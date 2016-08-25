5 أفكارغيرمكلفة لتجديد الحمامات

يرى بعضٌ منا عملية تجديد الحمامات كعملية مرهقة ومكلفة حيث أنها تتطلب فك و تكسير لبلاط الأرضية و الحوائط و أحيانا تخريب للسباكة وغيره. و لكن اليوم نعرض لكم بعض الحيل و التفاصيل والتي تكون مفيده لا يجب إغفالها لتجديد الحمام بأقل التكاليف، وتحويل الحمام إلى حمام الأحلام بكل عملية و بأقل التكاليف، فتابعونا..
ليس كل العناصر في الحمام يجب تغيرها أو استبدالها عند تجديدك للحمام، فأول مرحلة في التخطيط للتصميم الجديد يجب أن نبدأ أولاً بالتفكير في كل عنصر على حده و رؤية مدى صلاحية الحفاظ عليه. فإذا كان لديك عنصر قديم مثل حوض استحمام مثلاً أو إكسسوارات أو حتى صنابير ذات شكل عتيق و جميل يمكنك استغلال هذه العناصر لتحمل دور البطولة في التصميم الجديد مع مراعاة عمل صيانة لها بشكل يليق بحمامك الجديد. فهذا الإتجاه سوف يوفر الكثير من التكاليف كما سيعطي قيمة و شكل مميز لحمامك أيضاً.
هناك فكرة لتغير الحمام بشكل كبيرعن طريق تغير الأرضيه، فللأرضية القدرة على عمل تغيير شامل و تام لكل الفراغ. يمكنك عمل تكسير للأرضية القديمة، نقل الكسر، تشوين البلاطات الجديدة مع المونة والرمل أو يمكنك تغطية الأرضية بخامة مقاومة للمياة و ذات شكل رائع كما في هذا المثال، و الذي يعتبر حل إقتصادي و عملي و سريع أيضاً.
مرآة الحمام يمكنها أن تحدث تغيير تام لباقي الحمام، حسب طرازها، حجمها و شكلها. فبتغيير المرآة يمكنك أن تحصل على أثر مختلف فهي تعكس الإضاءة كما يمكنها أن تساهم في عمل توسيع بصري للفراغ أو إعطاء الفراغ الضيق عمقاً أكبر.
لو أردت تجديد الحمام و إعطاءه لمسة جديدة فإن تغيير الصنابير و رأس الدش يعتبر إختيار رائع وعملي فهو يعمل على تغيير الحمام بشكل كبير. قم بإختيار جيدة، تصميم جديد و متناسب مع التصميمات الحالية للحمام. كما يمكنك أيضاً إضافة اكسسوارات مثل رف للمناشف أو وحدات تخزينة شكلها رائع، و عملية!
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تغير الحمام و تجديده ليكون مريح وعملي يمكن أن يكون تحدي صعب و لذلك فإن الإختيارالأضمن و الآمن للحمام الجديد هو اللون الأبيض، حيث أنه يعطي إحساس النظافة والنقاء، كما أنه معاصر و مناسب لكل وقت ، فهو يؤدي إلى الحصول على طراز مودرن منعش و يجعل الحمام يبدو أكثر إتساعا وإنارة.
يمكن استخدام اللون الأبيض في الحوائط و الأرضيات حيث أنه يوزع الإضاءة الطبيعية لنحصل على غرفة فيها إضاءة موزعة و مريحة، كما أنه يسهل إضافة ألوان في الإكسسوارات مع اللون الأبيض مثل المناشف و الستائر لتكسر حدة اللون الأبيض و تعطيه لمسة رائعة.