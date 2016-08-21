13 فكرة لغرفة خلع الملابس ملائمة للمساحات الصغيرة

إذا كان لديك سقف منحدر في منزلك فأنت لديك فرصة ذهبية للحصول على غرفة مفتوحة لخلع الملابس، وخاصة إذا لم يتوافر لك خزانة كبيرة في أي منطة أخرى من منزلك، وتخصيص خزانات تتلائم مع منحدرات السقف حتى تستوعب قطع الملابس الصغيرة، وحتى تتم هذه العملية بنجاح يجب أن تتأكد من أن المساحة المستخدمة جافة ومعزولة جيدًا حتى لا تكون باردة جدًا في الشتاء أو أن تؤثر الرطوبة على الملابس .