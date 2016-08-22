الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أفكار رائعة لسقف منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
Loading admin actions …

لم تعد أسقف المنازل على حالها وشكلها التقليدي، بل إنها تطورت وأصبحت متعددة الأشكال ومختلفة الألوان ومنقوشة ومفرغة، ومدعمة بوحدات الإضاءة، وهكذا، فقد أبداع المُصممون في عملها كي تكون مختلفة ورائعة.

ونعرض لك في هذا المقال 8 أفكار رائعة لسقف منزلك

1- بيت النور البسيط

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

في هذا التصميم لدينا سقف خرساني باللون البيج مدعم بوحدات الإضاءة والتي تصنع فيه بيتًا للنور، ويعد هذا السقف بسيط وديكوراته هادئة وغير منقوش فوحدات الإضاءة التي تزينه وتتخلله تجعل إضاءة الغرفة بأكملها بسيطة وهادئة.

هذا بالإضافة إلى الجدران الخرسانية البيضاء والأرضية الرخامية مع الأثاث البسيط، والذي يتكون من أريكة على شكل حرف L باللون البيج.

2- سقف مُضيء

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

لدينا هنا سقف خرساني أبيض وغير منقوش مكون من طبقتين الأولى تحمل بداخلها وحدات إضاءة داخلية تعطي إضاءة خافتة لغرفة النوم، والثانية بسيطة مرصعة بوحدات إضاءة صغيرة.

وهذا في غرفة جدرانها خرسانية بيضاء وأرضية خشبية بنية، وأثاث خشبي بسيط.

3- سقف من الخشب والخوص

homify غرفة نوم ألمنيوم/ زنك Wood effect
homify

homify
homify
homify

وفي هذا التصميم لدينا سقف بسيط من الخشب والخوص، حيث أعمدة خشبية مستقيمة وبينها الخوص، في شكل مختلف غير تقليدي يعطي جمال أكثر للمكان. 

وهذا داخل غرفة بسيطة بأرضية رخامية وأثاث خشبي رائع مع لمسات خضراء وديكورات بسيطة للغرفة.

4- سقف خرساني تقليدي

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

لدينا في هذا التصميم سقف ربما يبدو تقليدي لكنه بسيط مرصع بوحدات الإضاءة الصفراء التي تعطي شكل جمالي بسيط وهادىء، كما انه مطلي باللون الأبيض، وهذا يضيف رونق خاص للغرفة ذات الارضية الخشبية البسيطة.

5- نصف خرساني ونصف خشبي

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة نوم
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

نصف ونصف.. حيث أن هذا التصميم يضم سقف أبيض خرساني ويتوسطه جزء خشبي بني اللون، ومضلع، في حين أن الجزء الخرساني مرصع بوحدات إضاءة بسيطة، في غرفة تحتوي على أثاث خشبي وأرضية خشبية، وجدران خرسانية بيضاء مع جدار منقوش خلف السرير.

6- سقف بلون الأحمر

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

في هذا الحمام صغير المساحة نجد الجدران فاتحة اللون وبيضاء هادئة، ولكن ينطلق السقف باللون الأحمر ليغير شكل المكان ويعطيه جمال وانطلاقة، في حين أنه قد كسر برودة اللون الأبيض التي تعم بالمكان.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- سقف مضلع

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos غرفة نوم
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

يعد السقف المضلع من أحدث أشكال الأسقف الاّن، حيث إنه يعطي شكل جديد وغير تقليدي، وفي هذا التصميم نرى السقف خرساني أبيض مضلع، وغير منقوش، في غرفة واسعة كبيرة وتتخللها الشمس وتعطيها الإضاءة من النوافذ.

8- سقف المطبخ الحديث

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مطبخ
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

لم يعد شكل المطبخ عادي وتقليدي، فبجانب تنظيم المطبخ وتغيير أثاثه وأشكاله، أصبح أيضًا تغيير السقف مطلوب، حيث تعددت التصميمات والأشكال، ولدينا هنا سقف من طبقتين الأولى خشبية مرصعه بوحدات الإضاءة والثانية خرسانية بيضاء غير منقوشة.

تفضلوا لقراءة  المقال التالي، 7 نصائح لتجهيز غرفة نوم الرضيع

أجمل 7 أبواب للمنازل لن تصدقها
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً