الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة لغرفة خلع الملابس ملائمة للمساحات الصغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Loft do Mirante, Neoarch Neoarch غرفة الملابس
Loading admin actions …

الخزانة هي المساحة التي لا غنى عنها في منزلك، ويجب أن تكون منظمة وترتيب الملابس بها بطريقة سهلة تجعلها متاحة دائمًا، ولذلك جمعنا لك في هذا الموضوع 13 فكرة لغرفة خلع الملابس ملائمة للمساحات المحدودة دعنا نعرض عليك كل فكرة على حدى.  

1ـ خزانة اقتصادية للمساحات المحدودة

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker غرفة المعيشةمخزن
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

إذا كانت مساحة الغرفة صغيرة لدرجة تجعلك مضطر للاستغناء عن السرير أو الخزانة، لا تقلق هناك حل دائمًا لدى الخبراء فهذا التصميم يوفر لك المساحة ولا يجعلك تضطر للاستغناء عن أي شيء في غرفتك، فهذا التصميم سيتيح لك فرصة أن تكون الخزانة في الأسفل والسرير أعلاه وبينهما مقصورة داخلية يمكنك تخزين فيها أشياء كثير ويصل بين السرير والخزانة سلم، الغرفة عملية جدًا تصلح لأن تكون غرفة شاب مذهلة . 

2ــ تحسين المساحة

Dressing Room TG Studio غرفة الملابس
TG Studio

Dressing Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

إذا كانت المساحة المخصصة للخزانة محدودة فيجب إيجاد حلول ملائمة حتى يُستفاد من هذه المساحة بأقصى قدر ممكن، ولهذا الخزانة المليئة بالرفوف فكرة ملائمة جدًا للمساحة فيمكن تخزين فيها أشياء مختلفة وكثيرة في مساحة محدودة، وتطعيمها بالمرايا على الطرفين يعطي شعور بأن المساحة أوسع مما هي عليه.  

3 ـ خزانة مفتوحة

Gwel an Treth Perfect Stays غرفة الملابس
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

الخزانة المفتوحة من التصاميم العملية جدًا للخزانات والتي تتيح لك كل ما هو مخزن من حقائب يد، أحذية، فساتين، وقمصان، كل شيء أمام عينك يمكنك اختيار ما تريد أن ترتديه بسهولة، فالكل متاح أمام عينك في المنطقة المخصصة له. 

4 ـ غرفة خلع ملابس متكاملة

Loft do Mirante, Neoarch Neoarch غرفة الملابس
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

إذا كان حمامك واسع يمكنك اقتطاع جزء منه وتخصيصه كمساحة لوضع المكياج أو لتصفيف شعرك، بحوضين وخزانة وكرسي مريح ستحصل على مساحة أنيقة جدًا تخزن فيها ملابسك ومكياجك، كما نرى في الصورة الرفوف الخشبية المطلية باللون الأسود عملية جدًا لتخزين الملابس .  

5 ـ الفصل بين الغرفتين بستارة

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

إذا كانت مساحة الحمام صغيرة أو ممر منزلك ضيق، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم لتخزين ملابسك، بفصل مساحة من غرفة النوم بستارة وتجهيزها كغرفة لتخزين الملابس، كما نرى في هذه الصورة كيف فصلت بين المساحتين والأرفف البسيطة الملائمة لوضع الأكسسوارات عليها مثلًا، ليصبح في النهاية هذا التصميم حل عملي جدًا للأماكن الضيقة .   

6 ـ الفصل بباب زجاجي

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

في هذا التصميم اقتطعت مساحة من الشرفة وضمها إلى الغرفة وفصل بينهما بباب زجاجي منزلق، يسمح برؤية كل قطعة مخزنة .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 ـ استخدام مسارات الشماعات

house 116, bo | bruno oliveira, arquitectura bo | bruno oliveira, arquitectura غرفة الملابس MDF White
bo | bruno oliveira, arquitectura

house 116

bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura

كما نرى في هذه الصورة مسارات الشماعات التي يمكن تعليق عليها القمصان دون أن تأخذ مساحة من الفضاء  وهي قريبة أيضًا من النوافذ فتصبح الملابس المعلقة في الهواء متشبعة بالهواء النقي، والأرفف المخزن عليها الأحذية، فكرة عملية جدًا للمساحات الضيقة .

