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أين تقع الخطايا السبعة في منزلك؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
ATTICO a BRESCIA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli بلكونة أو شرفة
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النقائص وعيوب النفس البشرية قسمها علماء النفس إلى سبع خطايا، وفي هذا الموضوع نجمع لك تصميمات مختلفة لغرف مختلفة لخبراء من جميع أنحاء العالم ونتخيل معك هذه الخطايا أين تقع في كل غرفة من هذه الغرف، دعنا نوضح لك ما نقصده. 

واجهة

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos منازل
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

الخطايا السبعة التي يمكن أن تضيع جمال منزلك يجب معرفتها قبل دخولك الغرف

الفخر: الاعتقاد أن منزلك أفضل من منازل الآخرين فتكسر كل القواعد ولا تحترمها .

الطمع: هو عدم الرضا المستمرعلى ما لديك مهما كان تشعر إنك في حاجة إلى المزيد. 

الشهوة : وهي الرغبة التي لا يمكن السيطرة عليها سواء كانت جنسية أو متعلقة بجمع الأموال.

الحسد: وهو الحزن عندما ترى لدى الآخرين أشياء جيدة .

الشراهة: وهي المبالعة في الطعام وفقدان الأحساس بالشبع .

الغضب : وهو أن تستشيط وتثور دائمًا حتى على أتفه الأمور . 

الكسل: وهو الخمول واللامبالاة الدائمة وعدم إنجاز أي شيء في سبيل الراحة. 

شرفة رائعة

ATTICO a BRESCIA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli بلكونة أو شرفة
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

الفخر هو من أكبر الرذائل يجعلك تظن نفسك أنك فوق البشر وتتصرف تصرفات سيئة مليئة  بالتعالي، وهذه الشرفة الجميلة تبدو كذلك فهي عالية جدًا تكاد أن تلمس الشمس بأصبعك وأنت تقف بها، وتنظر للمساحة المهيمنة عليها نظرة تعالي وفخر. 

الجشع عند المدخل

LOFT 6, Valtorta srl Valtorta srl الممر الحديث، المدخل و الدرج
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

الطمع هوعدم الاقتناع بما لديك والرغبة في زيادته دون الإحساس بالرضا أبدًا تجاه ما تملكه، مدخل المنزل هو المكان الذي تتواجد فيه هذه الخطيئة، فإذا بالغت في وضع أشياء كثيرة به فهذا دليل على ارتفاع نسبة خطيئة الجشع لديك. 

الشهوة في غرفة النوم

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo غرفة نوم
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

الشهوة هي عدم القدرة على التحكم في الرغبات الجنسية، وهي تظهر في غرفة النوم، ولذلك لا يحبذ المغالاة في اختيار أثاث غرفة النوم والاعتماد على كل شيء فاخر، يجب الاعتدال في الأمر حتى لا تعلو لديك نسبة هذه الخطيئة. 

الحسد في هذا الممر

PRIVATE APARTMENT_BO, cristianavannini | arc cristianavannini | arc الممر الحديث، المدخل و الدرج
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

الحسد هو الحسرة على ما يمتلكه الآخرين وأنت لا تملكه، مثل موقف هذا الممر فهو لا يعتبر ضمن المنزل بل هو مساحة مهمشة، ويقف موضع الحاسدين الذين يشعرون بأن الآخرين لديهم أشياء لا يمتلكونها . 

الشراهة في المطبخ

Cucina Aurora, Porte del Passato Porte del Passato مطبخألواح المطبخ
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

الشراهة تظهر في المطبخ بالتأكيد، فإذا كنت من محبي الحلوى والوجبات الخفيفة ستزداد زيارتك إلى المطبخ كثيرًا، ولهذا يجب أن تتحكم في هذه الرغبة حتى لا تتحول إلى خطيئة لا يمكن السيطرة عليها . 

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الغضب في الحمام

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

في الحمام نحن لا نتعرى فقط من ملابسنا بل نتعرى من كل الأقنعة التي نرتديها لإخفاء أشياء كثيرة أمام مرآة الحمام، لذا الحمام هو المكان الذي يشهد على خطيئة غضبنا . 

الكسل لحياة مريحة

COLONICA COLLINE TOSCANE, TB Studio TB Studio
TB Studio

TB Studio
TB Studio
TB Studio

هنا يأتي الكسل إليك عندما تتخفي في هذه الأريكة ولا تفعل أي شيء، التلفاز الذي تود أن تغير محطته ولا يوجد بجوارك الريموت كنترول الخاص به، العطش يتملك منك ولا تتحرك كي تحضر زجاجة ماء، وتنتظر أي شخص من العائلة أن يمر من أمامك حتى تطلب منه هذه الأمور، هذا هو ما يسمى بخطية الكسل . 

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