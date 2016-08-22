لم تعد أسقف المنازل على حالها وشكلها التقليدي، بل إنها تطورت وأصبحت متعددة الأشكال ومختلفة الألوان ومنقوشة ومفرغة، ومدعمة بوحدات الإضاءة، وهكذا، فقد أبداع المُصممون في عملها كي تكون مختلفة ورائعة.

ونعرض لك في هذا المقال 8 أفكار رائعة لسقف منزلك