13 فكرة لغرفة خلع الملابس ملائمة للمساحات الصغيرة

الخزانة هي المساحة التي لا غنى عنها في منزلك، ويجب أن تكون منظمة وترتيب الملابس بها بطريقة سهلة تجعلها متاحة دائمًا، ولذلك جمعنا لك في هذا الموضوع 13 فكرة لغرفة خلع الملابس ملائمة للمساحات المحدودة دعنا نعرض عليك كل فكرة على حدى.
إذا كانت مساحة الغرفة صغيرة لدرجة تجعلك مضطر للاستغناء عن السرير أو الخزانة، لا تقلق هناك حل دائمًا لدى الخبراء فهذا التصميم يوفر لك المساحة ولا يجعلك تضطر للاستغناء عن أي شيء في غرفتك، فهذا التصميم سيتيح لك فرصة أن تكون الخزانة في الأسفل والسرير أعلاه وبينهما مقصورة داخلية يمكنك تخزين فيها أشياء كثير ويصل بين السرير والخزانة سلم، الغرفة عملية جدًا تصلح لأن تكون غرفة شاب مذهلة .
إذا كانت المساحة المخصصة للخزانة محدودة فيجب إيجاد حلول ملائمة حتى يُستفاد من هذه المساحة بأقصى قدر ممكن، ولهذا الخزانة المليئة بالرفوف فكرة ملائمة جدًا للمساحة فيمكن تخزين فيها أشياء مختلفة وكثيرة في مساحة محدودة، وتطعيمها بالمرايا على الطرفين يعطي شعور بأن المساحة أوسع مما هي عليه.
الخزانة المفتوحة من التصاميم العملية جدًا للخزانات والتي تتيح لك كل ما هو مخزن من حقائب يد، أحذية، فساتين، وقمصان، كل شيء أمام عينك يمكنك اختيار ما تريد أن ترتديه بسهولة، فالكل متاح أمام عينك في المنطقة المخصصة له.
إذا كان حمامك واسع يمكنك اقتطاع جزء منه وتخصيصه كمساحة لوضع المكياج أو لتصفيف شعرك، بحوضين وخزانة وكرسي مريح ستحصل على مساحة أنيقة جدًا تخزن فيها ملابسك ومكياجك، كما نرى في الصورة الرفوف الخشبية المطلية باللون الأسود عملية جدًا لتخزين الملابس .
إذا كانت مساحة الحمام صغيرة أو ممر منزلك ضيق، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم لتخزين ملابسك، بفصل مساحة من غرفة النوم بستارة وتجهيزها كغرفة لتخزين الملابس، كما نرى في هذه الصورة كيف فصلت بين المساحتين والأرفف البسيطة الملائمة لوضع الأكسسوارات عليها مثلًا، ليصبح في النهاية هذا التصميم حل عملي جدًا للأماكن الضيقة .
في هذا التصميم اقتطعت مساحة من الشرفة وضمها إلى الغرفة وفصل بينهما بباب زجاجي منزلق، يسمح برؤية كل قطعة مخزنة .
كما نرى في هذه الصورة مسارات الشماعات التي يمكن تعليق عليها القمصان دون أن تأخذ مساحة من الفضاء وهي قريبة أيضًا من النوافذ فتصبح الملابس المعلقة في الهواء متشبعة بالهواء النقي، والأرفف المخزن عليها الأحذية، فكرة عملية جدًا للمساحات الضيقة .
غرفة خلع الملابس المغلقة أحد الاتجاهات السائدة في عالم الديكور، والتي تكون فيها الغرفة غرفة مستقلة، وذلك بفصل جزء من أي غرفة في المنزل ويفضل أن تكون غرفة النوم بباب منزلق، ميزة هذه الغرف أنها معزولة ولها قدر عالي من الخصوصية، كما أنها لا تحتاج إلى تنظيفها كثيرًا ولا تتأثر بروائح المنزل .
من أجل استيعاب كافة الأشياء الصغيرة، والحفاظ على النظام وذلك بالجمع بين المفاهيم الجديدة والقديمة في التخزين، بتخصيص أماكن الشماعات للقمصان، والأدراج مناسبة جدًا للجوارب والملابس الداخلية، أما الأدراج المحمولة على صناديق بعجلات عملية جدًا ومثيرة للاهتمام، فيمكنك دفعها في أي منطقة والتحرك بحرية إذا لزم الأمر مما تجعل هذه الغرفة مرنة جدًا.
يمكن أن تكون غرفة خلع الملابس مساحة مستقلة تمامًا باستخدام الأبواب المنزلقة المصنوعة من المواد المختلفة مثل الخشب والزجاج، وختيار هذه المواد وألوانها يتم بناءًا على ما يلائم المساحة التي توجد فيها غرفة خلع الملابس، وتوفر لك الراحة والخصوصية وملائمة جدًا للمساحات الصغيرة وهذا ما يميز الغرف التي يستخدم بها الأبواب المنزلقة .
غرفة خلع الملابس المفتوحة توفر الحركة بحرية حيث لا يوجد أي شيء يفصلها عن المساحة المحيطة بها، ميزتها أنها تجعل كل قطع الملابس أمام عينك، تصلح للسيدات فيمكنها عرض ثيابها والحديث عن أفضل صيحاتها أمام صديقاتها، ويمكنك أن تمسك العصا من المنتصف من خلال وضع ستارة تفصل الغرفة عن المساحة المحيطة متى شئت وفتحها وقتما أردت .
إذا كان لديك سقف منحدر في منزلك فأنت لديك فرصة ذهبية للحصول على غرفة مفتوحة لخلع الملابس، وخاصة إذا لم يتوافر لك خزانة كبيرة في أي منطة أخرى من منزلك، وتخصيص خزانات تتلائم مع منحدرات السقف حتى تستوعب قطع الملابس الصغيرة، وحتى تتم هذه العملية بنجاح يجب أن تتأكد من أن المساحة المستخدمة جافة ومعزولة جيدًا حتى لا تكون باردة جدًا في الشتاء أو أن تؤثر الرطوبة على الملابس .
اختيار قطع الملابس الملائمة لكل مناسبة لابد أن تخبرك بها المرايا أولًا قبل أي شيء، المرآة هي صديقتك التي لن تكذب عليك أبدًا، لذا لا يمكن أن تنسى وجودها في تصميم خزانة ملابسك، كما أن المرايا تعطي شعور بأن المساحة أكبر مما تبدو عليه وهي ملائمة جدًا للغرف الضيقة .
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