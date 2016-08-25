5 أفكارغيرمكلفة لتجديد الحمامات

تغير الحمام و تجديده ليكون مريح وعملي يمكن أن يكون تحدي صعب و لذلك فإن الإختيارالأضمن و الآمن للحمام الجديد هو اللون الأبيض، حيث أنه يعطي إحساس النظافة والنقاء، كما أنه معاصر و مناسب لكل وقت ، فهو يؤدي إلى الحصول على طراز مودرن منعش و يجعل الحمام يبدو أكثر إتساعا وإنارة.

يمكن استخدام اللون الأبيض في الحوائط و الأرضيات حيث أنه يوزع الإضاءة الطبيعية لنحصل على غرفة فيها إضاءة موزعة و مريحة، كما أنه يسهل إضافة ألوان في الإكسسوارات مع اللون الأبيض مثل المناشف و الستائر لتكسر حدة اللون الأبيض و تعطيه لمسة رائعة.