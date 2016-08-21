أين تقع الخطايا السبعة في منزلك؟

النقائص وعيوب النفس البشرية قسمها علماء النفس إلى سبع خطايا، وفي هذا الموضوع نجمع لك تصميمات مختلفة لغرف مختلفة لخبراء من جميع أنحاء العالم ونتخيل معك هذه الخطايا أين تقع في كل غرفة من هذه الغرف، دعنا نوضح لك ما نقصده.
الخطايا السبعة التي يمكن أن تضيع جمال منزلك يجب معرفتها قبل دخولك الغرف:
الفخر: الاعتقاد أن منزلك أفضل من منازل الآخرين فتكسر كل القواعد ولا تحترمها .
الطمع: هو عدم الرضا المستمرعلى ما لديك مهما كان تشعر إنك في حاجة إلى المزيد.
الشهوة : وهي الرغبة التي لا يمكن السيطرة عليها سواء كانت جنسية أو متعلقة بجمع الأموال.
الحسد: وهو الحزن عندما ترى لدى الآخرين أشياء جيدة .
الشراهة: وهي المبالعة في الطعام وفقدان الأحساس بالشبع .
الغضب : وهو أن تستشيط وتثور دائمًا حتى على أتفه الأمور .
الكسل: وهو الخمول واللامبالاة الدائمة وعدم إنجاز أي شيء في سبيل الراحة.
الفخر هو من أكبر الرذائل يجعلك تظن نفسك أنك فوق البشر وتتصرف تصرفات سيئة مليئة بالتعالي، وهذه الشرفة الجميلة تبدو كذلك فهي عالية جدًا تكاد أن تلمس الشمس بأصبعك وأنت تقف بها، وتنظر للمساحة المهيمنة عليها نظرة تعالي وفخر.
الطمع هوعدم الاقتناع بما لديك والرغبة في زيادته دون الإحساس بالرضا أبدًا تجاه ما تملكه، مدخل المنزل هو المكان الذي تتواجد فيه هذه الخطيئة، فإذا بالغت في وضع أشياء كثيرة به فهذا دليل على ارتفاع نسبة خطيئة الجشع لديك.
الشهوة هي عدم القدرة على التحكم في الرغبات الجنسية، وهي تظهر في غرفة النوم، ولذلك لا يحبذ المغالاة في اختيار أثاث غرفة النوم والاعتماد على كل شيء فاخر، يجب الاعتدال في الأمر حتى لا تعلو لديك نسبة هذه الخطيئة.
الحسد هو الحسرة على ما يمتلكه الآخرين وأنت لا تملكه، مثل موقف هذا الممر فهو لا يعتبر ضمن المنزل بل هو مساحة مهمشة، ويقف موضع الحاسدين الذين يشعرون بأن الآخرين لديهم أشياء لا يمتلكونها .
الشراهة تظهر في المطبخ بالتأكيد، فإذا كنت من محبي الحلوى والوجبات الخفيفة ستزداد زيارتك إلى المطبخ كثيرًا، ولهذا يجب أن تتحكم في هذه الرغبة حتى لا تتحول إلى خطيئة لا يمكن السيطرة عليها .
في الحمام نحن لا نتعرى فقط من ملابسنا بل نتعرى من كل الأقنعة التي نرتديها لإخفاء أشياء كثيرة أمام مرآة الحمام، لذا الحمام هو المكان الذي يشهد على خطيئة غضبنا .
هنا يأتي الكسل إليك عندما تتخفي في هذه الأريكة ولا تفعل أي شيء، التلفاز الذي تود أن تغير محطته ولا يوجد بجوارك الريموت كنترول الخاص به، العطش يتملك منك ولا تتحرك كي تحضر زجاجة ماء، وتنتظر أي شخص من العائلة أن يمر من أمامك حتى تطلب منه هذه الأمور، هذا هو ما يسمى بخطية الكسل .
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