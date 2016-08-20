حمامات إيطالية بتصميمات عملية

الحمامات الإيطالية تُعَد واحدة من الاتجاهات الأكثر إثارة للاهتمام في العالم خصوصًا بالسنوات الأخيرة، ليس هذا بغريب وهي تتمتع بتصميمات ساحرة لا تشوبها شائبة، فمن ناحية هي عملية جدًا وتناسب أي مساحة خصوصًا الحمامات الصغيرة، ومن ناحية أخرى توفر لك أحلى الإطلالات!

إليكم انتقينا أفضل 6 نماذج لحمامات إيطالية بتصميمات عملية، لنستمتع معًا بأجمل الإكسسوارات ..