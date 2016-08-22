لم تعد أسقف المنازل على حالها وشكلها التقليدي، بل إنها تطورت وأصبحت متعددة الأشكال ومختلفة الألوان ومنقوشة ومفرغة، ومدعمة بوحدات الإضاءة، وهكذا، فقد أبداع المُصممون في عملها كي تكون مختلفة ورائعة.
ونعرض لك في هذا المقال 8 أفكار رائعة لسقف منزلك
في هذا التصميم لدينا سقف خرساني باللون البيج مدعم بوحدات الإضاءة والتي تصنع فيه بيتًا للنور، ويعد هذا السقف بسيط وديكوراته هادئة وغير منقوش فوحدات الإضاءة التي تزينه وتتخلله تجعل إضاءة الغرفة بأكملها بسيطة وهادئة.
هذا بالإضافة إلى الجدران الخرسانية البيضاء والأرضية الرخامية مع الأثاث البسيط، والذي يتكون من أريكة على شكل حرف
L باللون البيج.
لدينا هنا سقف خرساني أبيض وغير منقوش مكون من طبقتين الأولى تحمل بداخلها وحدات إضاءة داخلية تعطي إضاءة خافتة لغرفة النوم، والثانية بسيطة مرصعة بوحدات إضاءة صغيرة.
وهذا في غرفة جدرانها خرسانية بيضاء وأرضية خشبية بنية، وأثاث خشبي بسيط.
وفي هذا التصميم لدينا سقف بسيط من الخشب والخوص، حيث أعمدة خشبية مستقيمة وبينها الخوص، في شكل مختلف غير تقليدي يعطي جمال أكثر للمكان.
وهذا داخل غرفة بسيطة بأرضية رخامية وأثاث خشبي رائع مع لمسات خضراء وديكورات بسيطة للغرفة.
لدينا في هذا التصميم سقف ربما يبدو تقليدي لكنه بسيط مرصع بوحدات الإضاءة الصفراء التي تعطي شكل جمالي بسيط وهادىء، كما انه مطلي باللون الأبيض، وهذا يضيف رونق خاص للغرفة ذات الارضية الخشبية البسيطة.
نصف ونصف.. حيث أن هذا التصميم يضم سقف أبيض خرساني ويتوسطه جزء خشبي بني اللون، ومضلع، في حين أن الجزء الخرساني مرصع بوحدات إضاءة بسيطة، في غرفة تحتوي على أثاث خشبي وأرضية خشبية، وجدران خرسانية بيضاء مع جدار منقوش خلف السرير.
في هذا الحمام صغير المساحة نجد الجدران فاتحة اللون وبيضاء هادئة، ولكن ينطلق السقف باللون الأحمر ليغير شكل المكان ويعطيه جمال وانطلاقة، في حين أنه قد كسر برودة اللون الأبيض التي تعم بالمكان.
يعد السقف المضلع من أحدث أشكال الأسقف الاّن، حيث إنه يعطي شكل جديد وغير تقليدي، وفي هذا التصميم نرى السقف خرساني أبيض مضلع، وغير منقوش، في غرفة واسعة كبيرة وتتخللها الشمس وتعطيها الإضاءة من النوافذ.
لم يعد شكل المطبخ عادي وتقليدي، فبجانب تنظيم المطبخ وتغيير أثاثه وأشكاله، أصبح أيضًا تغيير السقف مطلوب، حيث تعددت التصميمات والأشكال، ولدينا هنا سقف من طبقتين الأولى خشبية مرصعه بوحدات الإضاءة والثانية خرسانية بيضاء غير منقوشة.
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