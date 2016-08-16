تحف كلاسيكية داخل هذا البيت

على الجانب الآخر من المطبخ ستجد غرفة المعيشة والتي اعتمدت على الأسلوب الانتقائي في التصميم، فالغرفة هنا تجمع بين النمط الحداثي والكلاسيكي. الكلاسيكية هنا ظهرت في تصميم الستائر ذات الثنايا مثلا، والكرسيين وطاولة القهوة الدائرية ذات المفرش الأبيض، أما بقاي الغرفة من أثاث فيتبع النمط الحداثي.

التناغم في قطاع غرفة المعيشة والمطبخ يظهر بوضوح من خلال لون القهوة الذي يسود المكان.