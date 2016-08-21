أين تقع الخطايا السبعة في منزلك؟

الخطايا السبعة التي يمكن أن تضيع جمال منزلك يجب معرفتها قبل دخولك الغرف:

الفخر: الاعتقاد أن منزلك أفضل من منازل الآخرين فتكسر كل القواعد ولا تحترمها .

الطمع: هو عدم الرضا المستمرعلى ما لديك مهما كان تشعر إنك في حاجة إلى المزيد.

الشهوة : وهي الرغبة التي لا يمكن السيطرة عليها سواء كانت جنسية أو متعلقة بجمع الأموال.

الحسد: وهو الحزن عندما ترى لدى الآخرين أشياء جيدة .

الشراهة: وهي المبالعة في الطعام وفقدان الأحساس بالشبع .

الغضب : وهو أن تستشيط وتثور دائمًا حتى على أتفه الأمور .

الكسل: وهو الخمول واللامبالاة الدائمة وعدم إنجاز أي شيء في سبيل الراحة.