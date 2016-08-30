10 أفكار لإضفاء طابع خاص على حديقتك

الحديقة هي مركز السحر في كل منزل، حيث اللون الأخضر المريح، والورود الملونة المثيرة للبهجة، والهواء المنعش النقي، مع بعض اللسمات المميزة التي تتفرد بها كل حديقة عن الأخرى، والتي تعبر بشكل أو بأخر عن ذوق أصحاب المنزل.

في هذا المقال، جمعنا لكم 10 من أفضل تصميمات الحدائق، التي تنطوي على حيل وأفكار إبداعيها، تمنحها طابع خاص، وتجعلها تتفرد وتتميز عن غيرها من الحدائق.