تحف كلاسيكية داخل هذا البيت

المشروعات التي تحمل توقيع خُبرائنا في هوميفاي تلفت انتباه متابعينا بشدة، لذا سنأخذكم في جولة اليوم في أحد المشروعات الناجحة والتي تحمل الطابع الكلاسيكي، إنها فيلا رائعة بمدينة هاتاي التركية المطلة على المتوسط. فإذا كنت ممن يفضلون الطابع الكلاسيكي في التصميم، حتما ستقع في غرام تصميمات هذه الفيلا، والتي ستلهمك بالتأكيد في تصميم منزلك.
الفيلا من الخارج تحطيها حديقة من كل الجوانب وتغطيها العشب والنباتات عدا مدخل الفيلا فقط، مظهر واجهة الفيلا بسيطة ومتواضعة للغاية، حتى في اختيار الألوان المحايدة (الأبيض والرمادي)، و لكن لا تدع المظهر الخارجي يخدعك فما خفي كان أعظم. اللمسة الكلاسيكية في تصميم الفيلا ظهرت في الواجهة من خلال أسوار النوافذ، والتي أضفت لمسة جمالية للواجهة.
مدخل الفيلا يعطيك فكرة بسيطة عما ستجده في باقي الغرف، فاللون الذهبي يسود المكان بداية من الإطار المعلق، مرورا بالزخرفات الذهبية على الطاولة (الكونسول)، نهاية بسور السلم. لاقت إضاءة المدخل اهتماما خاصا هنا، فتنوعت بين الشمعدانات على جانبي البرواز، ووحدات الإضاءة الموزعة على السقف وداخل بيت النور.
أعلى سقف الدرج الذهبي، سنجد هذه اللمسات الفنية التي تمنحك شعورا بأنك بأحد قصور النبلاء، والاهتمام الكبير بالإضاءة هنا ارز جمال الرسومات.
الأثاث المستخدم في غرفة الاستقبال هنا مثال حي ونقي على الكلاسيكية، حتى مع التنوع الذي صنعته الكنبة الثلاثية الخضراء بجانب طقم الصالون الوردي. تصميم الستائر الذهبية ذو الثنيات أكد على اللمسة الكلاسيكية للغرفة، وتناغم كثيرا مع الثريات المدلية.
تصميم الأريكة المضافة لطقم الصالون يظهر بوضوح هنا في الصورة، خاصة مع لونها الأخضر اللامع، وقواعدها الدائرية الذهبية.نلاحظ هنا أيضا أن لون ظهر الكنبة المزركش يخلق مزيد من الحيوية للمكان.
هنا صورة لإحدى الطاولات بغرفة الاستقبال، وعليها إبريق عتيق، الخطوط الكلاسيكية تظهر بوضوح على تصميم الطاولة، والمشهد بالكامل يتلاءم مع المنظر بالخارج في الحديقة ذات التماثيل
تقع غرفة الطعام في نفس قطاع غرفة الاستقبال، لذا اختار المصممون نفس أقمشة طقم الصالون في تنجيد كراسي السفرة. طاولة الطعام هنا تنعم بالحليات المتداخلة ألوانها بين الذهبي والفضي، وتمتد إلى الكراسي أيضا. الغرفة تحمل طابعا ملكيا، ويدعم ذلك تصميم البوفية، إطار المرآة أعلاه والثريات المدلية من السقف، والأرضيات البورسلين التي تكمل براعة التصميم.
على عكس تصميمات المدخل وغرف الاستقبال بالفيلا، اعتمد تصميم المطبخ على النمط الحداثي سواء في اختيار الألوان (لوني الحليب والقهوة)، أو تصميم وحدات التخزين التي جاءت دون مقابض، أو في فتح المطبخ على غرفة المعيشة في الخلفية والتي سنستعرضها في الصور القادمة.
على الجانب الآخر من المطبخ ستجد غرفة المعيشة والتي اعتمدت على الأسلوب الانتقائي في التصميم، فالغرفة هنا تجمع بين النمط الحداثي والكلاسيكي. الكلاسيكية هنا ظهرت في تصميم الستائر ذات الثنايا مثلا، والكرسيين وطاولة القهوة الدائرية ذات المفرش الأبيض، أما بقاي الغرفة من أثاث فيتبع النمط الحداثي.
التناغم في قطاع غرفة المعيشة والمطبخ يظهر بوضوح من خلال لون القهوة الذي يسود المكان.
العودة للكلاسيكية تتجلى في تصميم الحمام الصغير الذي يقبع في الطابق السفلي، حيث يهيمن اللونان الذهبي والأبيض على الحمام، خاصة الحوض وكأنك في حمام ملكي، بالإضافة إلى الثريات الذهبية المتدلية والتي تعزز نفس الشعور.
في تصميم الفيلا خُُصص مساحة جيدة من كل غرفة نوم لتأسيس حمام خاص بها، في الصورة هنا حمام غرفة النوم الرئيسية والذي يميل للكلاسيكية ولكن ليس بقدر الحمام في الطابق السفلي، فاللمسات الذهبية هنا أقل كثيرا .
يغلب على الحمام هنا التصميم الدائري، فيتجلى ذلك في تصميم قاعدة الحمام، والتي تتناسق أيضا مع تصميم الحوض.
تجنب المصمم المباهاة في الكلاسيكية في تصميم غرفة النوم، لكنه حافظ على وجود خطوط واضحة لها ظهرت تصميم ظهر السرير المنجد ونهايته وكأنها العرش، كام تُكمل الكنبة الصغيرة أمام السرير المشهد.
صورة لـ(تسريحة) غرفة النوم والتي تحمل نفس الخطوط الكلاسيكية بالسرير.
خُصصت هذه الغرفة لأصغر أفراد الأسرة، البساطة تظهر بوضوح في تصميم الأثاث، والحفاظ على عنصر حرية الحركة في المكان حظي على جم اهتمام المصمم، حيث تخلى عن الزخارف والخطوط الكلاسيكية لتتناسب مع عمر المقيم في الغرفة.
صورة لحمام غرفة الأطفال الأولى، الخطوط المستقيمة تهيمن على المكان، سواء في البلاطات الملونة على الحائط، او قاعدة الحمام. حجم الروب المعلق يعطيك فكرة أيضا عن سن من يقيم في الغرفة.
غرفة أطفال أخرى، أو لتعبير أدق يمكن أن تكون غرفة مراهق، يتجلى ذلك من خلال ألوان الأغطية، وتصميم الستائر، والكرسي الجلد الهزاز والمصحوب بكرسي صغير للأرجل.
تصميم الحمام هنا يختلف عن الحمام الآخر، البلاطات هنا دائرية، وأعطت لمسة جمالية مختلفة للحمام.
يظهر من خلال ألوان الغرفة الوردية أنها غرفة لفتاة، تظهر الكلاسيكية من جديد هنا ولكن ببساطة أكثر.
يمتد اللون الوردي ليصل لحمام الغرفة أيضا ويطول الحوائط والأرضيات بالكامل، وحتى السجاد الصغير بالحمام، وتتجلى الخطوط الكلاسيكية في الحوض والمرايا على عكس تصميم غرف الشباب.
خصصت مساحة بسيطة من الحديقة- والتي تقع أمام نافذة غرفة الاستقبال مباشرة- لزراعة أزهار ملونة، ونباتات زينة مختلفة على عكس باقي الحديقة، بالإضافة إلى التمثال الأبيض والذي يعزز المشهد الأرستقراطي بداخل غرفة الجلوس.
صورة للفناء الخلفي للفيلا، ويظهر هنا الحجم الكبير للحديقة، ولكن ما يعيب تصميم الفناء هنا أن غير مستغل على الإطلاق.
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