حمامات إيطالية بتصميمات عملية

الحمامات الإيطالية تُعَد واحدة من الاتجاهات الأكثر إثارة للاهتمام في العالم خصوصًا بالسنوات الأخيرة، ليس هذا بغريب وهي تتمتع بتصميمات ساحرة لا تشوبها شائبة، فمن ناحية هي عملية جدًا وتناسب أي مساحة خصوصًا الحمامات الصغيرة، ومن ناحية أخرى توفر لك أحلى الإطلالات!
إليكم انتقينا أفضل 6 نماذج لحمامات إيطالية بتصميمات عملية، لنستمتع معًا بأجمل الإكسسوارات ..
الحمام هنا بمساحة شاسعة، ولكنه قُسِّم بعناية لمساحة الثلث والثلثين، الثلث خُصص لمساحة الاستحمام بالدش والتي بنهاياتها نجد حوض الاستحمام متمركزًا بالقرب من الشرفة الزجاجية ليتمتع مستخدمه بمنظر ساحر وخلاب بجمال الأشجار خلال أوقات استحمامه!
أما مساحة الثلثين، فمخصصة لحوض كبير مستطيلي الشكل، ومميز بطول الحمام، يتوازى مع كلا الحائطين الزجاجي الذي يغلف الدش، والحجري الذي يزين المساحة الأولى، إلى أن نلاحظ أسفل الوض فرش أزرق أنيق بخامة قطيفية ناعمة تعكس درجات الأزرق المختلفة بتحرك شعيراتها الصغيرة يمينًا ويسارًا.
ليس مجرد حمام، بل هو عالم آخر ساحر يُنسيك كل ما قد يجول ببالك من هموم وضغوطات، فالمشهد ببساطة يتلخص في نخبة مميزة من رقائق الخشب الأنيق تحتضن بدروها الحائط الرئيسي للحمام لتزين جوانبه كافة وصولًا إلى السقف، بآخره من الأسفل رف بسُمك رفيع، مكون من شرائح الخشب الطويل بتصميم راقي وعملي مناسب لجميع أغراض الحمام والاستحمام! يطل على مساحة مربعة صغيرة تستقر بأرضيتها مجموعة من الأحجار، والتي تقوم بدورها هي الأخرى في حراسة إحدى النباتات التي تقترب بفروعها إلى السقف.. حوض الاستحمام مميز بشكل بيضاوي غير مألوف، يحظى بإكسسوار لامع ملفت للأنظار تتساقط منه المياه كالآلئ تستعد لمن يقترب لتغمره بسحرها النقي!
حمام إيطالي راقي ومبهر.. ما يجعله مميزًا ومختلفًا عن غيره من التصميمات، هو فكرة دمجه بغرفة النوم كما هو موضح في هذه الصورة، هنا اختار المهندس المعماري التصميم المغلق للدش الذي يحمي الحمام والغرفة من تساقط المياه هنا وهناك ليظلوا جافين طوال الوقت؛ وذلك من خلال كابينة زجاجية أنيقة على هيئة مكعب شفاف بإطلالة فخمة.
الكابينة هنا مرة أخرى، ولكنها في ثوبٍ جديد، بلونٍ برتقالي جذاب ودافء، كما لو كانت خزانة إحدى غرف النوم!، الدش هنا على نفس الصف المقال به الحوض، مما يوفر مساحة كبيرة لبقية إكسسوار الحمام، ويوحي بالبراح والاتساع اللازم لأي حمام!
وعن أهم مزايا الدش الكابينة، فتتمثل في أنه يضمن لك جفاف الحمام والبعد عن مشاكل تسرب المياه، مما يحرص على حمامك نظيفًا أطول فترة ممكنة، وبهيئة مشرفة أمام الجميع.
ربما إن مررت بجانب هذا الركن وانت شارد ألا تلاحظ مطلقًا أنه ينتمي لحمام! بالطبع الأمر محير، نظرًا لأنه لا يوجد أي إكسسوار أو ديكور يجعلك تشك مجرد الشك في كونه حمامًا وليس جزءًا من حديقة!
الدش هنا مخبأ داخل كابينة زجاجية أيضًا، ولكنها هنا تختلف عن ما سبق وشاهدنا من تصميمات، فمن شدة صفاء زجاجها وشفافيته، لا يمكنك أن تلحظ وجوده من الأساس! يتمتع الدش بأحجار كبيرة وفاخرة تزين أرضيته، ومجموعة من الاعشاب الخضراء المتدلية من ذلك الحائط الخشبي المفرغ!
أما هنا، فالدش مكشوفًا ومُلصقًا بالحائط الأيسر للحمام، ليس منتميًا لكابينة أو حتى حوض استحمام كغيره من النماذج، ولكن هذا لا يعني أن المهندس المعماري لم يمنحه مساحة خاصة من ذلك الحمام! بل بالعكس، فقط حرص كل الحرص على توفير تلك المساحة الموضحة بالصورة كافة لتكن فقط للدش!، حتى يمنح مستخدمه الحرية الكاملة أثناء الاستحمام وعدم التقيد بمساحة ضيقة تحرمه من الاستمتاع باحساس الانتعاش!
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