنها قادرة على تركيز الانتباه على التفاصيل المميزة في تصميم حديقتك، وجعلها تتلألأ في ظلام الليل.
لما لا تتخلى عن الأرض الخضراء المنبسطة، وتصمم حديقة خاصة بمساحة صغيرة وسط أرض خشبية! مثل ذلك التصميم الفريد الذي يمكن تنفيذه في شقة صغيرة لا تتمتع بمساحة خاصة للحديقة، ولا تنسى إضافة بعض الأحجار لمزيد من التميز.
الحدائق العمودية تتمتع بسحر خاص، خاصة في المساحات الضيقة داخل المنازل، حيث يمكن تصميم أحواض زجاجية مستندة إلى أحد الجدران غير المستغلة، ووضع بعض من المزروعات النامية بداخلها، مع تنسيقها بشكل جذاب، وانتقاء قصاري الزرع الفريدة التصميم.
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