8 ـ غرفة معلقة لخلع الملابس

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس زجاج Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

غرفة خلع الملابس المغلقة أحد الاتجاهات السائدة في عالم الديكور، والتي تكون فيها الغرفة غرفة مستقلة، وذلك بفصل جزء من أي غرفة في المنزل ويفضل أن تكون غرفة النوم بباب منزلق، ميزة هذه الغرف أنها معزولة ولها قدر عالي من الخصوصية، كما أنها لا تحتاج إلى تنظيفها كثيرًا ولا تتأثر بروائح المنزل .  

9 ـ الجمع بين الأرفف والأدراج

ANKLEIDE - BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK, DESIGNWERK Christl DESIGNWERK Christl غرفة الملابس
DESIGNWERK Christl

DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl

من أجل استيعاب كافة الأشياء الصغيرة، والحفاظ على النظام وذلك بالجمع بين المفاهيم الجديدة والقديمة في التخزين، بتخصيص أماكن الشماعات للقمصان، والأدراج مناسبة جدًا للجوارب والملابس الداخلية، أما الأدراج المحمولة على صناديق بعجلات عملية جدًا ومثيرة للاهتمام، فيمكنك دفعها في أي منطقة والتحرك بحرية إذا لزم الأمر مما تجعل هذه الغرفة مرنة جدًا.

10 ـ استخدام الأبواب المنزلقة

Schiebetüren / Raumteiler, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH شبابيك و أبوابأبواب
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

يمكن أن تكون غرفة خلع الملابس مساحة مستقلة تمامًا باستخدام الأبواب المنزلقة المصنوعة من المواد المختلفة مثل الخشب والزجاج، وختيار هذه المواد وألوانها يتم بناءًا على ما يلائم المساحة التي توجد فيها غرفة خلع الملابس،  وتوفر لك الراحة والخصوصية  وملائمة جدًا للمساحات الصغيرة وهذا ما يميز الغرف التي يستخدم بها الأبواب المنزلقة .

11ـ الخزانة المفتوحة

Begehbarer Kleiderschrank, Regalraum GmbH Regalraum GmbH غرفة الملابس
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

غرفة خلع الملابس المفتوحة توفر الحركة بحرية حيث لا يوجد أي شيء يفصلها عن المساحة المحيطة بها، ميزتها أنها تجعل كل قطع الملابس أمام عينك، تصلح للسيدات فيمكنها عرض ثيابها والحديث عن أفضل صيحاتها أمام صديقاتها، ويمكنك أن تمسك العصا من المنتصف من خلال وضع ستارة تفصل الغرفة عن المساحة المحيطة متى شئت وفتحها وقتما أردت . 

12 ـ خزانة في الأعلى

HOUSE EXTENSION & LOFT CONVERSION IN SW LONDON, DPS ltd. DPS ltd. غرفة الملابس
DPS ltd.

HOUSE EXTENSION & LOFT CONVERSION IN SW LONDON

DPS ltd.
DPS ltd.
DPS ltd.

إذا كان لديك سقف منحدر في منزلك فأنت لديك فرصة ذهبية للحصول على غرفة مفتوحة  لخلع الملابس، وخاصة إذا لم يتوافر لك خزانة كبيرة في أي منطة أخرى من منزلك، وتخصيص خزانات تتلائم مع منحدرات السقف حتى تستوعب  قطع الملابس الصغيرة، وحتى تتم هذه العملية بنجاح يجب أن تتأكد من أن المساحة المستخدمة جافة ومعزولة جيدًا حتى لا تكون باردة جدًا في الشتاء أو أن تؤثر الرطوبة على الملابس . 

13 ـ لا تنسى وضع المرايا في خزانتك

Begehbare Kleiderschränke, Müller Wohnart Müller Wohnart غرفة الملابسمخزن خشب معالج White
Müller Wohnart

Müller Wohnart
Müller Wohnart
Müller Wohnart

اختيار قطع الملابس الملائمة لكل مناسبة لابد أن تخبرك بها المرايا أولًا قبل أي شيء، المرآة هي صديقتك التي لن تكذب عليك أبدًا، لذا لا يمكن أن تنسى وجودها في تصميم خزانة ملابسك، كما أن المرايا تعطي شعور بأن المساحة أكبر مما تبدو عليه وهي ملائمة جدًا للغرف الضيقة . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 5 حمامات صغيرة لكن مميزة

بيت إسباني مدهش
أي فكرة ستطبقها في منزل أحلامك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً